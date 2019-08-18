«Рубин» – «Арсенал». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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«Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. После пяти игр семь набранных баллов. Две победы, одна ничья и два поражения.
Тула на пятой строчке в таблице. Десять набранных баллов после, тех же, пяти проведенных противостояний. Три победы, одна ничья и одно поражение.
Фаворит здесь «Рубин». И я соглашусь. Здорово вкатились в сезон казанцы. Сенсационно отобрали очки в первых двух турах у «Локомотива» и у «Динамо». В первом случае спасли ничью, а во втором — обыграли в концовке «Динамо», имея на одного игрока меньше. Затем на своем поле обыграли «Ахмат», который очень неудобен ни для кого. А вот в крайних двух турах «Рубин» дал сбой. В игре с ЦСКА в Казани упустили свои моменты и не смогли спасти очки, проиграв минимально. А вот в Краснодаре в игре с местным клубом «Рубин» и вовсе привез в свои ворота глупый гол + не смог реализовать большинство. Но не думаю, что это сломило Казань. Наоборот, уверен, что «Рубин» подойдет к игре с «Арсеналом», тем более, что играют при своих болельщиках, в очень, по хорошему, злом состоянии, агрессивном по спортивному. «Арсенал» сильно не удивляет. Уступили «Нефтчи» в лиге Европы, что удивило по плохому. В чемпионате же обыграли в последних двух турах «Тамбов» и «Уфу», но победы эти никак нельзя назвать викториями, которые не ждали, здесь ничего необычного не вижу. Ну и личные встречи говорят в пользу «Рубина». Восемь противостояний провели между собой команды за всю свою историю личных игр и только однажды «Арсенал» сумел разочаровать казанцев. Итого думаю, что, потерпев два поражения к ряду, дома «Рубин» сможет найти ключи к Туле и не проиграть им как минимум. Соперник Казани вполне по зубам и пора эту серию неудачную «Рубину» прерывать. На всякий случай подстрахуюсь нулевой форой, что, думаю, лишним не будет.
«Рубин» начал новый сезон без Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Шаронов, хотя официально командой руководит испанец Эду Докампо.
В первом туре на выезде «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1. Пропустив на 66-й минуте, казанцы отыгрались через десять минут — отличился Хвича Кварацхелия.
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Во втором туре выезд в Москву к «Динамо» закончился победой — 1:0. С 36-й минуты казанцы играли в меньшинстве, а в добавленное время три очка «Рубину» принес Бека Микелтадзе.
Третий тур завершился домашней победой победой над «Ахматом» (1:0), а 4-м туре казанцы на своем поле уступили ЦСКА со счетом 0:1, хотя в концовке встречи могли спастись от поражения.
В последнем матче «Рубин» на выезде уступил «Краснодару» (0:1). Казанцы пропустили в середине первого тайма, весь второй тайм играли в большинстве, но не смогли отыграться.
После 5-х туров РПЛ «Рубин» с 7 очками на 8-м месте. Разница мячей 3-3, по голу забили Видар Кьяртанссон, Квича Кварцхелия и Бека Микелтадзе.
В первом туре РПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с московским «Динамо». Туляки проигрывали на протяжении большей части матча, но сумели уйти от поражения на 84-й минуте — 1:1.
Во втором туре тульский клуб на выезде победил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2. Дважды забив в середине первого тайма, туляки пропустили перед перерывом, но не дали сопернику отыграться.
В дебютном еврокубковом матче «Арсенал» выглядел бледно, уступив с минимальным счетом азербайджанскому «Нефтчи» (0:1)
Календарь и таблица РПЛ
В матче 3-го тура «Арсенал» на своем поле проиграл «Ростову» со счетом 2:3. Пропустив два мяча в каждом из таймов, туляки отквитали один гол, но в концовке пропустили еще раз.
В ответном матче с «Нефтчи» туляки пропустили на выезде три безответных мяча, попрощавшись с еврокубками.
