«Рубин» – «Арсенал». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз, ставки и коэффициенты Рубин — Арсенал Тула (18.08.19)

Рубин

«Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. После пяти игр семь набранных баллов. Две победы, одна ничья и два поражения.

Арсенал Тула

Тула на пятой строчке в таблице. Десять набранных баллов после, тех же, пяти проведенных противостояний. Три победы, одна ничья и одно поражение.

Прогноз

Фаворит здесь «Рубин». И я соглашусь. Здорово вкатились в сезон казанцы. Сенсационно отобрали очки в первых двух турах у «Локомотива» и у «Динамо». В первом случае спасли ничью, а во втором — обыграли в концовке «Динамо», имея на одного игрока меньше. Затем на своем поле обыграли «Ахмат», который очень неудобен ни для кого. А вот в крайних двух турах «Рубин» дал сбой. В игре с ЦСКА в Казани упустили свои моменты и не смогли спасти очки, проиграв минимально. А вот в Краснодаре в игре с местным клубом «Рубин» и вовсе привез в свои ворота глупый гол + не смог реализовать большинство. Но не думаю, что это сломило Казань. Наоборот, уверен, что «Рубин» подойдет к игре с «Арсеналом», тем более, что играют при своих болельщиках, в очень, по хорошему, злом состоянии, агрессивном по спортивному. «Арсенал» сильно не удивляет. Уступили «Нефтчи» в лиге Европы, что удивило по плохому. В чемпионате же обыграли в последних двух турах «Тамбов» и «Уфу», но победы эти никак нельзя назвать викториями, которые не ждали, здесь ничего необычного не вижу. Ну и личные встречи говорят в пользу «Рубина». Восемь противостояний провели между собой команды за всю свою историю личных игр и только однажды «Арсенал» сумел разочаровать казанцев. Итого думаю, что, потерпев два поражения к ряду, дома «Рубин» сможет найти ключи к Туле и не проиграть им как минимум. Соперник Казани вполне по зубам и пора эту серию неудачную «Рубину» прерывать. На всякий случай подстрахуюсь нулевой форой, что, думаю, лишним не будет.

Продлит ли матч с «Рубином» победную серию «Арсенала»?

«Рубин»

В воскресенье, 18 августа, казанский «Рубин» примет на своем поле тульский «Арсенал» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч начнется в 14:00 мск. Прогноз на



«Рубин» начал новый сезон без Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Шаронов, хотя официально командой руководит испанец Эду Докампо.





В первом туре на выезде «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1. Пропустив на 66-й минуте, казанцы отыгрались через десять минут — отличился Хвича Кварацхелия.









Прогнозы на чемпионат России по футболу





Во втором туре выезд в Москву к «Динамо» закончился победой — 1:0. С 36-й минуты казанцы играли в меньшинстве, а в добавленное время три очка «Рубину» принес Бека Микелтадзе.





Третий тур завершился домашней победой победой над «Ахматом» (1:0), а 4-м туре казанцы на своем поле уступили ЦСКА со счетом 0:1, хотя в концовке встречи могли спастись от поражения.









В последнем матче «Рубин» на выезде уступил «Краснодару» (0:1). Казанцы пропустили в середине первого тайма, весь второй тайм играли в большинстве, но не смогли отыграться.





После 5-х туров РПЛ «Рубин» с 7 очками на 8-м месте. Разница мячей 3-3, по голу забили Видар Кьяртанссон, Квича Кварцхелия и Бека Микелтадзе.







«Арсенал» Тула



В первом туре РПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с московским «Динамо». Туляки проигрывали на протяжении большей части матча, но сумели уйти от поражения на 84-й минуте — 1:1.









Во втором туре тульский клуб на выезде победил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2. Дважды забив в середине первого тайма, туляки пропустили перед перерывом, но не дали сопернику отыграться.





В дебютном еврокубковом матче «Арсенал» выглядел бледно, уступив с минимальным счетом азербайджанскому «Нефтчи» (0:1)





Календарь и таблица РПЛ





В матче 3-го тура «Арсенал» на своем поле проиграл «Ростову» со счетом 2:3. Пропустив два мяча в каждом из таймов, туляки отквитали один гол, но в концовке пропустили еще раз.





В ответном матче с «Нефтчи» туляки пропустили на выезде три безответных мяча, попрощавшись с еврокубками.









