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«Краснодар 2» — «Томь». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Краснодар-2 — Томь 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Краснодар-2» в предыдущем туре стал первой командой, сумевшей обыграть «Чертаново» (2:1). «Томь», заканчивая встречу в меньшинстве, сумела сдержать натиск «Химок» (0:0). В предстоящей игре букмекеры оценивают вероятность победы хозяев коэффициентом около 3. В то время как на триумф гостей котировки в районе 2,4.

Статистика для ставок

В 7 из 9 последних матчей «Томи» в ФНЛ одной из команд не удавалось забить гол. В ближайшем поединке ставку «Обе забьют — нет» можно взять за примерный коэффициент 1,8.

В 6 из 7 предыдущих выездных встреч в ФНЛ «Томь» не забивала в ворота соперников больше 1 мяча. Такая результативность томской команды в предстоящей игре оценивается букмекерами котировкой в районе 1,5.

Прогноз редакции на матч Краснодар-2 — Томь



Любопытное противостояние можно будет наблюдать на юге России. В Краснодар ко второй команде Галицкого заглянет томская “Томь”, у которой, похоже, национальной идеей становится вести борьбу за место в Премьер-лиге, но затем сливаться за неимением финансов. Будет ли таковым новый сезон? Пока же “Краснодар-2” довольно неожиданно переиграл на выезде “Чертаново” (2:1), а “Томь” дома не дала разыграться подмосковным “Химкам” (0:0).

Ориентировочные составы на матч Краснодар-2 — Томь:

“Краснодар-2” (4-3-1-2): Адамов — Ивашин, Бородин, Мартынов, Бочко — Сперцян, Якимов, Мацукатов — Уткин, Сабуа, Онугха.

Не сыграют: —

“Томь” (4-4-2): Вавилин — Пенчиков, Шумских, Горбатюк, Мануйлов — Каленкович, Шалаев, Калински, Казанков — Тлупов, Сасин.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Краснодар-2 — Томь:

“Краснодарцы” после тяжелого старта вроде бы запрягли и поехали, в том числе благодаря Даниилу Уткину, которому нет места в основной обойме первой команды и приходится подтягивать молодежь. Южане выиграли в трех из четырех последних матчей, только вот игры с “Ротором” (0:1) и “Химками” (0:3) показали, что с лидерами сезона сложно, а “Томь” тоже можно причислить к таковым, тем более с ее вязкой игрой. Для томичей начинается интересный выездной период после пяти домашних матчей подряд, поэтому важно набирать очки без перебоя, чтобы оставаться на плаву. Непостоянный “Краснодар-2” способен позволить это сделать: П2 с коэффициентом — 2.52.

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Краснодар-2 — Томь. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Краснодар-2 — Томь. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Краснодар-2 — Томь состоится в воскресенье 18 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Академии Краснодара. В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Томь, несмотря на предсезонные прогнозы, ведет борьбу за выход в Премьер-лигу и после восьми туров делит четвертое место с Чертаново, набрав 15 очков. В среду она принимала на своем поле Химки и сыграла вничью 0:0. В третий раз подряд сибиряки не только не победили, но и не забили. В то же время домашнее поражение от Ротора остается для них единственным в нынешнем сезоне при четырех победах и трех ничейных результатах. С учетом прошлого сезона Томь выиграла пять из десяти последних матчей в ФНЛ, проиграв лишь раз. За эти десять встреч она пропустила только четыре гола и ни разу больше одного за игру. В то же время на выезде томский клуб одержал всего три победы за 18 предыдущих матчей в чемпионате второго дивизиона, восемь раз сыграв вничью и семь раз проиграв.

Краснодар-2 перед этим туром делит с еще четырьмя командами 13-е место, набрав восемь очков. В среду он обыграл на выезде Чертаново со счетом 2:1 — дублем отметился Даниил Уткин. Причем второй мяч он забил на 90-й минуте встречи. Это была только третья победа Краснодара-2 за 17 последних матчей в ФНЛ при шести ничейных результатах и восьми поражениях. На своем поле он не выиграл ни одного из четырех предыдущих поединков, набрав в них только два очка. А за девять последних встреч в родных стенах Краснодару-2 удалось победить всего один раз. В прошлом сезоне Томь и Краснодар-2 дважды играли вничью. В предстоящей встрече аналитики сайта прогнозируют победу гостей и ставят на выигрыш Томи с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Краснодар-2 — Томь:

Победа Краснодара-2 — 3.08, ничья — 3.10, победа Томи — 2.41.

Краснодар-2 — Томь. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Томи с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). На втором месте по популярности победа Томи 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш гостей с нулевой форой принимаются с котировкой 1.72.

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