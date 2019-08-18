Прогноз на матч «Динамо» – «Локомотив» (18.08.2019)

Прогноз Динамо Москва — Локомотив Москва (18.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Динамо Москва — Локомотив Москва (18.08.19), ставки и коэффициенты

«Локо» может продлить победную серию


«Динамо» будет принимать «Локомотив» в шестом туре РПЛ. Матч пройдет на «ВТБ-Арене» 18 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо» — «Локомотив».

«Динамо»



Московское «Динамо» в пяти стартовых турах РПЛ сумело набрать лишь 5 очков.


Стартовали в чемпионате подопечные Дмитрия Хохлова с гостевой ничьей против «Арсенала» (1:1). Во втором туре динамовцы потерпели поражение в игре с «Рубином» (0:1).



Первая победа в сезоне была добыта в третьем туре, когда «Динамо» дома обыграло «Урал» — 2:0. После этого «бело-синих» ждали два непростых матча, в которых удалось набрать лишь 1 очко. После ничьей со «Спартаком» (0:0) «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2).


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В турнирной таблице «Динамо» располагается на двенадцатом месте. У команды лишь 3 забитых гола и 4 пропущенных.


«Локомотив»



Для «Локомотива» сезон начался раньше, чем для «Динамо». Подопечные Юрия Семина открыли его матчем за Суперкубок России, в котором со счетом 3:2 обыграли «Зенит».



Начало чемпионата выдалось для команды не самым удачным — в первом туре «Локо» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (1:1). В следующем туре «железнодорожники» вновь играли дома и взяли три очка в матче с «Тамбовом» — 2:1.


Первое поражение «Локомотив» потерпел в третьем туре, на выезде проиграв ЦСКА (0:1).



Но далее была серия из двух побед — 2:1 над «Крыльями» и 4:0 над «Уралом».


В итоге, набрав 10 очков, «Локомотив» после пяти туров располагается в таблице на шестом месте. У команды 9 забитых голов и 4 пропущенных.


Прогноз



На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,03, на ничью — 3,14 а на победу «Локо» — 2,50.



Наш прогноз на матч — «Локомотив» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,83.



Также можно поставить на то, что «Локо» не проиграет и ТМ 3,5 голов с коэффициентом 1,69.

Динамо Москва — Локомотив Москва: безрезультативное дерби

Динамо Москва — Локомотив Москва: безрезультативное дерби

17.08.2019 26 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московские Динамо и Локомотив. Встреча состоится в это воскресенье в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:00 по московскому времени. Кто победит в принципиальном дерби? Получится ли эта встреча результативной? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (3.03) Х (3.15) П2 (2.50) Динамо Москва Локомотив Москва Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «ВТБ Арена». Москва. 18.08.2019 19:00

Ориентировочные составы на матч Динамо Москва — Локомотив Москва

Динамо Москва : Шунин; Рауш, Шуньич, Рыков, Паршивлюк; Каборе, Тетте, Кардосо, Жоазиньо, Шиманский; Шейдаев. Локомотив Москва : Гилерме; Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбусь; Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Миранчук; Смолов.

В Московском Динамо на данный момент в списке травмированных значатся только один игрок. Это полузащитник Антон Соснин, пропустивший всю весеннюю часть прошлого сезона из-за травмы. Тем не менее, эта потери не должны особенно сказаться на игре Динамовцев. Также, предстоящую встречу пропустит полузащитник Артур Юсупов, схлопотавший удаление в прошлой игре.

На данный момент в заявке Локомотива отсутствуют три футболиста. Однако, если потери Бориса Ротенберга и Эдера не являются для «железнодорожников» ключевыми, то отсутствие из-за тяжелой травмы колена Джефферсона Фарфана несомненно ослабляет атакующую линию Московского клуба.

История личных встреч

В Российской истории Динамо и Локомотив 56 раз встречались друг с другом. Локомотиву в этой паре выступает успешнее. На его счету 26 побед против 15 побед на счету Динамо. Еще 15 встреч между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Московское Динамо очень слабо стартовало в новом сезоне. За пять сыгранных туров на счету команды Хохлова всего 5 набранных очков и лишь 3 забитых мяча при 4 пропущенных. В глаза бросаются огромные проблемы с результативностью. В недавнем дерби против Спартака Динамо практически весь матч играло в большинстве, однако, этот клуб так и не смог вскрыть оборону красно-белых. Защитная линия Локомотива считается одной из лучших в лиге и на этот раз Динамовцам будет еще сложнее огорчить соперника.

