Прогноз редакции на матч Эспаньол — Севилья

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«Эспаньол» — «Севилья». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Эспаньол

Эспаньол этим летом разбирали буквально на глазах: во-первых, «попугаи» лишились своего главного тренера — Хоан Руби возглавил севильский Бетис; во-вторых, в мадридский Атлетико уехал лидер центра обороны Эспаньола Марио Эрмосо, а также совсем недавно стало известно, что Борха Иглесиас (лидер атаки Эспаньола) отправился вслед за Руби в Бетис.

Начнём по порядку — Хоана Руби заменил Давид Гальего. Давид ранее работал в молодёжной команде Эспаньола (занимал должность главного тренера), поэтому есть вероятность, что Гальего продолжит развивать Эспаньол, согласно заданному Руби вектору.

По приобретениям — было много слухов (газеты отправляли в Эспаньол то Симоне Дзадза, то Мариано Диаса), но пока что выделяется лишь трансфер Фернандо Калеро из Вальядолида.

Также важно отметить, что Эспаньол — участник еврокубков. Сейчас «попугаи» вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где им предстоит сыграть против украинской Зари. С прошлыми соперниками «попугаи» разобрались без проблем — суммарная победа 7:1 над Стьянарном и 6:0 — над Люцерном.

Севилья

Севилья провела очень неоднозначный прошлый сезон — команда была очень хороша по игре при Пабло Мачине, «рохибланкос» очень долго располагались в самом верху турнирной таблице, однако позже у них начались проблемы с реализацией (но не с игрой), вследствие чего Севилья выпала из зоны Лиги Чемпионов, а также завершила свои выступления в Лиге Европы, проиграв пражской Славии.

Формально именно эти неудачи стали причиной увольнения Пабло Мачина, но на деле же всё было иначе: в клуб вернулся Рамон Мончи, которому не нравилась догматичность Мачина.Да, в Севилью на какое-то время был возвращён Хоакин Капаррос, но уже тогда всем было понятно, что севильцам нужен новый тренер. Им стал Хулен Лопетеги.

Летом в Севилье случилась масштабная перестройка — по количеству новичков севильцы обогнали даже мадридский Атлетико. Есть очень крутые трансферы: переход Оливера Торреса, например, но есть и сомнительные — покупка Люка Де Йонга. Также лично меня очень огорчил переход Виссама Бен-Йеддера в Монако, он — один из лучших нападающих Ла Лиги, потеряла здесь не только Севилья, но и весь чемпионат.

Тем не менее, я жду от Лопетеги качественной игры и хорошей системы, Хулен отлично ставит своим командам позиционный стиль игры.Обновлённая Севилья — достаточно крупный и амбициозный проект.

Прогноз

Честно говоря, Эспаньол выглядит разграбленным (даже несмотря на уверенный выход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы): команду покинули сразу несколько ключевых футболистов, плюс сменился тренер. Да, конечно такая тренерская перестановка не выглядит также ужасно как это есть в Ньюкасле (Стив Брюс вместо Рафаэля Бенитеса), но тут важно понимать, что Хоан Руби — один из самых прогрессирующих тренеров Ла Лиги.

Севилья сейчас выглядит амбициозно — перед командой поставлены определённые задачи, были совершены неплохие трансферы, плюс появился отличный тренер. Путь Эспаньола мне в этом сезоне непонятен — мало того, что состав стал ощутимо слабее, так на них прямо сейчас «висит» второй турнир, Севилья банально свежее.

«Рохибланкос» в этом матче мне кажутся ощутимыми фаворитами, поэтому мой прогноз — победа Севильи.

Эспаньол — Севилья: ставим на гостей

Эспаньол — Севилья: ставим на гостей

17.08.2019 26 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Испанской Примеры, в котором между собой сыграют Эспаньол и Севилья. Встреча состоится в это воскресенье в Барселоне на стадионе «РДЦЕ». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 20:00 по московскому времени. Сможет ли Эспаньол остановить более грозного соперника. Какие ставки поставить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (3.10) Х (3.54) П2 (2.37) Эспаньол Севилья Чемпионат Испании. Примера. 1-ый тур. «РДЦЕ». Барселона. 18.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч Эспаньол — Севилья

Эспаньол : Лопес; Росельо, Мармоль, Бернардо, Пипа; Варгас, Дардер, Итурраспе, Гранеро: У Лэй, Бонилья. Севилья : Вацлик; Каррису, Кунде, Регилон; Жордан, Торрес, Фернандо, Навас; Окампос, де Йонг, Эль-Хаддади.

Предстоящий матч в составе Эспаньола точно пропустит полузащитник Давид Лопес и нападающий Пабло Пьятти. Оба футболиста долечивают свои травмы, полученные еще в конце прошлого чемпионата Испании.