В последних матчах «Арсенал» одержал две победы со счетом 1:0, обыграв «Тамбов» на выезде и «Уфу» дома. С 10 очками туляки расположились на 5-м месте. Разница мячей 8-6.
В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью: 2:2 в Туле и 0:0 в Казани.
На победу «Рубина» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничейный результат — 3,10, а на выездной успех «Арсенала» — 3,80.
Казанцы на своем поле успели проиграть и выиграть в этом сезоне, но учитывая, что проиграли они ЦСКА, в матче, в котором едва не спаслись, можно прогнозировать, что «Арсеналу» подопечные Шаронова не уступят.
В четырех из пяти матчей с участием «Рубина» был забит всего один гол. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,50 и «Обе забьют — нет» за 1,65.
Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Рубин — Арсенал Тула, который состоится на стадионе Казань Арена в воскресенье 18 августа, начало в 14:00 (МСК).
Фаворитом этого матча считается Рубин, шансы которого победить букмекеры оценили чуть ниже 50%. После пяти туров он делит восьмое место с Уралом, набрав семь очков. В прошлые выходные казанцы проиграли на выезде Краснодару с минимальным счетом 0:1. Это было их второе подряд поражение с таким счетом. А перед этим подопечные Романа Шаронова дважды побеждали со счетом 1:0. На своем поле Рубин последний матч проиграл — ЦСКА. До этого он набирал очки в пяти подряд поединках в родных стенах, дважды победив и три раза сыграв вничью. В то же время поражение от «Армейцев» стало для Рубина лишь вторым за 15 последних матчей на своем поле.
Арсенал за пять туров набрал десять очков и делит третье место с еще тремя командами. В прошлое воскресенье он обыграл дома Уфу со счетом 1:0 — единственный гол забил Виктор Альварес. Во второй раз подряд «Оружейники» выиграли с таким счетом. Проиграли они лишь 2 из 18 предыдущих матчей, одержав десять побед и шесть раз сыграв вничью. В гостях Арсенал не проигрывает в девяти последних поединках — пять побед и четыре ничьи. При этом в пяти встречах из этих девяти он не пропускал ни одного гола.
В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились вничью — 2:2 в Туле и 0:0 в Казани. В целом три предыдущих матча противостояния заканчивались ничейным исходом, а перед этим в четырех кряду поединках побеждала команда, игравшая дома. Рубин не проиграл ни одного из четырех последних домашних матчей против Арсенала, три раза победив и один раз сыграв вничью. Стоит добавить, что в шести из восьми предыдущих матчей между Рубином и Арсеналом забивалось не более одного мяча.
>Забивает за игру
Эксперты сайта считают, что Арсенал как минимум не проиграет этот матч, и ставят на его выигрыш с положительной форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Рубина 1:0 (коэффициент 6.00). Поставить на выигрыш Арсенала с форой (+0.5) можно с котировкой 1.68.
Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
«Рубин» – «Арсенал»
Казань. Стадион: «Центральный». 18.08.2019. 14:00 (МСК)
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
«Рубин» наконец-то может вздохнуть с облегчением, ибо в гости к казанцам пожалует не гранд российского футбола, а тульский «Арсенал». Сумеет ли «Рубин» прервать серию из 2 поражений подряд или «Арсенал» продолжит извлекать профит из бездарного вылета из Лиги Европы?
«Рубину» достался тяжелый календарь на начало сезона и подопечные Романа Шаронова прошли его очень даже неплохо относительно ожиданий. Ничья с «Локо», победа над «Динамо» в гостях на последних минутах и «Ахматом», которые сменились поражениями от ЦСКА и «Краснодара». Итог – 8-е место в турнирной таблице. Учитывая класс игроков казанского клуба, результаты достойные. Не стоит забывать, что Роман Шаронов перекроил стиль игры при на 60% обновленном составе. Достичь таких результатов в сжатые сроки с имеющимися ресурсами – это действительно подвиг.
