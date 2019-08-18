Прогноз редакции на матч Челси — Лестер

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«Челси» — «Лестер». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Обыграет ли «Челси» «Лестер»?

«Челси»

В воскресенье, 18 августа, «Челси» на своем поле примет «Лестер» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на



«Челси» в прошлом сезоне выступил относительно успешно. «Синие» не только заняли третье место в английской Премьер-лиге, но и стали чемпионами Лиги Европы.





И все же по окончании сезона из клуба ушел главный тренер Маурицио Сарри, место которого занял Фрэнк Лэмпард. Легендарный игрок тренировал «Дерби», но отказать родному клубу не смог.









С новым наставником «синие» ездили в азиатское турне, где победили «Барселону» (2:1), но проиграли «Кавасаки Фронтале» (0:1). Уже после этого лондонцы переиграли «Рединг» (4:3) и «Ред Булл Зальцбург» (5:3), а также разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).





Новичков в составе «Челси» нет из-за запрета на осуществление трансферов. Исключение — Кристиан Пулишич, который был куплен раньше, но перешел в команду только сейчас. При этом клуб продал Эдена Азара и Давида Луиса.





В первом туре «Синие» встречались с «Манчестер Юнайтед» на выезде и в целом смотрелись неплохо, если не считать итоговый счет — 0:4.





Календарь и таблица АПЛ





На этой неделе команда снова провела хороший матч, но снова проиграла — теперь уже по пенальти «Ливерпулю» (2:2) в Суперкубке УЕФА.







«Лестер»



В марте команда сменила менеджера. С поста ушел Клод Пюэль и его место занял Брендан Роджерс. У британца было мало времени, чтобы показать свои наработки, поэтому в новом сезоне наставник «Лис» сможет продемонстрировать свой талант.









Для этого руководство выделило ему деньги. Оно может себе это позволить. Так был выкуплен Юри Тилеманс у «Монако», а также у «Ньюкасла» приобрели Айозе Переса. Так что в целом атака и середина поля у «Лестера» теперь выглядит куда более сильной.





Правда, существенной проблемой стала продажа столпа обороны Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».





Во время предсезонки клуб провел товарищеские игры с такими скромными коллективами как «Челтенхэм», «Сканторп», «Кембридж» и «Ротерхэм». Обыграть удалось всех, кроме последнего соперника. С ним «Лисы» сыграли вничью 2:2.









Позже были более серьезные команды: «Лестер» также выиграл у «Сток Сити» 1:2, а затем обыграл «Аталанту» 2:1. Ну а в первом туре АПЛ дома против «Вулверхэмптона» была зафиксирована ничья 0:0.







Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,7, тогда как успех гостей оценивается в 5,0, а ничья — в 3,75.









Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 3,6.



Челси — Лестер 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Дебют Фрэнка Лэмпарда на посту наставника «Челси» выдался провальным. Несмотря на неплохую игру в первом туре, его команда была разгромлена «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. В прошлом сезоне так измывались над лондонцами лишь «Манчестер Сити» и «Борнмут». «Лестер» также не забил, но 1 балл в копилку добавил, сыграв дома вничью 0:0 с «Вулверхэмптоном». Крайне нерезультативно прошли и 3 последние встречи команд в АПЛ. Дважды соперники сыграли вничью 0:0 и еще 1 раз сильнее был «Лестер» со счетом 1:0. На то, что подопечные Брендана Роджерса смогут снова не проиграть, можно поставить с кэфом около 2,1. А вот на победу «Челси» предлагается коэффициент примерно 1,9.

Результаты при подобных коэффициентах

«Челси» в прошлом сезоне с середняками Премьер-лиги, занявшими по итогу места с 7-го по 10-е, выиграл лишь в одном матче. Также команда дважды сыграла вничью и еще 1 раз проиграла. Во всех этих 4 поединках больше 2 голов не забивалось. «Лестер» с представителями топ-6 в минувшем розыгрыше на выезде проиграл 4 встречи, сумев 1 раз сыграть вничью и обыграв сегодняшнего соперника. Лишь в одном матче из шести (с «Манчестер Сити») «Лестер» не смог забить.

Ставки на игроков

Лучшие шансы забить гол в этой игре, судя по котировкам букмекеров, имеет Тэмми Абрахам. На его результативный удар предлагается кэф около 2,4. В прошлом сезоне англичанин играл за «Астон Виллу» и в 40 матчах сумел отличиться 26 раз.

В то же время не стоит ждать голов от Оливье Жиру. Француз, с учетом матча первого тура, за 2 сезона провел за «Челси» 28 игр и забил всего 2 гола. На очередной сухой поединок лондонского форварда можно сделать ставку с кэфом около 1,4.

Статистика для ставок

Поединок не обещает стать урожайным на нарушения, за которые игроки обеих команды будут наказаны желтыми картами. В предыдущих 5 очных противостояниях в Премьер-лиге в Лондоне 4 раза судьи показывали максимум 2 горчичника за игру.

