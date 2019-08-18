Прогноз и ставки Эребру — Хеккен (18.08.19)

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Прогноз и ставки Эребру — Хеккен (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Эребру — Хеккен

18 августа на “Берн Арене” в Эребру одноименный клуб примет “Хеккен” в рамках 20-го тура чемпионата Швеции по футболу. В прошедшем туре хозяева разошлись миром с командой “Кальмар”. На забитый пенальти Страндберга следом ответил Эльм. Таким образом — 1:1. “Эребру” расположился на восьмой позиции в турнирной таблице. Гости с аналогичным счетом, как и их будущие соперники, завершили поединок с “Мальме”. Там на гол Кристиансена ответил Фриберг. “Хеккен” на пятом месте и с неплохими шансами зацепиться за тройку.

Ориентировочные составы на матч “Эребру” — “Хеккен”

“Эребру” (4-3-3): Янссон — Лорентцсон, Колландер, Грандлунд, Райт — Герзич, Рогич, Амин — Ларссон, Страндберг, Бертильссон

Не сыграют:

“Хеккен” (3-4-3): Абрахамсон — Экполо, Хаммар, Линдгрен — Сверрисон, Берггрен, Лундберг, Ирандуст- Нас, Кизито, Юсеф

Не сыграют:

Прогноз на матч “Эребру” — “Хеккен”

За последнее время “Хеккен” терял очки преимущественно с лидерами чемпионата, благодаря чему команде так и не удается влететь в тройку сильнейших и уже там укреплять свои позиции. А такие матчи, как с “Эребру”, подопечные Андреаса Хальма щелкают как орешки с тонкой скорлупой. Нет никакого смысла предполагать, что в грядущем поединке что-то пойдет по другому сценарию. Поэтому рекомендуем ставить на победу гостей, на которую “Париматч” дает коэффициент 2,20. Согласитесь, привлекательно.

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