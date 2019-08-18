Прогноз редакции на матч Айнтрахт — Хоффенхайм

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Прогноз Айнтрахт — Хоффенхайм (18.08.19), ставки и коэффициенты

Футбол Германии. Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Прогнозы на матч

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Прогноз, ставки на матч чемпионата Германии (18.08.2019)

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм, который состоится на стадионе Коммерцбанк Арена (Commerzbank-Arena) в воскресенье 18 августа, начало в 16:30 (МСК).

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы хозяев поля. В прошлом сезоне Айнтрахт занял седьмое место, набрав 54 очка. У него были все шансы попасть в Лигу чемпионов, но он провалил концовку чемпионата: три подряд поражения на финише с общим счетом 2:13 и всего три очка в шести последних турах. В итоговой таблице чемпионата Айнтрахт оказался в четырех баллах от зоны Лиги чемпионов. На своем поле он не выиграл ни одного из трех предыдущих матчей, забив в них только один мяч. Перед этим Айнтрахт не проигрывал в родных стенах в шести подряд встречах — четыре победы и две ничьи.

Хоффенхайм в прошлом футбольном году занял девятое место, набрав 51 очко. В конце чемпионата он провел четыре подряд матча без побед, проиграв три из них. Перед этим Хоффенхайм выиграл пять из шести матчей. На выезде он проиграл два первых матча прошлого сезона, но за следующий 15 поединков вдали от дома уступил еще лишь дважды, одержав шесть побед и семь раз сыграв вничью. Кстати, Хоффенхайм забивал в каждом из 17 гостевых матчей прошлого сезона. В 12 встречах ему удавалось забить не менее двух голов, а в восьми поединках он поражал цель минимум трижды.

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Ставки на матч:

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Айнтрахт выиграл у Хоффенхайма оба матча в чемпионате — 2:1 на выезде и 3:2 дома. До этого он не мог обыграть клуб из Зинсхайма в шести подряд поединках — четыре ничьи и пара поражений. Результативность противостояния в последние годы была невысокой: в шести из восьми предыдущих матчей забивалось менее трех мячей. При этом регулярно забиваются голы в концовках встреч: за семь последних матчей между Айнтрахтом и Хоффенхаймом было забито шесть голов после 80-й минуты и пять голов после 88-й минуты.

>Забивает за игру

0

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Ставки на матч:

Специалисты сайта считают, что победить в этом матче может номинальный аутсайдер и ставят на выигрыш гостей с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). На втором месте по популярности победа Айнтрахта 2:1 (коэффициент 9.00). Поставить на выигрыш Хоффенхайма с нулевой форой можно с котировкой 2.13.



Прогноз редакции на матч Айнтрахт — Хоффенхайм



“Айнтрахт” пошумел в Бундеслиге и Лиге Европы и вынужден был распрощаться со своими лидерами, на которых накинулись большие клубы с большими мешками денег, поэтому новый сезон для “орлов” обещает быть трудным, но интересным. Тоже самое касается и “Хоффенхайма”, распродавшего свои активы, но не ставшего слабее по сравнению с прошлым сезоном.

Ориентировочные составы на матч Айнтрахт (Франкфурт) — “Хоффенхайм”:

“Айнтрахт” (3-4-1-2): Трапп — Ндика, Хасебе, Хинтереггер — Костич, Роде, Кохр, Да Коста — Гачинович — Ребич, Пасиенсиа.

Не сыграют: —

“Хоффенхайм” (3-4-3): Бауманн — Хюбнер, Фогт, Пош — Цубер, Руди, Гриллитч, Кадерабек — Грифо, Крамарич, Сков.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Айнтрахт (Франкфурт) — Хоффенхайм:

Потери “Айнтрахта” в лице Халлера и Йовича обедняют атакующий потенциал команды. И это хорошо, что еще Ребич не ушел, но вдруг ему станет грустно в окружении новых партнеров по нападению? Очевидно, что теперь “орлы” будут больше делать упор на сыгранные защиту и полузащиту, а главным лицом команды вполне может стать Костич.

Если говорить конкретно о матче, то в составе “Хоффенхайма” есть форвард-убийца Андрей Крамарич, от которого спасения нет, а рядом с ним живчик Грифо и будущая звезда датского футбола Сков, который был приобретен у “Копенгагена”. Именно эти факторы позволяют говорить о команде из Зинсхайма, как о фаворите встречи, нам видится логичным взять победу “Хоффенхайма” с форой 0 с коэффициентом — 1.97.

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«Айнтрахт» — «Хоффенхайм». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бундеслига, 1-й тур.

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм».

Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена». 18.08.2019. 16:30 МСК.

