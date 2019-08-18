«Рединг» — «Кардифф». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Футбол. Чемпионшип, Англия. 3-й тур.
«Рединг» — «Кардифф Сити»
Стадион: «Мадейски». Рединг, Англия
18.08.2019. 14:00 (МСК)
Судья: Энди Дэвис (Англия)
В третьем туре Чемпионшипа «Рединг» перед родными фанатами встретится с «Кардифф Сити». Хозяева поля неудачно выступают в начале нового сезона, клуб потерпел два поражения в первых двух турах. «Сити» одержали одну победу. В каком состоянии команды подходят к очному противостоянию?
В первом туре Чемпионшипа подопечные Жозе Гомеша в родных стенах встретились с «Шеффилд Уэнсдей». «Ройялс» неудачно провели эту встречу и потерпели поражение со счётом 1:3. Во втором туре соперником «Рединга» был «Халл Сити». В гостях «Рединг» снова не смог показать лучшие качества. После слабого старта игры (0:2 к 16 минуте) «Рединг» смог лишь сократить отставание. В итоге, «ройялс» проиграли со счётом 1:2.
В преддверии домашнего матча с «Кардифф Сити» «Рединг» смог реабилитироваться перед своими фанатами. Клуб под руководством Гомеша пробился в 1/32 финала Кубка английской лиги, обыграв «Уикомб» в серии пенальти.
В первом туре Чемпионшипа «Кардифф Сити» на выезде встретился с «Уиганом». Вылетевший из АПЛ клуб под руководством Нила Уорнока неудачно начал новый сезон, потерпев поражение со счётом 2:3. «Лазурные птицы» во втором туре смогли исправиться за неубедительную игру в гостях.
В родных стенах «Кардифф Сити» нанёс поражение «Лутон Таун», на табло был зафиксирован результат 2:1. В предстоящей встрече тренерский штаб «Кардифф Сити» не сможет рассчитывать на помощь Бамба, Конноли и Этериджа. Под вопросом участие в матче Томлина.
В последний раз команды встречались между собой в сезоне Чемпионшипа 2017-18. На своей арене «Рединг» сыграл вничью с «Кардифф Сити» со счётом 2:2, на поле «Сити» также был зафиксирован ничейный результат – 0:0.
Возможный состав «Рединга»: Кабрал, Мур, Мязга, Макинтайр, Ричардс, Риномхота, Пеле, Ядом, Свифт, Мейте, Жоау.
Возможный состав «Кардифф Сити»: Смитис, Пелтьер, Моррисон, Флинт, Беннетт, Роллс, Пэк, Мендес-Лэйнг, Хойлетт, Патерсон, Глатцель.
«Рединг» постарается на положительной ноте порадовать своих фанатов успешной игрой против «Кардифф Сити». Команда Уорнока, естественно, надеется вернуться в английскую Премьер-Лигу, клуб постарается приблизиться к лидирующей группе. На предстоящую встречу предлагаем рассмотреть следующие линии.
ТБ 2,5 с коэффициентом 2,06 в
Кажется, мы еще не скоро увидим “Рединг” в Английской Премьер-Лиге, хотя когда-то этот клуб не покидал элиту британского футбола очень долгое время. Новый сезон Чемпионшипа хозяева начали ужасно, проиграв два матча подряд. Теперь “ройялс” находятся в зоне вылета с нулевым балансов в графе очки. Зато в первых двух турах они непременно отличались, так что светлое пятнышко в игре коллектива Жозе Гомеша все-таки есть. Но хватит ли этого для “Кардиффа”, который уже успел победить в новом году?
“Рединг” (5-3-2): Рафаэль — Ричардс, Моррисон, Мур, Риномхота, Макинтир- Эджария, Пеле, Адам — Пушкаш, Бойе
Не сыграют: Блэкетт
“Кардифф Сити” (4-5-1): Смитис — Беннетт, Флинт, Моррисон, Пельтир — Пак, Раллс, Мерфи, Патерсон, Уайт — Глатцель
Не сыграют: Томлин, Этридж, Ричардс, Коннолли, Бамба
“Кардифф” начали сезон также с поражения, как и “Рединг”, Однако, “Сити” сумели выиграть во втором туре у “Лутон Таун” (2:1). Именно поэтому гости находятся в середине турнирной таблице. Видимо, это будет их привычное расположение на протяжение всего грядущего сезона. Поэтому в игре против хозяев этой встречи мы считаем их фаворитами. Но не думаем, что футболисты Нила Уорнока сумеют разгромить соперника. Ставим на чистую победу “Кардиффа” за 2,23
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