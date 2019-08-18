Прогноз редакции на матч Эспаньол — Севилья

«Эспаньол» — «Севилья». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

«Эспаньол» — «Севилья». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Эспаньол

Эспаньол этим летом разбирали буквально на глазах: во-первых, «попугаи» лишились своего главного тренера — Хоан Руби возглавил севильский Бетис; во-вторых, в мадридский Атлетико уехал лидер центра обороны Эспаньола Марио Эрмосо, а также совсем недавно стало известно, что Борха Иглесиас (лидер атаки Эспаньола) отправился вслед за Руби в Бетис.

Начнём по порядку — Хоана Руби заменил Давид Гальего. Давид ранее работал в молодёжной команде Эспаньола (занимал должность главного тренера), поэтому есть вероятность, что Гальего продолжит развивать Эспаньол, согласно заданному Руби вектору.

По приобретениям — было много слухов (газеты отправляли в Эспаньол то Симоне Дзадза, то Мариано Диаса), но пока что выделяется лишь трансфер Фернандо Калеро из Вальядолида.

Также важно отметить, что Эспаньол — участник еврокубков. Сейчас «попугаи» вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где им предстоит сыграть против украинской Зари. С прошлыми соперниками «попугаи» разобрались без проблем — суммарная победа 7:1 над Стьянарном и 6:0 — над Люцерном.

Севилья

Севилья провела очень неоднозначный прошлый сезон — команда была очень хороша по игре при Пабло Мачине, «рохибланкос» очень долго располагались в самом верху турнирной таблице, однако позже у них начались проблемы с реализацией (но не с игрой), вследствие чего Севилья выпала из зоны Лиги Чемпионов, а также завершила свои выступления в Лиге Европы, проиграв пражской Славии.

Формально именно эти неудачи стали причиной увольнения Пабло Мачина, но на деле же всё было иначе: в клуб вернулся Рамон Мончи, которому не нравилась догматичность Мачина.Да, в Севилью на какое-то время был возвращён Хоакин Капаррос, но уже тогда всем было понятно, что севильцам нужен новый тренер. Им стал Хулен Лопетеги.

Летом в Севилье случилась масштабная перестройка — по количеству новичков севильцы обогнали даже мадридский Атлетико. Есть очень крутые трансферы: переход Оливера Торреса, например, но есть и сомнительные — покупка Люка Де Йонга. Также лично меня очень огорчил переход Виссама Бен-Йеддера в Монако, он — один из лучших нападающих Ла Лиги, потеряла здесь не только Севилья, но и весь чемпионат.

Тем не менее, я жду от Лопетеги качественной игры и хорошей системы, Хулен отлично ставит своим командам позиционный стиль игры.Обновлённая Севилья — достаточно крупный и амбициозный проект.

Прогноз

Честно говоря, Эспаньол выглядит разграбленным (даже несмотря на уверенный выход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы): команду покинули сразу несколько ключевых футболистов, плюс сменился тренер. Да, конечно такая тренерская перестановка не выглядит также ужасно как это есть в Ньюкасле (Стив Брюс вместо Рафаэля Бенитеса), но тут важно понимать, что Хоан Руби — один из самых прогрессирующих тренеров Ла Лиги.

Севилья сейчас выглядит амбициозно — перед командой поставлены определённые задачи, были совершены неплохие трансферы, плюс появился отличный тренер. Путь Эспаньола мне в этом сезоне непонятен — мало того, что состав стал ощутимо слабее, так на них прямо сейчас «висит» второй турнир, Севилья банально свежее.

«Рохибланкос» в этом матче мне кажутся ощутимыми фаворитами, поэтому мой прогноз — победа Севильи.

