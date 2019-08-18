Прогноз редакции на матч Хольштейн Киль — Карлсруэ

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“Хольштейн” из Киля в прошлом сезоне занял 6-ю позицию в чемпионате и постараются сыграть на подобном уровне и в сезоне 2019/2020, но того же делают многие соперники, в том числе “Карлсруэ”. В целом, когда проводился опрос среди наставников, имена этих команд проскальзывали в номинации “претенденты”. И этим претендентам очень важно успешно стартовать, чтобы не пришлось потом догонять.
“Хольштайн” (4-3-1-2): Риманн — Ван ден Берг, Вал, Тодорович — Ли, Игновски, Мулинг — Мефферт — Иоха, Серра.
Не сыграют: Дем, Биссек.
“Карлсруэ” (4-4-2): Упофф — Россбах, Писот, Гордон, Тиеде — Лоренц, Ванитцек, Фроде, Грозурек — Хофманн, Пурье.
Не сыграют: Розер, Камоглу.
“Хольштайн” в новом сезоне еще не познал прелести победы и матч с “Карлсруэ” — хорошая возможность, чтобы исправить этот недочет, хотя надо сказать, что хозяева с учетом прошлого чемпионата победили только в одной из пяти последних игр, что не может не удручать поклонников команды. Если команда из Киля не наведет порядок в обороне, что прогрессирующему “Карлсруэ” победа достанется легкой ценой. В любом случае, стоит поставить на гол гостей, так как средний ожидаемый пропущенных голов у “Хольштайна” 1.53. Наш прогноз: ИТ2Б 1.0 с коэффициентом — 1.62
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