Вероятно, что одна из команд не сможет забить в этой игре. В последних 5 встречах на «Стэмфорд Бридж» такой прогноз сыграл 4 раза и сделать ставку на такое событие можно с кэфом около 2.

Челси

Челси провалился в матче с Манчестер Юнайтед. Правда, только по результату.

Сначала по составам — Лэмпард выбрал угадывающиеся 4-2-3-1, в которых были сюрпризы, но они не для тех, кто внимательно следит за Челси (Канте не сыграл, так как восстанавливается от травмы, Лэмпард сказал, что его возвращение он форсировать не будет; также главный тренер «синих» выделял отличную форму Маунта (играл «десятку») и Баркли (играл левого вингера), чем и объяснял достаточно смелое решение по составу.

Матч можно разбить на две стадии: в первые 45-60 минут Челси владел инициативой, создавал много моментов, в то время как Сульшер решил сделать ставку на контратаки; в заключительные полчаса Челси слишком раскрылся и утратил баланс, чем и воспользовался Манчестер Юнайтед, благодаря своим контратакам. Мои тезисы подтвердил на послематчевом интервью Уле-Гуннар Сульшер: «Что касается качества игры, второй тайм сильно порадовал – это большой плюс. Но в первой половине нам повезло: соперник прижал нас и создавал моменты. Затем мы поменяли кое-что и успокоились – второй тайм был хорошим».

Челси мог и должен был пользоваться проблемами в структуре Манчестера: Рэшфорд почти игнорировал оборонительные обязанности (так как ему было легче убегать в контратаки), «синие» без проблем перегружали зоны и получали из этого выгоду — не повезло лишь в реализации. Конечно, Челси проиграл заслуженно, финальная стадия матча показала, что Манчестер Юнайтед ощутимо сильнее, но «ощутимо сильнее» и «вынос команды» — разные вещи. Это подтверждает и xG-статистика: Манчестер Юнайтед выиграл 2,36-1,34 — явно не на 4:0.

Лестер Сити

Лестер Сити ждёт очень увлекательный сезон под руководством Бедрана Роджерса — уже сейчас можно об этом достаточно смело говорить.

В первом туре Лестер встречался с другой очень крутой командой — Вулверхэмптоном. Стили команд отличаются очень сильно — Лестер очень любит владеть мячом, при этом команда достаточно гибка и в плане схем, и в плане стиля — иногда выход в атаку может быть упрощён, ведь Варди очень любит забросы; Вулверхэмптон и Нуну Эшпириту Сантуш — гении позиционной обороны; проверить это можно по xGA/Sh — у них в прошлом сезоне этот показатель был самым маленьким в топ-5 европейских лиг.

Перейдём непосредственно к матчу — Роджерс выбрал схему 4-1-4-1, а Нуну Эшпириту Сантуш — 3-5-2. А теперь немного статистики: по владению мячом Лестер одержал уверенную победу (70 на 30), 85% передач «лис» были успешными (и это при том, что их было в общей сложности 696, 626 — были короткими). Особенно хочу отметить Джеймса Мэддисона — он играл левого вингера, но за ширину атак Лестера отвечали крайние защитники, задачей Мэддисона было смещаться в центр для того, чтобы делать острые передачи или бить по воротам. Здесь появляется «НО» от позиционной обороны Вулверхэмптона: Джеймс пробил за весь матч 4 раза при том, что весь Лестер отдал только 1 пас вразрез (у Мэддисона ещё есть две передачи под удар) — Лестер не смог проявить себя во всей красе из-за гениальной обороны Вулверхэмптона — зоны были хорошо перекрыты, Мэддисону оставалось только бить издали.

В этой игре, кроме владения, у Лестера мало что можно выделить — матч пошёл по сценарию Вулверхэмптона, который великолепно оборонялся. Но такие цифры по владению могут нам рассказать о стиле Лестера.

Прогноз

Обе команды играют в атакующем стиле: Челси не побоялся взять инициативу в гостевом матче против Манчестер Юнайтед, Лестер же сильно превзошёл Вулверхэмптон по владению, хотя этот факт можно записать в актив Лестера, но его нельзя назвать каким-то провалом Вулверхэмптона — обе команды играли в своём стиле, результат справедлив и логичен.

Я считаю этот матч одним из главных в ближайшем туре топ-5 европейских чемпионатов, потому что обе команды любят играть в то, что многие называют атакующим футболом — много владения мячом, выхода из-под прессинга через короткие передачи и просто куча созданных моментов. Куча созданных моментов очень часто приводит к тому, что команды забивают. Обе команды в этом компоненте игры очень хороши, поэтому моя ставка — Обе Забьют: Да.

