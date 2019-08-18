Прогноз, ставки и коэффициенты Сент-Этьен — Брест (18.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Сент-Этьен — Брест (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Сент-Этьен — Брест

“Сент-Этьен” ждет рано днем 18 августа на своем стадионе “Жоффруа Гишар” новичка элиты чемпионата Франции по футболу “Брест”, чтобы сыграть с ним в рамках второго тура. В первом туре хозяева в тяжелом матче против “Дижона” смогли забить два быстрых мяча — на пятой и одиннадцатой минутах, тем самым сразу обезопасив себя от непредвиденных обстоятельств. 

В итоге, соперник смог забить только с пенальти. И это 2:1. Гости были очень близки к тому, чтобы начать свой путь с победы, но после мяча Отре на 25-й минуте не смогли закрепить преимущество. Под занавес встречи не реализовал пенальти Шарбонье. Как известно, не забиваешь ты, забивают тебе. Что и сделал на 89-й минуте Кулурис. 1:1.

Ориентировочные составы на матч “Сент-Этьен” — “Брест”

“Сент-Этьен”: (4-5-1) Рюффье — Дебюши, Мукуди, Перрен, Трауко — Амума, Аолу, Будебуз, М’Вила — Буанга — Хазри

Не сыграют: — 

“Брест”: (4-4-2) Ларсоннер — Перро, Бен, Кастеллетто, Фоссюрье — Грандсир, Диало, Белькебла, Кур — Шарбонье, Отре

Не сыграют:

Прогноз на матч “Сент-Этьен” — “Брест”

Ждать ли сенсации в этом матче? “Брест” показал, что способен на нее. А тут еще и участник группового этапа Лиги Европы, четвертая команда Франции. Почему бы не пошуметь на всю страну? Но, не будем витать в облаках, “Сент-Этьен” пусть и не кажется сейчас совсем неприступным, победить новичка, тем более дома, будет достаточно легко. Так думают и букмекерские конторы, не предлагая особо больших коэффициентов на победу десятикратных чемпионов. Поставим на ТБ3. На это “Париматч” дает коэффициент 2,40.

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Футбол Франции. Сент-Этьен — Брест. Прогнозы на матч

Сент-Этьен — Брест. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (18.08.2019)
Сент-Этьен — Брест. Прогноз на матч французской Лиги 1 (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Сент-Этьен — Брест, который состоится на стадионе Жоффруа Гишар (Stade Geoffroy-Guichard) в воскресенье 18 августа, начало в 16:00 (МСК).

Сент-Этьен — Брест. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Сент-Этьен, шансы которого победить букмекеры оценивают существенно выше 50%. В прошлом сезоне он занял четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Франции в шести очках от зоны Лиги чемпионов. В стартовом матче нового чемпионата Сент-Этьен обыграл на выезде Дижон со счетом 2:1, забив оба своих мяча в первые 12 минут. С учетом прошлого сезона Сент-Этьен проиграл только 1 из 11 предыдущих поединков в чемпионате при восьми победах и двух ничейных результатах. В пяти встречах на данном отрезке ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. Что касается его домашней статистики, то Сент-Этьен выиграл четыре из пяти последних матчей в родных стенах. Кстати, он ни разу за 14 последних матчей на своем поле не играл вничью — десять побед и четыре поражения.

Брест — это новичок Лиги 1. В прошлом сезоне он занял второе место во втором дивизионе страны и вернулся в элиту после шестилетнего отсутствия. В первом туре Брест принимал на своем поле Тулузу и сыграл с ней вничью 1:1. Причем он вел 1-0 и пропустил ответный мяч только на 89-й минуте. С учетом прошлого сезона Брест проиграл только 2 из 11 последних официальных матчей, выиграв шесть раз. А на выезде он проиграл два предыдущих поединка, хотя перед этим не проигрывал в основное время в 11 встречах кряду — пять побед и шесть ничейных результатов.

Сент-Этьен — Брест. Ставки на матч:

Сент-Этьен — Брест. Как играли между собой?

В последний раз эти команды встречались друг с другом в сезоне 2012/13, когда Сент-Этьен выиграл оба поединка против Бреста — 4:0 дома и 1:0 на выезде. Он не проигрывает этому сопернику в пяти матчах подряд, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. А у себя дома Сент-Этьен выиграл три предыдущих матча против Бреста с общим счетом 8:1. Кстати, в пяти из шести последних матчей противостояния команда, игравшая дома, забивала больше одного мяча.

>Забивает за игру

  • 1

    • Сент-Этьен — Брест. Ставки на матч:

    Специалисты сайта прогнозируют победу Сент-Этьена с разницей более, чем в один мяч. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Сент-Этьена 1:0 или 2:0 (коэффициент 7.00). Сделать ставку на выигрыш Сент-Этьена с форой (-1) можно с котировкой 2.14.

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