А вот в Севилье нет никаких проблем с составом. Единственным футболистом, который рискует пропустить предстоящий матч, является Нолито. Однако, тренерский штаб Севильи не исключает его появление на футбольном поле.

История личных встреч

История противостояний между Эспаньолом и Севильей насчитывает аж 153 поединка. Однако, клуб из Севильи несколько успешнее выступает в данном противостоянии. Ему удалось выиграть в 75 встречах, в то время, как Эспаньол одержал 49 побед. Остальные 29 встреч между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Эспаньол смог серьезно поднажать в самой концовке первенства и завершить чемпионат на седьмой строчке в турнирной таблице. Благодаря этому каталонцы попали в еврокубки и раньше всех Испанских команд начали новый сезон. Эспаньол уже успешно прошел два квалификационных раунда Лиги Европы и сейчас готовится к решающим поединкам против Зари. Эспаньол не испытал никаких проблем с тем, чтобы войти в новый сезон и футболисты этой команды уже успели набрать должную форму.

А вот для Севильи предстоящий поединок станет первым официальным в этом футбольном сезоне. Однако, Севильцы успели провести аж 10 контрольных поединков в межсезонье. С такой подготовкой ни о какой расслабленности после отпуска не может быть и речи. Но, такое количество товарищеских встреч связано и с масштабной перестройкой команды. Хулен Лопетеги начал большую чистку и этим летом из Севильи уехало огромное количество футболистов. Тем не менее, новые игроки уже успели влиться в коллектив, судя по качественно проведенным предсезонным играм. С первого же тура Севилье по силам показать сильный футбол.

Прогноз: Севилья должна выйти победителем. Но, свой гол хозяева обязаны забить.

Интересные факты перед матчем

Тотал больше 2.5 голов прошел в 4 из 6 последних поединков между этими клубами. Севилья выиграла три предыдущие игры против Эспаньола.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Эспаньол — Севилья, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Эспаньол — Севилья Ставка: Победа Севильи с форой (0) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Эспаньол — Севилья Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Эспаньол — Севилья



Совсем недавно “Севилью” покинул Бен Йеддер, который отправился к полузащитнику сборной России Александру Головину в “Монако”. А ведь этот нападающий был главной атакующей силой гостей в прошлом сезоне. На кого теперь будет возложена эта миссия? Увидим уже в первом туре, где им придется сразиться в “Эспаньолом”. Клуб из Каталонии, как обычно, пьет много крови у своих оппонентов по Примере, поэтому к нему нужно относиться достаточно серьезно. Так что времени на разминку нет.

Ориентировочные составы на матч Эспаньол — Севилья:

“Эспаньол” (4-4-2): Лопес — Росельо, Налдо, Мармоль, Лопес — Педроса, Санчес, Рока Хунке, Мелендо — Феррейра, Иглесиас

Не сыграют: —

“Севилья” (4-5-1): Вацлик — Эскудеро, Меркадо, Кьер, Навас — Амаду, Рог, Эль-Хаддади, Васкес, Видаль — Люка де Йонг

Не сыграют: —

Прогноз на матч Эспаньол — Севилья:

Тем более, хозяева уже дали старт официальным играм в этом году, ведь они участвуют в квалификации Лиги Европы. В отличие от московского “Спартака”, каталонцы без проблем разобрались со швейцарским клубом “Люцерн” и прошли в финальный раунд, где их ожидает луганская “Заря”. Кажется, “Эспаньол” пройдет и украинцев, после чего окажется в основной сетке турнира. Учитывая, что они уже набрали кондиции и прилично поездили на слабом сопернике, мы не думаем, что они проиграют “Севильи”. Ставим на 1Х за 1,67

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«Эспаньол» — «Севилья». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Примера 2019/20. 1-й тур.

«Эспаньол» (Барселона) – «Севилья» (Севилья).

Стадион: «Корнелья Эль Прат», Барселона. 18.08.2019. 20:00 (МСК).

Судья: Хуан Мартинес Мунуэра

Стабильный «Эспаньол» в первом туре будет принимать обновившуюся до неузнаваемости «Севилью». Элемент несыгранности команды сыграет с гостями злую шутку.

Форма «Эспаньол»

Каталонский клуб раньше многих в Испании начал новый сезон из-за участия в квалификации Лиги Европы, где он успел пройти уже два раунда. Под горячую руку «Эспаньола» попали исландский «Стьярнан» и швейцарский «Люцерн». У первых подопечные Давида Галлего выиграли с общим счетом 7:1, у вторых – 6:0. Согласитесь, довольно убедительно.

В межсезонье «Эспаньол» продал трех футболистов, за которых выручил почти 60 млн евро. Почти половину из них отдал «Бетис» за форварда Борху Иглесиаса, за 24 млн защитника Марио Эрмосо, который отправился в «Атлетико Мадрид». Нападающий Лео Баптистан выбрал путь денег и отправился покорять Китай.