Центральным матчем стартового тура Бундеслиги, по нашему мнению, будет поединок между «Айнтрахтом» из Франкфурта и «Хоффенхаймом». В прошлом сезоне эти команды были прямыми конкурентами за место в зоне еврокубков, которую в итоге выиграл клуб из Франкфурта. А вот смогут ли будущие соперники быть конкурентными в сезоне 2019/20 — вопрос, ответ на который мы узнаем по ходу первенства.

«Айнтрахт»: «орлы» без Халлера и Йовича

«Айнтрахт» провёл феноменальный сезон 2018/19, даже несмотря на то, что Франкфурт ничего не сумел выиграть, ну разве что, место в Лиге Европы, и то через квалификацию. При этом, атакующее трио «орлов» Йович – Халлер – Ребич на протяжении практически всего сезона, ну кроме, проваленной концовки, выглядело просто потрясающе. Вряд ли кто-то удивился тому, что в межсезонье «Айнтрахт» продал Халлера и Йовича. Слишком большие деньги предложили за них, да и самих ребят было крайне сложно удержать, особенно, Йовича. Серба поманил к себе сам мадридский «Реал».

Удивительно другое, «Айнтрахт» отпустил двух главных голеадоров, а купил всего лишь одного нападающего им на замену — 19-летнего игрока «Црвены Звезды» Деяна Йовелича. Всего «орлы» пополнились 7 новичками, ну и выкупили контракты Траппа и Костича. В отличие от всех остальных команд Бундеслиги, «Айнтрахт» уже почти три недели, как активно играет, благодаря участию в квалификации ЛЕ. «Орлы» выбили из розыгрыша эстонскую «Флору» и «Вадуц». В Кубке Германии оказались сильнее команды «Вальдхоф» из Маннгейма, переиграв соперника 5:3, хет-триком отметился Ребич. Кстати, тактическая схема у Хюттера осталась старой: 1-3-4-3.

«Хоффенхайм»: грядут проблемы?

«Айнтрахт» в межсезонье визуально ослаб, но «Хоффенхайм» и вовсе устроил какую-то распродажу. Жоэлинтон, Керем Демирбай, Нико Шульц и Надим Амири покинули расположение клуба. Купили Самассеку, Скова, Бебу, в аренду взяли Себастьяна Руди, как свободный агент пришёл Стафилидис. Приобретения неплохие, но они точно не «покроют» ушедших. А самое главное, из «Хоффенхайма» в «Лейпциг» перебрался Юлиан Нагельсманн, молодой тренер, с которым нынешний «Хоффе» стал в последнее время ассоциироваться. На смену Юлиану взяли голландца Схрёдера, работавшего в клубе два с лишним года ассистентом тренера, а в последнее время помогавший тен Хагу в «Аяксе».

В первом раунде Кубка Германии «Хоффенхайм» играл с «Вюрцбургером Кикерс» на поле соперника. Матч завершился со счётом 3:3, а «крестьяне» всё-таки добились итоговой победы в серии пенальти. Схрёдер этот поединок отыграл по схеме 1-3-4-1-2, с Грифо и Бебу в роли нападающих.

Травмированные и дисквалифицированные

«Айнтрахт»

Не сыграет Соу (мышцы).

Под вопросом: Мюллер (колено), Роннов (плечо), Русс (ахилл).

«Хоффенхайм»

Под вопросом: Битенкур (бедро), Крамарич (колено), Окс (бедро).

История личных встреч

«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» играли между собой 20 раз, пять побед на стороне «орлов», 7 матчей завершились ничьими, а в восьми поединках «крестьяне» добились побед. На поле «Айнтрахта» соперники провели 10 матчей, в которых небольшое преимущество на стороне «бело-синих» +4=3-3, 16:12.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Хоффенхайм» в последние годы регулярно удивлял. Например, несколько сезонов назад на «крестьян» многие смотрели с усмешкой, когда те позвали тренировать Нагельсманна. А ведь Юлину тогда и 30 лет не было. Сейчас странное назначение Схрёдера на пост главного тренера. Голландец намного старше Юлиана, но главным пока ещё не работал, а это означает, что ошибки наверняка будут присутствовать, особенно, в первых матчах первенства.

У «Айнтрахта» тоже кадровые сложности, но то, что они потеряют Йовича и ещё кого-то из форвардов, было понятно ещё в середине прошлого сезона, к этому в клубе были готовы. Хозяева импонируют тем, что с начала месяца имеют игровую практику официальных матчей, а то, что соперники были слабые, так это даже в плюс «Айнтрахту», которые через такие матчи набрались уверенности в себе, «накидав» в четырёх играх Лиги Европы 10 голов.

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