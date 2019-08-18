Прогноз редакции на матч Уфа — Ростов

Прогноз и ставки Уфа — Ростов (18.08.19)

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Прогноз и ставки Уфа — Ростов (18.08.19)

Уфа — Ростов: очередной успех команды Валерия Карпина

Уфа — Ростов: очередной успех команды Валерия Карпина

17.08.2019 31 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Уфа и Ростов. Встреча состоится в это воскресенье в Уфе на стадионе «Нефтяник». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 16:30 по московскому времени. Оступится ли Ростов впервые в этом сезоне? Принесет ли этот матч большое количество забитых мячей? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (3.34) Х (3.16) П2 (2.32) Уфа Ростов Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Нефтяник». Уфа. 18.08.2019 16:30

Ориентировочные составы на матч Уфа — Ростов

Уфа : Чернов; Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич, Алиев; Сысуев, Карп, Фомин, Игбун; Козлов. Ростов : Песьяков; Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Козлов; Попов, Ионов, Ерёменко, Норманн; Зуев, Шомуродов.

Уфа практически не имеет никаких проблем с составом. Единственным травмированным футболистом на данный момент числится нападающий Данил Круговой, но вряд ли эта потеря является существенной для команды Вадима Евсеева.

Ростов к предстоящему поединку подходит в полной боевой готовности. В команде Валерия Карпина абсолютно все футболисты находятся в полном здравии и готовы помогать своему клубу.

История личных встреч

В Российской истории Уфа и Ростов всего 10 раз встречались друг с другом. Но, пока в этом противостоянии полное преимущество на стороне Ростовчан, которые выиграли в пяти поединках. Уфа, в свою очередь, смогли лишь однажды обыграть желто-синего соперника. Остальные 4 встречи между этими клубами были завершены вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Уфимцы пока крайне слабо выглядят в новом сезоне. За пять сыгранных туров команда Вадима Евсеева смогла набрать всего четыре очка, благодаря чему она сейчас и находится на 13-ой строчке в турнирной таблице. И судя по составу и уровню игры, Уфа вряд ли сможет подняться выше к концу первенства. Этому клубу суждено прозябать в борьбе за выживание.

А вот Ростовчане нацелились на новые вершины. Команда Валерия Карпина в данный момент имеет 11 набранных очков и находится на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего Зенита всего на два очка. Более того, с десятью забитыми мячами Ростовчане сейчас являются самым результативным клубом Премьер-лиги. Однако, Ростов и пропускает достаточно много. 7 пропущенных голов за 5 игр — это говорит о многом. Тем не менее, вряд ли что-либо помешает желто-синим победить в предстоящем матче против более слабого соперника.

Прогноз: Ростов не оставит Уфе шансов. Но большого количества забитых мячей ждать в этой игре не стоит.

Интересные факты перед матчем

  1. Только в 1 из 7 предыдущих поединков между этими клубами прошел тотал больше 2.5 голов.
  2. Лишь в этом году Уфа смогла впервые в своей истории обыграть Ростов.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Уфа — Ростов, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Уфа — Ростов Ставка: Непроигрыш Сочи (Х2) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Уфа — Ростов Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прервется ли взлет «Ростова» в Уфе?


В рамках 6-го тура чемпионата России по футболу 18 августа пройдет встреча «Уфы» и «Ростова». Команды сыграют на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Уфа» — «Ростов».

«Уфа»



«Уфа» смогла сохранить свою прописку в РПЛ лишь по итогам стыковых встреч, где в 2-матчевой дуэли переиграла третью команду ФНЛ «Томь» — 2:0 и 0:1.


Новый сезон уфимцы начали с двух поражений с одинаковым счетом 2:3. Сперва они были повержены «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома «Краснодаром» (пропустив автогол на последних минутах).



Все прогнозы на РПЛ


Затем «горожане» дома обыграли «Крылья Советов» (2:1), дважды забив до перерыва, а в четвертом туре поделили очки с ФК «Сочи» на его поле — 0:0.


В последнем матче уфимцы в Туле уступили «Арсеналу» (0:1) и с 4 очками занимают 13-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 6-8, два гола забил Даниил Фомин.


«Ростов»



В ходе предсезонного турнира Кубок Матч Премьер «Ростов» обыграл «Спартак» (2:0) и ЦСКА (2:1), но между этими поединками разгромно проиграл «Краснодару» (0:3).



