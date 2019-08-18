Прогноз редакции на матч Ротор — Шинник

Прогноз, ставки и коэффициенты Ротор — Шинник (18.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Ротор — Шинник (18.08.19)

Ротор — Шинник. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Ротор — Шинник. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)
Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Ротор — Шинник состоится в воскресенье 18 августа в 18:00 (МСК) на стадионе Волгоград Арена. Это один из центральных матчей очередного тура в чемпионате ФНЛ и фаворитом в нем считается Ротор, шансы которого победить букмекеры оценили примерно в 50%. Сейчас волгоградская команда делит первое место с Торпедо, набрав 19 очков. В среду она обыграла на выезде Нефтехимик со счетом 2:1 — по голу забили Султонов и Муллин. Это была третья подряд победа Ротора и все три раза он выигрывал на выезде. Его беспроигрышная серия составляет четыре поединка. За весь сезон он проиграл только один раз и одержал уже шесть побед. У себя дома волгоградцы с начала этого календарного года провели десять матчей в чемпионате ФНЛ и выиграли половину из них, проиграв только два раза. Кстати, в текущем сезоне они сыграли на своем поле всего два матча.

Шинник сейчас делит шестое место со Спартаком-2, набрав 12 очков. В середине недели он принимал на своем поле Енисей и эта встреча завершилась нулевой ничьей. После серии из трех побед на старте ярославцы не выиграли ни одного из пяти следующих поединков, взяв в них только три очка из девяти возможных. В гостях Шинник проиграл только один из шести предыдущих матчей (не считая игры с Текстильщиком, которая фактически прошла в Ярославле) и выиграл половину из них. Но в Волгограде, как считают аналитики сайта , добиться положительного результата ему вряд ли удастся. И хотя за пять последних матчей против Ротора Шинник не потерпел ни одного поражения — три победы и две ничьи, в этот раз он вполне может остаться без набранных очков. Причем проиграть ярославская команда может с разницей более, чем в один мяч.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Ротор — Шинник:

Победа Ротора — 1.95, ничья — 3.32, победа Шинника — 4.03.

Ротор — Шинник. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Ротора с форой (-1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). Чуть менее высоко котируется победа Ротора 1:0 (коэффициент 5.00). Поставить на выигрыш хозяев поля с форой (-1.5) можно с котировкой 3.60.

Продолжит ли «Ротор» удерживать первое место в ФНЛ?


В воскресенье, 18 августа, в девятом туре перовой российской лиги волгоградский «Ротор» дома примет ярославский «Шинник». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Шинник».

«Ротор»



«Ротор» после восьми туров текущего розыгрыша ФНЛ занимает лидирующую позицию в турнирной таблице, но опережает второе «Торпедо» только по дополнительным показателям.


Начали волгорградцы с трех победных результатов, затем в двух матчах не знали вкуса побед, проиграв «Чертаново» (0:1) и сыграв вничью с «Химками» (1:1).



За минувшие три тура «сине-голубые» снова стали на победный путь, победив во всех встречах. Поочередно одолели «Краснодар-2» и «Томь» (по 1:0), а также «Нефтехимик» (2:1). Все эти поединки прошли на выезде.



На «Волгоград Арене» «Ротор» в этом розыгрыше первой лиги провел только два матча, в которых обыграл «Текстильщик» (3:2) и поделил очки с «Химками» (1:1).


«Шинник»



«Шинник» по итогам восьми туров разместился на седьмой строке в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 12 баллов и отстает от зоны переходных игр на три пункта.



Начали новый турнир первого дивизиона ярославцы с трех побед кряду, но в последних пяти поединках они победить не могут, дважды проиграв и три раза сыграв вничью.


В этот неудачный период «черно-синие» расписали мировые с «Армавиром» и «Текстильщиком» (по 1:1), а также с «Енисеем» (0:0) в последнем игровом дне. Поражения пришлись на игры с «Лучом» (1:2) и курским «Авангардом» (1:3).