Прогноз редакции на матч Челси — Лестер



После 0:4 от «Манчестер Юнайтед» Фрэнку Лэмпарду придется доказывать диванным экспертам, что он не физрук. «Аристократы» выглядели не хуже соперника в первом туре, но футбол бывает очень суров, и кого это теперь волнует? Но вот он шанс исправиться дома. Два тура подряд видеть «Челси» в подвале таблицы – это какое-то не смешное кино. «Лисы» же отлично понимают, что именно сейчас «Челси» особенно уязвим.

Ориентировочные составы на матч «Челси» — «Лестер»

«Челси» (4-5-1): Кепа – Аспеликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Педро, Маунт, Баркли — Абрахам

Не сыграют: —

«Лестер» (4-4-2): Шмейхель — Чилуэлл, Союнджу, Эванс, Перейра — Чоудхери, Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон — Перес, Варди

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Челси» — «Лестер»

Обе команды в разгаре стройки, хотя вроде как пытаются держаться за свое очень крутое недалекое прошлое. Перестройки никогда не проходят гладко. Постоянно кто-то травмируется, ругается, просит больше денег. И те и другие наберут свои очки по ходу сезона, но в самом начале можно наломать таких дров, что потом будет сложно наводить порядок.

Эта игра может дать толчок в новую жизнь. Для «Челси» победа жизненно необходима. «Лестер» в первом туре сыграл качественно и надежно, но хозяева должны смести соперника своим напором. Тем более, что новым людям в атаке «синих» есть что доказывать. Наш прогноз – победа «Челси» за 1,9.

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Челси — Лестер: еще один шаг к увольнению Лэмпарда

Челси — Лестер: еще один шаг к увольнению Лэмпарда

17.08.2019 35 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Челси и Лестер. Встреча состоится в это воскресенье в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 18:30 по московскому времени. Сможет ли Лестер набрать очки в Лондоне? Какие пари приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.76) Х (3.78) П2 (5.15) Челси Лестер Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Стэмфорд Бридж». Лондон. 18.08.2019 18:30



Ориентировочные составы на матч Челси — Лестер

Челси : Ариссабалага; Аспиликуэта, Рудигер, Зума, Эмерсон; Жоржиньо, Ковачич, Пулишич, Педро, Канте; Жиру. Лестер : Шмейхель; Сёюнджу, Эванс, Чилвелл, Перейра; Ндиди, Тилеманс, Прат, Мэддисон; Перес, Варди.

В Челси ситуация с травмами является весьма напряженной. Предстоящий матч точно пропустят такие игроки, как Марко Ван Гинкел, Андреас Кристенсен, Каллум Хадсон-Одои, Рубен Лофтуч-Чик и Джамал Блэкман. Все эти футболисты восстанавливаются после тяжелых травм, полученных еще по ходу прошлого сезона.

Единственным футболистом, отсутствующим в составе Лестера на данный момент, является атакующий полузащитник Бартош Капустка. Он порвал крестообразную связку в марте этого года и точно пропустит начало нового сезона.

История личных встреч

История встреч между Челси и Лестером насчитывает 94 поединка. Не удивительно, то Челси победил в половине из них, а именно в 47 матчах. Лестер, в свою очередь, сподобился всего лишь на 20 победных результатов. Остальные 27 игр, включая и последнюю сыгранную между этими клубами, закончились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Уже с первых матчей этого сезона стало понятно, что Челси весь этот футбольный год будет крайне непросто. Потеря Азара, трансферный бан и приход малоопытного главного тренера — это глобальные проблемы, с которыми Лондонцы будут бороться весь сезон. Однако, эти самые проблемы уже дают свои плоды. В первом туре АПЛ «аристократы» без особых шансов уступили Манчестер Юнайтед со счетом 0:4. А уже в эту среду Челси проиграл в серии пенальти Ливерпулю, в поединке за Суперкубок Европы. Проведя 120 минут на футбольном поле и получив обидное поражение, футболисты Челси вряд ли смогут восстановиться к игре против Лестера.

Сам Лестер всегда был не прочь отобрать очки у клубов, заведомо сильнее себя. Но, глядя на нынешний состав Челси, его можно смело поставить в один ряд с тем же Лестером. В первом туре чемпионата «лисы» сыграли домашнюю нулевую ничью с очень неуступчивым Вулверхэмптоном. Однако, в предстоящее воскресенье команда Брендана Роджерса будет играть против гораздо более открытого соперника. Тем не менее, «лисам» есть, чем удивить болельщиков на «Стэмфорд Бридж». Уставший и полуразобранный Челси может быть полностью разбит.

Прогноз: Лестеру по силам не проиграть этот матч. Но вряд ли он станет слишком результативным.

Интересные факты перед матчем

Челси не может выиграть у Лестера вот уже 4 матча кряду. Ни в одном из четырех предыдущих поединков между этими клубами не прошел тотал больше 2.5 голов.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Челси — Лестер, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Челси — Лестер Ставка: Победа Лестера с форой (+1) Коэфф: 1.64 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Челси — Лестер Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.95 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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