В качестве свободного агента пришел в команду добротный хавбек Андер Итурраспе, у «Вальядолида» за 8 млн евро был куплен защитник Фернандо Калеро, а в среднюю линию за 10,5 млн евро приобретен Матиас Варгас из чемпионата Аргентины. На замену ушедшему Баптистану в аренду из «Бенфики» взят Факундо Феррейра, который хорошо известен по выступлениям в донецком «Шахтере». Словом, команда заработала денег и слабее не стала – межсезонье прошло успешно.

Судя по результатам в Лиге Европе, старт во внутреннем чемпионате тоже обещает быть удачным.

Форма «Севилья»

В «Севилью» на пост спортивного директора вернулся Рамон Мончи, который до этого долгие 17 лет работал в андалусском клубе, после чего отправился в «Рому». Там не сложилось, он вернулся домой, чтобы затеять в своем родном клубе кадровую революцию. По другому это назвать сложно – 14 игроков покинули команду, 11 человек новичков. Все это сопровождалось приходом нового тренера – Хулен Лопетеги, успешно работавший со сборной Испании и провалившийся в «Реале», теперь в «Севилье».

Реальных потерь немало. Пабло Сарабия перешел в «ПСЖ», Бен Йеддер был продан в «Монако». Недавно купленный Квинси Промес, был продан за меньшую цену «Аяксу». Муриэля, Алейша Видаля, Гансо и Габриэля Меркадо в команде мы тоже в нынешнем сезоне не увидим.

Из новичков стоит отметить взятого в аренду у «Реала» Серхио Регилона. Того самого, который был первым выбором на позицию левого защитника при Солари. 15 млн евро «Севилья» отдала за Диего Карлоса из «Нанта», за рекордные 25 млн евро у «Бордо» был куплен Жуль Кунде. В центре поля к оставшемуся Банеге, подписали бразильца Фернандо из «Галатасарая», у «Эйбара» купили Жоана Жордана. Не заигравший в «Атлетико» форвард Оливер Торрес тоже получил свой шанс раскрыться в «Севилье». Совсем не лишним будет Лукасу Окампос, купленный за 15 млн и Маркос Лопеш из «Монако», который ударно провел минувший сезон, забив 17 голов и сделав 12 передач. Место центрфорварда досталось Люку де Йонгу, которого «Севилья» приобрела у ПСВ.

Словом, изменения глобальные, но как показывают результаты последних контрольных матчей, сыграться команда пока не успела.

История встреч «Эспаньола» и «Севильи»

Команды сыграли между собой в общей сложности 153 матча в различных турнирах. «Севилья» одержала 75 побед, на счету «Эспаньола» 49 викторий, еще 29 игр завершились вничью.

Интересные факты о матче «Эспаньол» – «Севилья»

«Севилья» выиграла 10 из 13 последних очных встреч в Примере;

В 5 из 6 последних очных встречах в Примере забивался минимум гол в первом тайме.

Ставки и прогнозы на матч «Эспаньол» – «Севилья»

«Эспаньол» провел межсезонье более спокойно и размеренно, в отличие от соперника, где сменилась едва ли не вся команда. К тому же, на стороне «Эспаньола» тот факт, что он уже почти месяц играет в режиме официальных матчей, и успел поймать игровой ритм. Чего ждать от «Севильи» совершенно непонятно, поэтому рискнем поставить на победу хозяев в этом матче, тем более, что букмекеры предлагают нам хороший коэффициент на это событие. БК «



Эспаньол — Севилья 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Эспаньол» в прошлом сезоне занял 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги, которое обеспечило ему участие в квалификационном этапе Лиги Европы. «Севилья» закончила сезон немного выше – на 6-м месте, и примет участие в групповом этапе второго по значимости европейского клубного турнира. Обе команды выглядят примерно одинаковыми по уровню игры, но все же немного больше букмекеры верят в успех «Севильи» в предстоящей игре. Котировки на победу гостей в районе 2,4. А вероятность выигрыша хозяев букмекерские конторы оценивают коэффициентом около 3.

Статистика для ставок

В 5 предыдущих очных встречах в Ла Лиге команды получили 4 красные карточки, при этом в 3 случаях удаление случалось в составе «Севильи».

В 3 из 4 последних личных матчах в Ла Лиге футболисты «Севильи» становились авторами первого гола в матче. Пари на то, что и в ближайшей игре гости откроют счет можно взять за коэффициент около 2.

Кроме того, в 5 из 6 предыдущих играх между командами в Ла Лиге стороны забивали гол в каждом из таймов. Высока вероятность, что и в предстоящем поединке сыграет пари «Гол в обоих таймах — да» за котировку в районе 1,8.

Важные новости

Главным тренером «Эспаньола» назначен испанский специалист Давид Гальего, возглавлявший до этого резервную команду.

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