В последних матчах «Арсенал» одержал две победы со счетом 1:0, обыграв «Тамбов» на выезде и «Уфу» дома. С 10 очками туляки расположились на 5-м месте. Разница мячей 8-6.





В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью: 2:2 в Туле и 0:0 в Казани.







Прогноз



На победу «Рубина» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничейный результат — 3,10, а на выездной успех «Арсенала» — 3,80.









Казанцы на своем поле успели проиграть и выиграть в этом сезоне, но учитывая, что проиграли они ЦСКА, в матче, в котором едва не спаслись, можно прогнозировать, что «Арсеналу» подопечные Шаронова не уступят.









В четырех из пяти матчей с участием «Рубина» был забит всего один гол. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,50 и «Обе забьют — нет» за 1,65.





РПЛ. Рубин — Арсенал Тула. Прогнозы на матч

Рубин — Арсенал Тула. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (18.08.2019)

Рубин — Арсенал Тула. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Рубин — Арсенал Тула, который состоится на стадионе Казань Арена в воскресенье 18 августа, начало в 14:00 (МСК).

Рубин — Арсенал Тула. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Рубин, шансы которого победить букмекеры оценили чуть ниже 50%. После пяти туров он делит восьмое место с Уралом, набрав семь очков. В прошлые выходные казанцы проиграли на выезде Краснодару с минимальным счетом 0:1. Это было их второе подряд поражение с таким счетом. А перед этим подопечные Романа Шаронова дважды побеждали со счетом 1:0. На своем поле Рубин последний матч проиграл — ЦСКА. До этого он набирал очки в пяти подряд поединках в родных стенах, дважды победив и три раза сыграв вничью. В то же время поражение от «Армейцев» стало для Рубина лишь вторым за 15 последних матчей на своем поле.

Арсенал за пять туров набрал десять очков и делит третье место с еще тремя командами. В прошлое воскресенье он обыграл дома Уфу со счетом 1:0 — единственный гол забил Виктор Альварес. Во второй раз подряд «Оружейники» выиграли с таким счетом. Проиграли они лишь 2 из 18 предыдущих матчей, одержав десять побед и шесть раз сыграв вничью. В гостях Арсенал не проигрывает в девяти последних поединках — пять побед и четыре ничьи. При этом в пяти встречах из этих девяти он не пропускал ни одного гола.

Рубин — Арсенал Тула. Ставки на матч:

Рубин — Арсенал Тула. Как играли между собой?

В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились вничью — 2:2 в Туле и 0:0 в Казани. В целом три предыдущих матча противостояния заканчивались ничейным исходом, а перед этим в четырех кряду поединках побеждала команда, игравшая дома. Рубин не проиграл ни одного из четырех последних домашних матчей против Арсенала, три раза победив и один раз сыграв вничью. Стоит добавить, что в шести из восьми предыдущих матчей между Рубином и Арсеналом забивалось не более одного мяча.

>Забивает за игру

1.6

Рубин — Арсенал Тула. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что Арсенал как минимум не проиграет этот матч, и ставят на его выигрыш с положительной форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Рубина 1:0 (коэффициент 6.00). Поставить на выигрыш Арсенала с форой (+0.5) можно с котировкой 1.68.

«Рубин» – «Арсенал». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

«Рубин» – «Арсенал»

Казань. Стадион: «Центральный». 18.08.2019. 14:00 (МСК)

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Рубин» наконец-то может вздохнуть с облегчением, ибо в гости к казанцам пожалует не гранд российского футбола, а тульский «Арсенал». Сумеет ли «Рубин» прервать серию из 2 поражений подряд или «Арсенал» продолжит извлекать профит из бездарного вылета из Лиги Европы?

Форма «Рубина»

«Рубину» достался тяжелый календарь на начало сезона и подопечные Романа Шаронова прошли его очень даже неплохо относительно ожиданий. Ничья с «Локо», победа над «Динамо» в гостях на последних минутах и «Ахматом», которые сменились поражениями от ЦСКА и «Краснодара». Итог – 8-е место в турнирной таблице. Учитывая класс игроков казанского клуба, результаты достойные. Не стоит забывать, что Роман Шаронов перекроил стиль игры при на 60% обновленном составе. Достичь таких результатов в сжатые сроки с имеющимися ресурсами – это действительно подвиг.

