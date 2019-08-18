Прогноз редакции на матч Луч-Энергия — Факел

Прогноз от наших экспертов

«Луч» — «Факел». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Луч

Текущее положение Луча вполне нормально. Хозяева уступили лишь Торпедо, Химкам и Спартаку-2. Тем, кто находится в первой шестерке команд. Отметил бы неплохую результативность по сравнению с прошлым сезоном. Да и оборону не назвать бардаком. Девять пропущенных от лидеров означает лишь разницу в классе. На своем поле Луч не уступил ни Томи, ни Шиннику. Вполне боеспособный коллектив которому не суждено вылететь в ПФЛ.

Факел

А вот Факел, наряду с Енисеем и Нижним Новгородом удивляет. Второй сезон где-то в зоне вылета. И если в прошлом чемпионате в итоге спасти удалось, то в нынешнем предстоит суровая борьба за выживание. И скорее всего вновь возвращение в ПФЛ. На команду болельщики практически не ходят, воронежцы забивают гол за два тура. И пусть пропускают не так много, главная проблема кроется именно в атаке. Состав и так недоукомплектован, но забивного форварда нет совсем. Одна победа над Мордовией, да и то благодаря автоголу противника…Все слишком плохо.

Прогноз

Одержать победу Лучу может быть и не удастся. Но именно на старте хозяева смотрятся лучше. И на своем поле будут играть с позиции силы первым номером. А Факел в крайних пяти турах потерпел уже четыре поражения. Пределом мечтаний будет прервать серию поражений. Да и крайне редко воронежцы выигрывают на выезде. Сумеет ли Луч реализовать свое преимущество уже другой вопрос…

Луч — Факел. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Луч — Факел. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Луч — Факел состоится в воскресенье 18 августа в 10:00 (МСК) на стадионе Динамо. В первом поединке девятого тура чемпионата второго по силе дивизиона России Луч примет на своем поле Факел. Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение хозяевам поля. После восьми туров Луч делит десятое место с Балтикой и Нефтехимиком, набрав девять очков. В среду он сыграл вничью 1:1 дома с Чайкой. Перед этим Луч проиграл два матча подряд, так что его безвыигрышная серия составляет три поединка. За девять последних матчей в ФНЛ ему удалось выиграть всего два раза. Примечательно, что в восьми из девяти этих поединков он и забивал, и пропускал. На своем поле Луч выиграл всего 3 из 13 предыдущих матчей во втором дивизионе и проиграл шесть раз. При этом ни разу за шесть последних поединков он не смог оставить собственные ворота в неприкосновенности.

Факел перед этим туром занимает последнее место с пятью набранными очками. В среду он проиграл дома Армавиру со счетом 0:2, пропустив оба мяча после перерыва. Это было второе подряд поражение воронежцев и оба раза они пропускали по два гола. С учетом прошлого сезона им удалось выиграть только 1 из 15 последних матчей в чемпионате ФНЛ при семи поражениях и таком же количестве ничейных результатов. Лишь в одном матче на данном отрезке Факел забил больше одного мяча, а в семи поединках он не забивал вовсе. На выезде воронежский клуб проиграл три предыдущих поединка с общим счетом 1:4. А выиграть ему удалось только один раз за 11 последних встреч при трех ничейных результатах и семи поражениях. В семи матчах из этих 11 Факел не забивал ни одного гола. В прошлом сезоне в двух матчах против Факела Луч набрал четыре очка, сыграв вничью 1:1 на выезде и победив со счетом 1:0 дома. В предстоящей игре, как считают эксперты сайта , дальневосточный клуб снова может оказаться сильнее. При этом, как в восьми из девяти последних матчей между Лучом и Факелом, в этой игре ожидается не более двух голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Луч — Факел:

Победа Луча — 2.24, ничья — 3.18, победа Факела — 3.31.

Луч — Факел. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Луча; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). На втором месте по популярности победа Луча со счетом 1:0 (коэффициент 5.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.58.

Прогноз редакции на матч Луч-Энергия — Факел



Воронежский “Факел”, обитатель подвала ФНЛ, отправляется на Дальний Восток, где предстоит сыграть с владивостокским “Лучом”, который, к удивлению, пока не в зоне вылета, но все же плотность в чемпионате высокая и вероятность туда опуститься у команды большая, как и в предыдущие сезоны. Напомним, что “Луч” часто попал в зону вылета по окончанию чемпионата, но спасали его какие-то околофутбольные моменты. Может, пора уже “тиграм” доказать, что они не самая плохая команда? Тоже самое касается и “Факела”.

Ориентировочные составы на матч Луч — Факел:

“Луч” (4-4-2): Пономаренко — Абазов, Ботака-Ообома, Магадиев, Марущак — Носов, Макаренко, Стеклов, Квеквескири — Алиев, Кутьин.

Не сыграют: Насадюк

“Факел” (4-3-3): Ермаков — Гладышев, Хайманов, Лихачев, Черевко — Воробьев, Мастерной, Дмитриев — Яковлев, Хлебородов, Мазуров.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Луч — Факел:

Встречаются, что интересно, команды, которые не умеют играть ни дома, ни в гостях. За последние пять домашних игр “Луч” выиграл только в одном случае, “добрав” еще два поражения и две ничьи, а что касается “Факела”, то у команды Оборина вообще темный лес: три поражения и две ничьи еще с учетом прошлого сезона. Нет времени, объяснять, однако обе команды на данный момент не способны играть в созидательный футбол, поэтому много голов не ждите, их может совсем не быть, ну или один какой от хозяев залетит, потому что они хозяева. Предлагаем Вам ставку: ТМ 2.5 с коэффициентом — 1.55.

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