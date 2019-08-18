Прогноз Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес ФК (18.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес ФК (18.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес

“Лос-Анджелес” — сильнейший клуб Америки! И этот результат можно считать сверхуспешным, так как в команде нет европейских звезд, как у их соседей из “Гэлакси”. При этом коллектив Боба Брэдли сумел отличиться 65 раз, при этом пропустив всего лишь 25 мячей. О такой статистике мечтают не только в МЛС, но и во всем мире. Поэтому не может быть никаких сомнений, что гости обязаны разрывать “Реал Солт-Лейк”, который не проигрывает уже пять матчей подряд, но это вряд ли поможет им победить фаворита. 

Ориентировочные составы на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес:

“Реал Солт-Лейк” (4-5-1): Римандо — Тойа, Глад, Онуоха, Эррера — Луис, Крейлач, Бард, Руснак, Кинтеро — Джонсон

Не сыграют: Аллен, Белтран

“Лос-Анджелес” (4-3-3): Миллер — Харви, Сегура, Блэкмун, Бейташур — Блессинг, Атуеста, Кайе — Росси, Диоманде, Вела

Не сыграют:

Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес:

Хозяева набрали потрясающую форму и заслуженно находятся в зоне плей-офф. За последние пять матчей они выиграли трижды и еще дважды скатали вничью. В этот раз рассчитывать на их победу будет сложно, ведь к ним заявится главный фаворит сезона. Но и в безвольное поражение с разгромом тоже не верится. Поэтому мы предлагаем поставить в этой игре на тотал больше 3,5 голов за 2,31, так как оба коллектива будут идти вперед и показывать свой уровень. 

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