Эспаньол — Севилья: ставим на гостей

Эспаньол — Севилья: ставим на гостей

17.08.2019 26 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Испанской Примеры, в котором между собой сыграют Эспаньол и Севилья. Встреча состоится в это воскресенье в Барселоне на стадионе «РДЦЕ». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 20:00 по московскому времени. Сможет ли Эспаньол остановить более грозного соперника. Какие ставки поставить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (3.10) Х (3.54) П2 (2.37) Эспаньол Севилья Чемпионат Испании. Примера. 1-ый тур. «РДЦЕ». Барселона. 18.08.2019 20:00

Ориентировочные составы на матч Эспаньол — Севилья

Эспаньол : Лопес; Росельо, Мармоль, Бернардо, Пипа; Варгас, Дардер, Итурраспе, Гранеро: У Лэй, Бонилья. Севилья : Вацлик; Каррису, Кунде, Регилон; Жордан, Торрес, Фернандо, Навас; Окампос, де Йонг, Эль-Хаддади.

Предстоящий матч в составе Эспаньола точно пропустит полузащитник Давид Лопес и нападающий Пабло Пьятти. Оба футболиста долечивают свои травмы, полученные еще в конце прошлого чемпионата Испании.

А вот в Севилье нет никаких проблем с составом. Единственным футболистом, который рискует пропустить предстоящий матч, является Нолито. Однако, тренерский штаб Севильи не исключает его появление на футбольном поле.

История личных встреч

История противостояний между Эспаньолом и Севильей насчитывает аж 153 поединка. Однако, клуб из Севильи несколько успешнее выступает в данном противостоянии. Ему удалось выиграть в 75 встречах, в то время, как Эспаньол одержал 49 побед. Остальные 29 встреч между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Эспаньол смог серьезно поднажать в самой концовке первенства и завершить чемпионат на седьмой строчке в турнирной таблице. Благодаря этому каталонцы попали в еврокубки и раньше всех Испанских команд начали новый сезон. Эспаньол уже успешно прошел два квалификационных раунда Лиги Европы и сейчас готовится к решающим поединкам против Зари. Эспаньол не испытал никаких проблем с тем, чтобы войти в новый сезон и футболисты этой команды уже успели набрать должную форму.

А вот для Севильи предстоящий поединок станет первым официальным в этом футбольном сезоне. Однако, Севильцы успели провести аж 10 контрольных поединков в межсезонье. С такой подготовкой ни о какой расслабленности после отпуска не может быть и речи. Но, такое количество товарищеских встреч связано и с масштабной перестройкой команды. Хулен Лопетеги начал большую чистку и этим летом из Севильи уехало огромное количество футболистов. Тем не менее, новые игроки уже успели влиться в коллектив, судя по качественно проведенным предсезонным играм. С первого же тура Севилье по силам показать сильный футбол.

Прогноз: Севилья должна выйти победителем. Но, свой гол хозяева обязаны забить.

Интересные факты перед матчем

  1. Тотал больше 2.5 голов прошел в 4 из 6 последних поединков между этими клубами.
  2. Севилья выиграла три предыдущие игры против Эспаньола.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Эспаньол — Севилья, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Эспаньол — Севилья Ставка: Победа Севильи с форой (0) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Эспаньол — Севилья Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз редакции на матч Эспаньол — Севилья

Совсем недавно “Севилью” покинул Бен Йеддер, который отправился к полузащитнику сборной России Александру Головину в “Монако”. А ведь этот нападающий был главной атакующей силой гостей в прошлом сезоне. На кого теперь будет возложена эта миссия? Увидим уже в первом туре, где им придется сразиться в “Эспаньолом”. Клуб из Каталонии, как обычно, пьет много крови у своих оппонентов по Примере, поэтому к нему нужно относиться достаточно серьезно. Так что времени на разминку нет. 

