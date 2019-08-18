Прогноз Динамо Дрезден — Хайденхайм (18.08.19), ставки и коэффициенты

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз Динамо Дрезден — Хайденхайм (18.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Динамо Дрезден — Хайденхайм

Довольно часто дрезденское “Динамо” успешно стартует во 2-й Бундеслиге, а затем по сезону потиху спускается к середине турнирной таблицы, а то и ниже, как в прошлом сезоне. Если бы было больше команд, а соответственно, больше туров, то могли бы “динамики” попасть в релегейшн-раунд за право остаться во втором дивизионе. “Хайденхайм” в сезоне 2018/19 обосновался на 5-м месте и ему совсем немного нем хватило удачи, чтобы обойти “Унион” в борьбе за третье место. Посмотрим, сможет ли команда из Хайденхайм-на-Бренце повторить свое достижение.

Ориентировочные составы на матч Динамо — Хайденхайм:

“Динамо” (3-4-2-1): Босс — Мюллер, Элерс, Вальквист — Мошль, Бурниц, Николау, Эберт — Тафернер, Хорват — Атик.

Не сыграют: Хартманн.

“Хайденхайм” (4-4-1-1): Мюллер — Тойеркауф, Бирманн, Маинка, Буш — Лайпертц, Дорш, Грисбек, Шнаттерер — Пуш — Томалья.

Не сыграют: — 

Прогноз на матч Динамо Дрезден — Хайденхайм:

У дрезденского “Динамо” случились большие потери в межсезонье: больше в клубе нет Гонтера, Хаупманна, Шуберта, Берко, Бенателли, Думича, а замены квалифицированной ушедшим нет. На стороне “Хайденхайма” более крепкий состав, но “Динамо” дома может показать хороший результат с кем угодно при поддержке своих болельщиков, одних из самых ярких в лиге, да и в целом, в Германии. Только в одном из семи последних поединков на домашней арене “Динамо” мяч забила одна команда, в остальных же шести случаях проходило “обе забьют”. С текущими проблемами в обороне у дрезденцев другого ждать не приходится. Наш прогноз: “Обе забьют” с коэффициентом — 1.66.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз, ставки и коэффициенты Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас (18.08.19)
Прогноз и ставки Эвертон — Уотфорд (17.08.19)
Прогноз и ставки Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Инглэнд Революшн (18.08.19)
Прогноз и ставки Бристоль Сити — КПР (17.08.19)
«Васко да Гама» — «Фламенго». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Манчестер Сити — Тоттенхэм (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Витязь Подольск — СКА (16.08.19)
Прогноз и ставки Арминия — Эрцгебирге Ауэ (17.08.19)
«Сток Сити» — «Дерби Каунти». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Кенин — Осака (16.08.19)
Прогноз Блэкберн — Мидлсбро (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Чикаго Файр — Филадельфия Юнион (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Вильярреал — Гранада (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Десна — Колос (17.08.19)
«Бордо» — «Монпелье». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name