Сам Локомотив в этом сезоне лишь дважды потерял очки, минимально уступив в дерби ЦСКА и сыграв вничью с Рубином. Однако, в прошлом туре подопечные Юрия Сёмина дома эффектно разобрались с Екатеринбургским Уралом, обыграв его со счетом 4:0. Такая победа должна внушить «железнодорожникам» уверенности в себе и помочь в ближайших матчах. Ко встрече против Динамо Локомотив подходит в статусе явного фаворита и это должно отразиться на игре.

Прогноз: Локомотив не проиграет эту встречу. Однако, исход противостояния может решить даже один забитый мяч.

Интересные факты перед матчем

  1. Динамо не может выиграть у Локомотива уже 10 матчей кряду.
  2. Последний раз Динамо выигрывало у Локомотива на своем поле еще в 2013 году.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Динамо Москва — Локомотив Москва, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Динамо Москва — Локомотив Москва Ставка: Победа Локомотива с форой (0) Коэфф: 1.78 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Динамо Москва — Локомотив Москва Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.61 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз на матч «Динамо» – «Локомотив» (18.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 6-й тур.
«Динамо» – «Локомотив»
Стадион: «ВТБ Арена» (Москва, Россия)
18.08.2019. 19:00 МСК.

Футболисты «Динамо» не могут обыграть «Локомотив» уже десять очных встреч подряд. Получится ли у «железнодорожников» продлить эту неудачную серию «бело-голубых»? Мы считаем, что подопечные Юрия Сёмина вновь будут сильнее!

Форма команды «Динамо»

Нынешний сезон для «Динамо» должен был стать настоящим прорывом: новый стадион, серьёзный бюджет и качественные трансферы должны были тому поспособствовать. На деле всё оказывается не так просто. Уже в первом туре «бело-голубые» с трудом увезли ничью из Тулы (1:1), затем уступили «Рубину» (0:1), не без проблем обыграли «Урал» (2:0), не смогли в большинстве обыграть «Спартак» (0:0), а в прошлом туре уступили «Зениту» (0:2). Дополнительной сложностью для москвичей стал тот факт, что основной голкипер команды Антон Шунин, вероятно, получил серьёзную травму. Поэтому к купленным в последнее время Клинтону Н’Жие, Максимилиану Филиппу и Роману Нойштедтеру необходим ещё и новый страж ворот. Очередной сезон для «Динамо» обещает быть тяжелейшим.

Форма команды «Локомотив»

«Локомотив» уже традиционно для себя скромно начинает чемпионат. В стартовом туре случилось ничья с «Рубином» (1:0), затем тяжелая победа над «Тамбовом» (2:1), а в московском дерби «железнодорожники» уступили ЦСКА (0:1). Накануне поединка с «Крыльями Советов» наставник команды Юрий Сёмин излучал уверенность и уверял, что четыре очка в трёх турах – нормальный результат, дальше будет лучше. Действительно, уже в Самаре москвичи добыли победу (2:1), после чего и вовсе разгромили «Урал» на своём поле (4:0), что позволило подняться «Локомотиву» уже на шестую строчку турнирной таблицы. Кроме того, «железнодорожники» продолжают усиливаться, и на неделе был подписан форвард Лука Джорджевич.

История личных встреч между «Динамо» и «Локомотивом»

В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой 54 очных встречи. На счету «бело-голубых» 14 побед, 25 раз сильнее были «красно-зелёные», а ещё 15 игр завершились вничью. Разница забитых мячей также на стороне «железнодорожников» – 93:71. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала была зафиксирована ничья – 1:1, после чего победу отпраздновали футболисты «Локомотива» – 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Локомотив» для «Динамо» – один из самых неудобных противников. В десяти последних очных встречах «бело-голубые» ни разу не обыграли «железнодорожников», зацепив за это время лишь четыре ничьи. Подопечные Юрия Сёмина вновь медленно разгонялись, но теперь, кажется, поехали так, что остановить будет трудно. «Красно-зелёные» уже имеют сыгранный состав, а покупка Луки Джорджевича лишь добавит вариативности в атаке. У хозяев всё гораздо сложнее: новички ещё не вписались в игру команды, а основной голкипер получил травму и не сыграет. Как итог, шансы на успех у «железнодорожников» гораздо выше, а сделать ставку на

