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Прогноз и ставки Мальмё — Фалькенберг (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Мальме — Фалькенберг



“Мальме” проведет матч 20-го тура чемпионата Швеции по футболу 18 августа на стадионе “Шведбанк” против “Фалькенберга”. В прошлом туре хозяева поля сыграли вничью 1:1 с “Хеккеном”. Кристиансен открыл счет, но счастье было недолгим. Своим голом ответил Фриберг. “Мальме” теряет позиции и отошел уже на третью строчку, хотя совсем недавно возглавлял турнирную таблицу. Гости аналогично повели после мяча Бьоркенгрена, но пропустили от Седера и завершили встречу 1:1. Команда находится на опасной 13-й строчке на линии с зоной вылета.

Ориентировочные составы на матч “Мальме” — “Фалькенберг”

“Мальме” (4-4-2): Далин — Э. Ларссон, Левицки, Брорссон, Сафари — Бергет, Кристиансен, Виндхайм, Траустасон — Розенберг, Молинс

Не сыграют: —

“Фалькенберг” (4-4-2): Нильссон — П. Карлссон, К. Йоханссон, Т. Карлссон, Эрикссон — Сёдерстрём, Матисен, К. Карлссон, Энглунд — Петер, Силисуфай

Не сыграют: Чатто

Прогноз на матч “Мальме” — “Фалькенберг”

Если бы эта игра была в календаре месяца два назад, можно было не сомневаться в победе “Мальме” — тогда самого главного претендента на чемпионство. Однако, времена меняются, хозяева поля также не проигрывают, но и перестали набирать максимум очков. Итог — потеря первой позиции, следом потеря второй позиции. И это ведь может быть еще не конец. Рекомендуем поставить на ничейный исход поединка — “Фалькенбергу” очень нужны очки, их соперники любят их раздавать . Все логично. “Париматч” дает на это сумасшедший коэффициент 5,50.

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Мальмё — Фалькенберг 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

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