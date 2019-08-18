Прогноз редакции на матч Реймс — Страсбур

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Прогноз Реймс — Страсбур (18.08.19), ставки и коэффициенты

Реймс — Страсбур. Прогноз на матч чемпионата Франции

Реймс — Страсбур. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (18.08.2019)

Реймс — Страсбур. Прогноз на матч французской Лиги 1 (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Реймс — Страсбур, который состоится на стадионе Огюст Делон (Stade Auguste-Delaune II) в воскресенье 18 августа, начало в 18:00 (МСК).

Реймс — Страсбур. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Реймс, оценив вероятность его победы примерно в 50%. В прошлом сезоне он занял восьмое место в итоговой турнирной таблице чемпионата, набрав 55 очков. В первом туре текущего розыгрыша первенства Франции Реймс обыграл на выезде Марсель со счетом 2:0, забив оба мяча после перерыва. Это была его третья подряд победа в Лиге 1 — столько же раз он выиграл за 13 встреч перед этим. На своем поле Реймсу удалось победить лишь раз за четыре последних матча. В то же время и проиграл он только 2 из 11 предыдущих поединков в родных стенах при пяти победах и четырех ничейных результатах.

Страсбур в прошлом розыгрыше чемпионата стал 11-м с 49 набранными очками. В прошлые выходные он принимал на своем поле Мец и сыграл с ним вничью 1:1. За 17 последних матчей в Лиге 1 ему удалось одержать лишь две победы при девяти ничейных результатах и шести поражениях. А на выезде за восемь предыдущих матчей Страсбур один раз победил, четыре раза сыграл вничью и трижды проиграл. В половине встреч отрезка он пропускал ровно по два гола. При этом в целом на чужом поле он играет не хуже, чем дома. Так, в прошлом сезоне на выезде Страсбур набрал 23 очка — это всего на три меньше, чем он набрал дома.

Реймс — Страсбур. Ставки на матч:

Реймс — Страсбур. Как играли между собой?

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами. В частности, Реймс выиграл на своем поле со счетом 2:1. В целом в этом противостоянии в последние годы большого преимущества не было ни у одной из команд. Так, из восьми предыдущих матчей четыре выиграл Реймс и три раза побеждал Страсбур, а еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Также надо сказать, что в пяти из шести последних матчей между Реймсом и Страсбуром забивалось больше двух голов.

>Забивает за игру

1

Реймс — Страсбур. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют ничью в этом матче и ставят на выигрыш Страсбура с положительной форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Реймса со счетом 1:0 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Поставить на выигрыш Страсбура с форой (+0.5) можно с котировкой 1.88.



Прогноз редакции на матч Реймс — Страсбур



Стадион “Огюст Делон” увидит 18 августа матч второго тура чемпионата Франции по футболу между командами “Реймс” и “Страсбург”. Хозяева в первом туре одержали блестящую победу на величественном “Велодроме” над хворающим после ухода Балотелли “Марселем” со счетом 2:0. Мячи во втором тайме забили Диа и Сук Юн Чжун. Гости провели простую и равную встречу с “Метцем”, завершив ее дружеской ничьей 1:1. На мяч Томассона на 21-й минуте на 47-й ответил Диалло.

Ориентировочные составы на матч “Реймс” — “Страсбург”

“Реймс”: (4-5-1) Райкович — Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Камара — Уден, Ромао, Денгоме, Шавалерен, Думбия — Диа

Не сыграют: Зенели

“Страсбург”: (3-5-2) Зельс — Джику, Митрович, Коне — Кароль, Льенар, Мартен, Фофана, Лала — Томассон, Ажорк

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Реймс” — “Страсбург”

После первого тура можно было бы заявить о силе “Реймса”. Но это только если не знать всей подноготной, почему “Марсель” не смог оказать должного сопротивления. Поэтому игроков Дэвида Гайона и их возможности в стартовавшем сезоне пока можно назвать загадкой. И грядущая встреча пусть и не полностью, но во многом даст понять, какая она. А вот “Страсбург” в свою очередь наверняка не будет сильно нагнетать и во что бы то ни стало лезть на чужие ворота, больше оглядываясь на свои и стараясь минимизировать возможные ошибки. Поставим на ТМ2,5, на который “Париматч” предоставил коэффициент 1,57. Обойдемся здесь без особого риска.

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