В стартовом матче чемпионата России ростовчане показали агрессивную атакующую игру, победив на своем поле «Оренбург» со счетом 2:1.


Затем «Ростов» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), уйдя от поражения на последних минутах, а в третьем туре на выезде одолел тульский «Арсенал» (3:2).



В последних матчах «Ростов» ушел от выездного поражения в матче с «Уралом» (2:2) и на своем поле победил «Крылья Советов» (1:0).


После 5 туров «Ростов» с 11 очками идет на 2-м месте в таблице РПЛ, на 2 очка отставая от «Зенита». Разница мячей 10-7, лучший бомбардир с 4 голами — Эльдар Шомуродов.


Календарь и таблица РПЛ


В прошлом сезоне команды сыграли вничью в Ростове (0:0), а в Уфе ростовчане проиграли 0:1.


Прогноз



На победу «Ростова» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничейный результат — 3,10, а на успех «Уфы» — 3,40.



Из пяти выездов в Уфу, ростовчане лишь раз проиграли. Прогнозируем, что команда Карпина на этот раз не потерпит поражения.



Встречи этих двух команд редко бывают результативными. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «обе забьют — нет» за 1,70.

Футбол России. Уфа — Ростов. Прогнозы на матч

Уфа — Ростов. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (18.08.2019)
Уфа — Ростов. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Уфа — Ростов, который состоится на стадионе Нефтяник в воскресенье 18 августа, начало в 16:30 (МСК).

Уфа — Ростов. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Ростов за пять туров набрал 11 очков и сейчас занимает второе место, на два балла отставая от лидирующего Зенита. В понедельник он обыграл на своем поле Крылья Советов с минимальным счетом 1:0 — единственный гол забил Эльдор Шомуродов. Беспроигрышная серия подопечных Валерия Карпина составляет теперь пять матчей, три из которых были выиграны. В то же время за десять последних поединков в чемпионате они проиграли лишь раз. На выезде ростовчане играют слабее, чем дома. Так, из 13 предыдущих матчей на чужом поле они выиграли всего два и уступали в шести случаях. Всего в двух матчах из этих 13 Ростов смог оставить собственные ворота в неприкосновенности, тогда как в шести поединках он сам не забивал ни одного мяча.

Уфа в настоящий момент делит 12-е место с Тамбовом, набрав четыре очка. В прошлые выходные она проиграла на выезде Арсеналу со счетом 0:1. За девять последних матчей в чемпионате России ей удалось одержать лишь одну победу при двух ничейных результатах и шести поражениях. В пяти встречах на данном отрезке Уфа не забивала ни одного гола. На своем поле ей удалось выиграть всего 5 из 15 предыдущих матчей, тогда как в девяти встречах она проигрывала. Перед этим Уфа одержала три победы в пяти поединках в родных стенах, не уступив ни разу.

Уфа — Ростов. Ставки на матч:

Уфа — Ростов. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Ростова Уфа набрала четыре очка, обыграв его дома со счетом 1:0 и сыграв вничью 0:0 на выезде. Апрельская победа позволила ей прервать девятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с Ростовом, в ходе которой Уфа потерпела пять поражений. Результативность матчей Уфы и Ростова, как правило, низкая: всего в двух встречах из десяти забивалось больше двух голов. А в пяти из шести последних поединков между Уфой и Ростовом забивалось не более одного мяча.

>Забивает за игру

  • 2

    • Уфа — Ростов. Ставки на матч:

    Аналитики сайта прогнозируют нулевую ничью в этой игре и ставят на тотал меньше 2 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Ростова 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на тотал меньше 2 голов принимаются с котировкой 1.90.

    Прогноз редакции на матч Уфа — Ростов

    Самая скучная команда РПЛ принимает на своем поле одну из самых ярких. Женский сектор, фиолетовая форма, яркие интервью – все, что не касается футбола, в «Уфе» — круто, но на поле выступает прямой антипод. Вадим Евсеев постоянно ставит на характер, волю и горящие глаза, а хочется увидеть футбол. Хотя бы разок. Валерий Карпин считается мотиватором не хуже, но он, похоже, иногда дает игрокам мяч на тренировках. Чья возьмет?