«Рубин» еще будет и дальше ошибаться, но неизменно одно, «Рубин» будет развиваться и также смело играть в атакующий футбол, который со временем принесет еще больше плодов, чем сейчас. Поэтому за нынешним «Рубином» интересно наблюдать, и именно поэтому есть вера, что «Рубин» действительно может вернуть утерянные за 6 лет позиции в российском футболе, и его стоит остерегаться не только тульскому «Арсеналу».
Вылет из Лиги Европы раскрепостил «Арсенал», и он тут же начал исправно набирать очки. После 5 туров «Арсенал» располагается на 6-м месте с 10 очками. Столько же очков имеет еще 3 команды, расположившиеся выше туляков. Это ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Но стоит отметить, что оппозиция в первых 5 играх текущего сезона РПЛ была не самой тяжелой, в противовес «Рубину», что позволило набрать 10 из 15 очков, имея при этом дополнительную нагрузку в виде квалификации в Лиге Европы, из которой бесславно вылетел.
В отличие от «Рубина», который проиграл последние 2 игры, «Арсенал» одержал 2 победы подряд, которые позволили подопечным Игоря Червиченко взлететь вверх по турнирной таблице. Были переиграны «Тамбов» и «Уфа» с одинаковым счетом 1:0, которые соседствуют в турнирной таблице, располагаясь на 13-м и 14-м местах, соответственно. То есть были обыграны команды, которых должны были переигрывать.
И в отличие от «Рубина», который забил и пропустил всего лишь 3 мяча, «Арсенал» является в этом плане более открытой командой – 8 забитых и 6 пропущенных мячей. Возможно, эта открытость передастся «Рубину» в предстоящем матче.
«Рубин»: Гранат, Бегич, Могилевец, Подберезкин
«Арсенал»: Кангва
8 раз встречались между собой «Рубин» и «Арсенал». Счет в противостоянии – 3:1 в пользу казанцев. Причем последние 3 очные встречи завершались вничью. А последняя очная встреча, которая прошла на «Казань Арене» завершилась нулевой ничьей.
«Рубин» будет играть с «Арсеналом» с позиции силы из-за стиля игры казанцев и статуса хозяев поля в том числе. Плюс «Арсенал» ни в чем не превосходит «Рубин», а это может сыграть ключевую роль в исходе матча. Аналогично думают букмекеры, к котировкам которых мы рекомендуем прислушаться. За победу «Рубина» БК
У «Рубина» два поражения подряд – медовый месяц Романа Шаронова подошел к концу? К сожалению для Казани — есть объективные причины считать так. И без того молодой состав потерял двух лидеров центра поля – Могилевца и Подберезкина. Без них наладить комбинационную игру будет крайне сложно.
У Тулы после позорного вылета из Лиги Европы настроение чуть выправилось. Команда взломала защиту «Уфы» в последнем туре, взяла три очка и комфортно расположилась в верхней части таблицы.
«Рубин» (4-4-2): Дюпин – Данченко, Уремевич, Сорокин, Степанов – Коновалов, Башкиров, Давиташвили, Кварацхелия – Микелтадзе, Кьяртенссон
Не сыграют: Подберезкин, Могилевец
«Арсенал» (4-5-1): Левашов – Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес – Горбатенко, Костадинов, Лессовой, Чаушич, Ломовицкий — Луценко
Не сыграют: —
Команды уже приспособились к легкой и воздушной игре «Рубина». С непривычки соперники не знали, как перекрыть кислород молодым грузинам на флангах, но ЦСКА и «Краснодар» дали урок для всей лиги. Этот «Рубин» все еще интересен, но не кажется чем-то неприступным. К тому же элементарные ошибки в обороне всегда оставляют шанс сопернику на гол.
Игорю Черевнченко понадобилось два месяца, чтобы придумать, как выстроить атаку без Бакаева, Мирзова и Джорджевича. Пока нападение смотрится не так сыграно и четко, но контроль мяча уже в норме и моменты приходят. Не забудем и о потерях «Рубина» в центре поля. Наш прогноз – победа гостей с форой (0) за 2,45.
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