«Олимпик» — «Карпаты». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

«Олимпик» — «Карпаты». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Олимпик Донецк — Карпаты

Первые три тура “Олимпик” провели не очень удачно. На счету команды хозяев три поражения в трех матчах. Поэтому неудивительно, что руководство клуба проводит обширную трансферную компанию. Уже подписаны несколько новичков, а в последние дни коллектив пополнили еще двое игроков. Иван Зотько выступал в Испании, но на правах свободного агента вернулся на родину. Кроме того, подопечным Вячеслава Шевчука стал иранец Захеди Шахаб, который по функциям на поле напоминает Сердара Азмуна из “Зенита”. 

Ориентировочные составы на матч Олимпик — Карпаты:

“Олимпик” (4-4-2): Халими — Ксенз, Гришко, Снурницын, Клименчук — Пасич, Завийский, Салу, Зейхеди — Алмейда, Дийе

Не сыграют: Вантух

“Карпаты” (4-5-1): Пидкивка — Дубинчак, Вакуленко, Ковтун, Мартинс — Ди Франко, Вербныйы, Войкович, Гуцуляк, Карпенко — Понде

Не сыграют: Клоц

Прогноз на матч Олимпик — Карпаты:

У “Карпат” дела складываются еще хуже, несмотря на то, что они находятся на строчку выше своего соперника по четвертому туру. В предыдущей игре им удалось вырвать ничью у “Мариуполя”, но при этом они пропустили на один гол больше, чем “Олимпик”. В битве явных аутсайдеров сложно сделать выбор в пользу одной из сторон, ведь коллективы настолько слабы, что уже на старте чемпионата обеспечили себе борьбу за выживание на протяжение всего сезона. Мы думаем, что команды не подарят нам много голов. Поэтому рекомендуем поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,20

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз Астон Вилла — Борнмут (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Тулуза — Дижон (17.08.19)
«Тулуза» — «Дижон». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Сток Сити» — «Дерби Каунти». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Брентфорд — Халл (17.08.19)
«Урал» — «Крылья Советов». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Тамбов — Краснодар (17.08.19)
Прогноз Оита — Касима (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Зенит — Ахмат (17.08.19)
Прогноз Луч — Факел (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Форталеза — Интернасьонал (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Десна — Колос (17.08.19)
Прогноз Амьен — Лилль (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас (18.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Хьюстон Динамо — Колорадо Рэпидс (18.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name