«Рубин» еще будет и дальше ошибаться, но неизменно одно, «Рубин» будет развиваться и также смело играть в атакующий футбол, который со временем принесет еще больше плодов, чем сейчас. Поэтому за нынешним «Рубином» интересно наблюдать, и именно поэтому есть вера, что «Рубин» действительно может вернуть утерянные за 6 лет позиции в российском футболе, и его стоит остерегаться не только тульскому «Арсеналу».

Форма «Арсенала»

Вылет из Лиги Европы раскрепостил «Арсенал», и он тут же начал исправно набирать очки. После 5 туров «Арсенал» располагается на 6-м месте с 10 очками. Столько же очков имеет еще 3 команды, расположившиеся выше туляков. Это ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Но стоит отметить, что оппозиция в первых 5 играх текущего сезона РПЛ была не самой тяжелой, в противовес «Рубину», что позволило набрать 10 из 15 очков, имея при этом дополнительную нагрузку в виде квалификации в Лиге Европы, из которой бесславно вылетел.

В отличие от «Рубина», который проиграл последние 2 игры, «Арсенал» одержал 2 победы подряд, которые позволили подопечным Игоря Червиченко взлететь вверх по турнирной таблице. Были переиграны «Тамбов» и «Уфа» с одинаковым счетом 1:0, которые соседствуют в турнирной таблице, располагаясь на 13-м и 14-м местах, соответственно. То есть были обыграны команды, которых должны были переигрывать.

И в отличие от «Рубина», который забил и пропустил всего лишь 3 мяча, «Арсенал» является в этом плане более открытой командой – 8 забитых и 6 пропущенных мячей. Возможно, эта открытость передастся «Рубину» в предстоящем матче.

Травмированные и дисквалифицированные

«Рубин»: Гранат, Бегич, Могилевец, Подберезкин

«Арсенал»: Кангва

История встреч

8 раз встречались между собой «Рубин» и «Арсенал». Счет в противостоянии – 3:1 в пользу казанцев. Причем последние 3 очные встречи завершались вничью. А последняя очная встреча, которая прошла на «Казань Арене» завершилась нулевой ничьей.

Важные факты о матче

Тотал забитых мячей в последних 12 домашних играх «Рубина» составил менее 2,5 голов

«Арсенал» ни разу не проигрывал в последних 9 выездных матчах

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Рубин» будет играть с «Арсеналом» с позиции силы из-за стиля игры казанцев и статуса хозяев поля в том числе. Плюс «Арсенал» ни в чем не превосходит «Рубин», а это может сыграть ключевую роль в исходе матча. Аналогично думают букмекеры, к котировкам которых мы рекомендуем прислушаться. За победу «Рубина» БК





Прогноз редакции на матч Рубин — Арсенал Тула



У «Рубина» два поражения подряд – медовый месяц Романа Шаронова подошел к концу? К сожалению для Казани — есть объективные причины считать так. И без того молодой состав потерял двух лидеров центра поля – Могилевца и Подберезкина. Без них наладить комбинационную игру будет крайне сложно.

У Тулы после позорного вылета из Лиги Европы настроение чуть выправилось. Команда взломала защиту «Уфы» в последнем туре, взяла три очка и комфортно расположилась в верхней части таблицы.

Ориентировочные составы на матч «Рубин» — «Арсенал»:

«Рубин» (4-4-2): Дюпин – Данченко, Уремевич, Сорокин, Степанов – Коновалов, Башкиров, Давиташвили, Кварацхелия – Микелтадзе, Кьяртенссон

Не сыграют: Подберезкин, Могилевец

«Арсенал» (4-5-1): Левашов – Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес – Горбатенко, Костадинов, Лессовой, Чаушич, Ломовицкий — Луценко

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Рубин» — «Арсенал»

Команды уже приспособились к легкой и воздушной игре «Рубина». С непривычки соперники не знали, как перекрыть кислород молодым грузинам на флангах, но ЦСКА и «Краснодар» дали урок для всей лиги. Этот «Рубин» все еще интересен, но не кажется чем-то неприступным. К тому же элементарные ошибки в обороне всегда оставляют шанс сопернику на гол.

Игорю Черевнченко понадобилось два месяца, чтобы придумать, как выстроить атаку без Бакаева, Мирзова и Джорджевича. Пока нападение смотрится не так сыграно и четко, но контроль мяча уже в норме и моменты приходят. Не забудем и о потерях «Рубина» в центре поля. Наш прогноз – победа гостей с форой (0) за 2,45.

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