Ориентировочные составы на матч Эспаньол — Севилья:

“Эспаньол” (4-4-2): Лопес — Росельо, Налдо, Мармоль, Лопес — Педроса, Санчес, Рока Хунке, Мелендо — Феррейра, Иглесиас

Не сыграют:

“Севилья” (4-5-1): Вацлик — Эскудеро, Меркадо, Кьер, Навас — Амаду, Рог, Эль-Хаддади, Васкес, Видаль — Люка де Йонг

Не сыграют:

Прогноз на матч Эспаньол — Севилья:

Тем более, хозяева уже дали старт официальным играм в этом году, ведь они участвуют в квалификации Лиги Европы. В отличие от московского “Спартака”, каталонцы без проблем разобрались со швейцарским клубом “Люцерн” и прошли в финальный раунд, где их ожидает луганская “Заря”. Кажется, “Эспаньол” пройдет и украинцев, после чего окажется в основной сетке турнира. Учитывая, что они уже набрали кондиции и прилично поездили на слабом сопернике, мы не думаем, что они проиграют “Севильи”. Ставим на 1Х за 1,67

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

«Эспаньол» — «Севилья». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Примера 2019/20. 1-й тур.
«Эспаньол» (Барселона) – «Севилья» (Севилья).
Стадион: «Корнелья Эль Прат», Барселона. 18.08.2019. 20:00 (МСК).
Судья: Хуан Мартинес Мунуэра

Стабильный «Эспаньол» в первом туре будет принимать обновившуюся до неузнаваемости «Севилью». Элемент несыгранности команды сыграет с гостями злую шутку.

Форма «Эспаньол»

Каталонский клуб раньше многих в Испании начал новый сезон из-за участия в квалификации Лиги Европы, где он успел пройти уже два раунда. Под горячую руку «Эспаньола» попали исландский «Стьярнан» и швейцарский «Люцерн». У первых подопечные Давида Галлего выиграли с общим счетом 7:1, у вторых – 6:0. Согласитесь, довольно убедительно.

В межсезонье «Эспаньол» продал трех футболистов, за которых выручил почти 60 млн евро. Почти половину из них отдал «Бетис» за форварда Борху Иглесиаса, за 24 млн защитника Марио Эрмосо, который отправился в «Атлетико Мадрид». Нападающий Лео Баптистан выбрал путь денег и отправился покорять Китай.

В качестве свободного агента пришел в команду добротный хавбек Андер Итурраспе, у «Вальядолида» за 8 млн евро был куплен защитник Фернандо Калеро, а в среднюю линию за 10,5 млн евро приобретен Матиас Варгас из чемпионата Аргентины. На замену ушедшему Баптистану в аренду из «Бенфики» взят Факундо Феррейра, который хорошо известен по выступлениям в донецком «Шахтере». Словом, команда заработала денег и слабее не стала – межсезонье прошло успешно.

Судя по результатам в Лиге Европе, старт во внутреннем чемпионате тоже обещает быть удачным.

Форма «Севилья»

В «Севилью» на пост спортивного директора вернулся Рамон Мончи, который до этого долгие 17 лет работал в андалусском клубе, после чего отправился в «Рому». Там не сложилось, он вернулся домой, чтобы затеять в своем родном клубе кадровую революцию. По другому это назвать сложно – 14 игроков покинули команду, 11 человек новичков. Все это сопровождалось приходом нового тренера – Хулен Лопетеги, успешно работавший со сборной Испании и провалившийся в «Реале», теперь в «Севилье».

Реальных потерь немало. Пабло Сарабия перешел в «ПСЖ», Бен Йеддер был продан в «Монако». Недавно купленный Квинси Промес, был продан за меньшую цену «Аяксу». Муриэля, Алейша Видаля, Гансо и Габриэля Меркадо в команде мы тоже в нынешнем сезоне не увидим.

Из новичков стоит отметить взятого в аренду у «Реала» Серхио Регилона. Того самого, который был первым выбором на позицию левого защитника при Солари. 15 млн евро «Севилья» отдала за Диего Карлоса из «Нанта», за рекордные 25 млн евро у «Бордо» был куплен Жуль Кунде. В центре поля к оставшемуся Банеге, подписали бразильца Фернандо из «Галатасарая», у «Эйбара» купили Жоана Жордана. Не заигравший в «Атлетико» форвард Оливер Торрес тоже получил свой шанс раскрыться в «Севилье». Совсем не лишним будет Лукасу Окампос, купленный за 15 млн и Маркос Лопеш из «Монако», который ударно провел минувший сезон, забив 17 голов и сделав 12 передач. Место центрфорварда досталось Люку де Йонгу, которого «Севилья» приобрела у ПСВ.

