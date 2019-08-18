Прогноз редакции на матч Мордовия — Чертаново

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Прогноз Мордовия — Чертаново (18.08.19), ставки и коэффициенты

Мордовия — Чертаново. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Мордовия — Чертаново. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Мордовия — Чертаново состоится в воскресенье 18 августа в 17:00 (МСК) на стадионе Мордовия Арена. Фаворитом этого матча считается Чертаново, хотя букмекеры и оценивают вероятность его победы ниже 50%. В настоящий момент Чертаново делит четвертое место с Томью, набрав 15 очков. В середине недели оно проиграло дома Краснодару-2 со счетом 1:2. Перед этим Чертаново дважды играло вничью с одинаковым счетом 0:0. Само поражение стало для него первым в нынешнем сезоне и прервало 13-матчевую беспроигрышную серию в ФНЛ, в ходе которой Чертаново восемь раз побеждало и пять раз играло вничью. Сейчас впервые с октября прошлого года оно может проиграть дважды подряд. На выезде Чертаново не проигрывает в семи последних матчах, трижды победив и четыре раза сыграв вничью. В этом сезоне 8 из 15 своих очков оно набрало на чужом поле. Причем за четыре гостевых матча Чертаново пропустило только один гол.

Мордовия перед этим туром делит 13-е место с еще четырьмя командами, набрав всего восемь очков. В среду она обыграла на выезде СКА-Хабаровск со счетом 2:1. До этого саранская команда не побеждала в четырех встречах кряду — две ничьи и два поражения. Сама победа стала для него лишь второй за девять последних поединков в ФНЛ при пяти проигранных встречах и двух ничьих. На своем поле Мордовия одержала только три победы за 14 последних матчей при шести ничейных исходах и пяти проигрышах. В семи встречах на данном отрезке она не забивала ни одного гола, а в остальных поединках поражала цель по одному разу. В прошлом сезоне Мордовия и Чертаново обменялись гостевыми победами. В предстоящей игре специалисты сайта ставят на малорезультативную ничью. Выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Мордовия — Чертаново:

Победа Мордовии — 3.14, ничья — 3.32, победа Чертаново — 2.26.

Мордовия — Чертаново. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Ничья в матче; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). На втором месте по популярности победа Чертаново 1:0 (коэффициент 6.50). Поставить на тотал меньше 2,5 голов предлагается с котировкой 1.76.

Прогноз редакции на матч Мордовия — Чертаново



Интересный матч ожидается в Саранске на красивейшем стадио… ой, на стадионе “Старт”, куда наведается “Чертаново”, которое отлично пошумело в новом сезоне. “Чернатовцы” обновили немного состав, добавили опыта и вуаля: снова располагаются вверху турнирной таблицы с притязанием на Премьер-лигу. Последний матч ,конечно, москвичи смазали, проиграв “Краснодару-2, но это тот случай, когда молодость проиграла юности.”Мордовия” блеснуть какими-то особенными показателями не может, но зато удачно съездили в Хабаровск и обыграли “армейцев” 2:1.

Ориентировочные составы на матч Мордовия — Чертаново:

“Мордовия” (4-2-3-1): Смирнов — Теняев, Климов, Хрипков, Ятченко — Буранов, Навлетов — Адаев, Орлов, Джумаев — Сергеев.

Не сыграют: —

“Чертаново” (4-3-3): Абаев — Редкович, Барташевич, Кондаков — Пруцев, Сарвели, Витюгов — Ежов, Прудников, Рудковский.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Мордовия — Чертаново:

Главная проблема команды из Саранска в малой обойме игроков. Например, в Хабаровск команда отправилась всего с пятью игроками замены, что ничто мало для вариативности. За гостей говорит уверенная игра обороны и, как раз, возможность усиления игры за счет замен. Проиграли “Краснодару-2”? Но там игру сделал Даниил Уткин, знающий, что такое РПЛ, а вот у “Мордовии” такого же сильного игрока нет, который сможет поставить соперника на колени. В общем, предлагаем брать “Чертаново” с форой 0 с коэффициентом — 1.63. Не ошибетесь.

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