Прогноз редакции на матч Динамо — Локомотив

Прошло уже пять туров, но так и непонятно во что пытается играть команда «Динамо». Кто-то говорит, что все вроде как неплохо, им лишь не хватает реализации моментов. Можно и дальше тешить себя этим бредом, но очков в копилке от этого не прибавится. «Локомотив» в прошлом туре просто унес с поля «Урал», наглядно показав, что такое класс команды и индивидуальный уровень игроков.

Ориентировочные составы на матч «Динамо» — «Локомотив»:

«Динамо» (4-5-1): Лещук – Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш – Теттех, Каборе, Панченко, Шиманьски, Жоаозиньо — Шейдаев

Не сыграют: Юсупов

«Локомотив» (4-5-1): Гилерме – Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбусь – Баринов, Крыховяк, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов — Смолов

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив»

Самая большая истерия в среде болельщиков традиционно ходит вокруг Олега Кононова, но Дмитрий Хохлов заслуживает своей отставки куда больше. «Динамо» не имеет своего рисунка. Есть лишь бесконечные удары Панченко с 30 метров и дальше. Травма Шунина – еще один выстрел по «Динамо». Единственный шанс – как-то заиграть новичков, но они пока в шоке от того,  что видят вокруг.

Над «Локомотивом» же сейчас безоблачное небо. Братья Миранчуки, Крыховяк и Смолов в полном порядке. Неделя на подготовку к игре. У «Динамо» нет шансов, несмотря на то, что это дерби. Наш прогноз – победа «Локомотива» за 2,5.

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Динамо — Локомотив. Прогноз на матч чемпионата России

Динамо — Локомотив. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (18.08.2019)
Динамо — Локомотив. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Динамо — Локомотив, который состоится на стадионе ВТБ-Арена в воскресенье 18 августа, начало в 19:00 (МСК).

Динамо — Локомотив. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы гостей. Локомотив за пять туров набрал десять очков и сейчас делит третье место с ЦСКА, Краснодаром и Арсеналом, на три балла отставая от лидирующего Зенита. В прошлое воскресенье подопечные Юрия Семина разгромили на своем поле Урал со счетом 4:0 — по голу забили Смолов, Жемалетдинов, Крыховяк и Алексей Миранчук. Это была вторая подряд победа «Железнодорожников» и третья победа за четыре последних матча. Проиграл Локо всего 2 из 19 предыдущих матчей, одержав 12 побед и пять раз сыграв вничью. А на выезде он выиграл пять из восьми последних поединков, уступив лишь два раза.

Динамо после пяти туров занимает 11-е место, набрав пять очков. В прошлые выходные оно проиграло на своем поле Зениту со счетом 0:2. Во второй раз подряд подопечные Дмитрия Хохлова не только не победили, но и не забили. Из 17 последних матчей в чемпионате Бело-голубые выиграли всего два при девяти ничейных результатах и шести поражениях. В девяти матчах на данном отрезке они не забивали ни одного гола. Что касается домашней статистики Динамо, то за десять последних поединков в родных стенах ему удалось победить всего два раза, тогда как в остальных восьми встречах оно по четыре раза проигрывало и играло вничью. В шести из десяти этих матчей Динамо не забивало ни одного гола.

Динамо — Локомотив. Ставки на матч:

Динамо — Локомотив. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Локомотив набрал четыре очка в двух матчах против Динамо. Причем если дома он сыграл с ним вничью 1:1, то на выезде победил с минимальным счетом 1:0. Беспроигрышная серия «Железнодорожников» в этом противостоянии насчитывает уже десять матчей — шесть побед и четыре ничьи. Перед этим он не мог выиграть у Динамо в пяти подряд поединках, уступив четыре раза.

>Забивает за игру

  • 1.8

    • Динамо — Локомотив. Ставки на матч:

    Эксперты сайта прогнозируют победу Локомотива и ставят на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Локомотива со счетом 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на выигрыш гостей с нулевой форой предлагается с котировкой 1.725.

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