Все прогнозы на футбол


В четырех выездных встречах текущего чемпионата «Шинник» добыл две виктории, а также по разу сыграл вничью и проиграл, разница мячей — 7:5.



В прошлом сезоне «Ротор» проиграл в Волгограде «Шиннику» со счетом 1:3, а в Ярославле была ничья — 0:0.


Прогноз на «Ротор» — «Шинник»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ротора» — 1.92, победа «Шинника» — 4.05, ничья — 3.35.


От этого поединка мы не ждем феерии голов и думаем, что хозяева, как минимум, не проиграют. Рекомендуем поставить — 1Х+ТМ 2,5.

Прогноз редакции на матч Ротор — Шинник

Эх, а когда-то матч этих команд мы могли запросто наблюдать в РФПЛ, но теперь времена другие. Впрочем, обновленный волгоградский клуб преследует большие цели, желая показать свой красавец-стадион сильнейшим командам Премьер-лиги, и занимает первое место в ФНЛ с 18-ю набранными очками. 

Ярославский “Шинник” не так хорош, конечно, но тоже что-то может, взобравшись на 7-е место. “Ротор” последний матч провел в Казани против нижнекамского “Нефтехимика” и вполне уверенно выиграл по игре, а вот по счету получилось напряжно — 2:1. “Шинник” в этот же день мог порадовать своих поклонников победой, но “Енисей” не сдался на милость сопернику, отстояв стартовые нули на табло.

Ориентировочные составы на матч Ротор — Шинник:

“Ротор” (4-4-2): Нестеренко — Ненахов, Байрыев, Хомуха, Пискунов — Горбунов, Самсонов, Шарипов, Султонов — Саная, Муллин.

Не сыграют: — 

“Шинник” (4-4-2): Яшин — Первушин, Кожемякин, Цховребов, Щербаков — Визнович, Дроздов, Алейников, Олейников — Бакаев — Самодин.

Не сыграют: Низамутдинов.

Прогноз на матч Ротор — Шинник:

На первый взгляд, матч ожидается достаточно простым для “Ротора”, как для лидера, показывающего добротный футбол во всех линиях, но и “Шинник” не подарок: команда умеет играть на выезде, о чем говорят победы над “Нижним Новгородом” (3:1) и “СКА-Хабаровск” (2:1). Что интересно: у клубов отличный потенциал, касаемый атаки, поскольку только в одном матче из восьми они уходили без забитых голов. Думаем, что этот момент сыграет важную роль. 

“Ротор”, конечно, фаворит, но и “Шинник” доставит проблем волгоградцам в обороне, несмотря на отсутствие Низамутдинова, который будет пропускать матч из-за дисквалификации. В Волгограде берем “обе забьют” с коэффициентом — 2.03 и наблюдаем за хорошим футболом!

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Прогноз на матч Ротор – Шинник

На данный момент «Ротор» сильнее. Команда победила а трех гостевых поединках подряд, показав хорошую физическую готовность и разнообразие атакующих действий. В гости к ней сегодня приедет «Шинник», который все никак победить не может (пять игр уже), настроение у ярославцев в связи с этим не хорошее. Им бы сейчас попроще соперника, но надо играть с «Ротором» — командой, которую яростно поддерживают фанаты. Как ни крути, а это придает сил. 

Выиграют хозяева,считаю…

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз, ставки и коэффициенты Торпедо Москва — Текстильщик (18.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Норвич — Ньюкасл Юнайтед (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Тамбов — Краснодар (17.08.19)
Прогноз Вольфсбург — Кёльн (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Хьюстон Динамо — Колорадо Рэпидс (18.08.19)
Прогноз Штутгарт — Санкт-Паули (17.08.19), ставки и коэффициенты
«Хаддерсфилд» — «Фулхэм». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Суонси — Престон (17.08.19)
Прогноз Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес ФК (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Алавес — Леванте (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Боруссия — Аугсбург (17.08.19), ставки и коэффициенты
«Нант» — «Марсель». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Боруссия — Аугсбург (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Йокогама — Сересо Осака (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Штутгарт — Санкт-Паули (17.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name