    Ориентировочные составы на матч «Уфа» — «Ростов»:

    «Уфа» (3-4-3): Беленов – Неделчару, Пуцко, Табидзе – Сухов, Карп, Фомин, Алиев – Тиль, Игбун, Козлов

    Не сыграют:

    «Ростов» (4-5-1): Песьяков – Сигурдссон, Чернов – Норманн, Попов, Еременко, Ионов, Байрамян — Шомуродов  

    Не сыграют:

    Прогноз на матч «Уфа» — «Ростов»

    В проигранном «Арсеналу» матч Вадим Евсеев пошел на резкие шаги. Уже в перерыве он заменил Тиля, а по ходу второго тайма – Игбуна. И тот и другой считались в «Уфе» священными коровами, но тренер решил показать, что его бесит их игра. Сильный ход от наставника, но будут ли положительные сдвиги? Как команда отреагирует на это? Домашний матч – отличный момент для ответа по существу.

    «Ростов» же сейчас в полнейшем порядке. Связка Еременко-Шомуродов не сбавляет темп, а поддержка из глубины в лице Норманна, Попова и Байрамяна, способна закрутить любой вихрь у чужих ворот. Момент для своего гола такая атака точно найдет. Наш прогноз – победа «Ростова» с форой (0) за 1,75.

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    Уфа — Ростов: очередной успех команды Валерия Карпина

    Уфа — Ростов: очередной успех команды Валерия Карпина

    17.08.2019 30 0 Смотреть рекомендованные ставки

    Эксперт: Иван Беленцов

    Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Уфа и Ростов. Встреча состоится в это воскресенье в Уфе на стадионе «Нефтяник». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 16:30 по московскому времени. Оступится ли Ростов впервые в этом сезоне? Принесет ли этот матч большое количество забитых мячей? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

    П1 (3.34) Х (3.16) П2 (2.32) Уфа Ростов Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Нефтяник». Уфа. 18.08.2019 16:30

    Ориентировочные составы на матч Уфа — Ростов

    Уфа : Чернов; Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич, Алиев; Сысуев, Карп, Фомин, Игбун; Козлов. Ростов : Песьяков; Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Козлов; Попов, Ионов, Ерёменко, Норманн; Зуев, Шомуродов.

    Уфа практически не имеет никаких проблем с составом. Единственным травмированным футболистом на данный момент числится нападающий Данил Круговой, но вряд ли эта потеря является существенной для команды Вадима Евсеева.

    Ростов к предстоящему поединку подходит в полной боевой готовности. В команде Валерия Карпина абсолютно все футболисты находятся в полном здравии и готовы помогать своему клубу.

    История личных встреч

    В Российской истории Уфа и Ростов всего 10 раз встречались друг с другом. Но, пока в этом противостоянии полное преимущество на стороне Ростовчан, которые выиграли в пяти поединках. Уфа, в свою очередь, смогли лишь однажды обыграть желто-синего соперника. Остальные 4 встречи между этими клубами были завершены вничью.

    Предматчевый прогноз и анализ на матч

    Уфимцы пока крайне слабо выглядят в новом сезоне. За пять сыгранных туров команда Вадима Евсеева смогла набрать всего четыре очка, благодаря чему она сейчас и находится на 13-ой строчке в турнирной таблице. И судя по составу и уровню игры, Уфа вряд ли сможет подняться выше к концу первенства. Этому клубу суждено прозябать в борьбе за выживание.

    А вот Ростовчане нацелились на новые вершины. Команда Валерия Карпина в данный момент имеет 11 набранных очков и находится на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего Зенита всего на два очка. Более того, с десятью забитыми мячами Ростовчане сейчас являются самым результативным клубом Премьер-лиги. Однако, Ростов и пропускает достаточно много. 7 пропущенных голов за 5 игр — это говорит о многом. Тем не менее, вряд ли что-либо помешает желто-синим победить в предстоящем матче против более слабого соперника.

    Прогноз: Ростов не оставит Уфе шансов. Но большого количества забитых мячей ждать в этой игре не стоит.

    Интересные факты перед матчем

    1. Только в 1 из 7 предыдущих поединков между этими клубами прошел тотал больше 2.5 голов.
    2. Лишь в этом году Уфа смогла впервые в своей истории обыграть Ростов.

    Рекомендованные ставки на матч

    Лучшими ставками на матч Уфа — Ростов, по мнению online-bookmakers.com, будут:

    Получи 100$ для ставки Получить Уфа — Ростов Ставка: Непроигрыш Сочи (Х2) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Уфа — Ростов Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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