Словом, изменения глобальные, но как показывают результаты последних контрольных матчей, сыграться команда пока не успела.

История встреч «Эспаньола» и «Севильи»

Команды сыграли между собой в общей сложности 153 матча в различных турнирах. «Севилья» одержала 75 побед, на счету «Эспаньола» 49 викторий, еще 29 игр завершились вничью.

Интересные факты о матче «Эспаньол» – «Севилья»

  • «Севилья» выиграла 10 из 13 последних очных встреч в Примере;
  • В 5 из 6 последних очных встречах в Примере забивался минимум гол в первом тайме.

    • Ставки и прогнозы на матч «Эспаньол» – «Севилья»

    «Эспаньол» провел межсезонье более спокойно и размеренно, в отличие от соперника, где сменилась едва ли не вся команда. К тому же, на стороне «Эспаньола» тот факт, что он уже почти месяц играет в режиме официальных матчей, и успел поймать игровой ритм. Чего ждать от «Севильи» совершенно непонятно, поэтому рискнем поставить на победу хозяев в этом матче, тем более, что букмекеры предлагают нам хороший коэффициент на это событие. БК «

    Эспаньол — Севилья 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

    О матче

    «Эспаньол» в прошлом сезоне занял 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги, которое обеспечило ему участие в квалификационном этапе Лиги Европы. «Севилья» закончила сезон немного выше – на 6-м месте, и примет участие в групповом этапе второго по значимости европейского клубного турнира. Обе команды выглядят примерно одинаковыми по уровню игры, но все же немного больше букмекеры верят в успех «Севильи» в предстоящей игре. Котировки на победу гостей в районе 2,4. А вероятность выигрыша хозяев букмекерские конторы оценивают коэффициентом около 3.

     

    Статистика для ставок

    В 5 предыдущих очных встречах в Ла Лиге команды получили 4 красные карточки, при этом в 3 случаях удаление случалось в составе «Севильи». 

     

    В 3 из 4 последних личных матчах в Ла Лиге футболисты «Севильи» становились авторами первого гола в матче. Пари на то, что и в ближайшей игре гости откроют счет можно взять за коэффициент около 2.

     

    Кроме того, в 5 из 6 предыдущих играх между командами в Ла Лиге стороны забивали гол в каждом из таймов. Высока вероятность, что и в предстоящем поединке сыграет пари «Гол в обоих таймах — да» за котировку в районе 1,8.

     

    Важные новости

    Главным тренером «Эспаньола» назначен испанский специалист Давид Гальего, возглавлявший до этого резервную команду.

    Читайте также:

    ФутболХоккейТеннис

    «Тулуза» — «Дижон». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз Норвич — Ньюкасл Юнайтед (17.08.19), ставки и коэффициенты
    «Химки» — «Нефтехимик». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
    «Миллуол» — «Шеффилд Уэнсдей». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз, ставки и коэффициенты Миннесота — Орландо Сити (18.08.19)
    Прогноз Штутгарт — Санкт-Паули (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз и ставки Мальмё — Фалькенберг (18.08.19)
    «Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз, ставки и коэффициенты Монреаль — Даллас (18.08.19)
    Прогноз Блэкберн — Мидлсбро (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз, ставки и коэффициенты Валенсия — Реал Сосьедад (17.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Рубин — Арсенал Тула (18.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Вердер — Фортуна Дюссельдорф (17.08.19)
    Прогноз и ставки Эребру — Хеккен (18.08.19)
    Прогноз Коринтианс — Ботафого (17.08.19), ставки и коэффициенты


    Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

    Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

    Регистрируйтесь

    И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
    Войти через Вконтакте

    Самые частые вопросы

    Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
    Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
    Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
    Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
    Зачем вам это?
    Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

    Сми о нас

    • name
    • name
    • name