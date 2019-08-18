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Прогноз АИК — Кальмар (18.08.19), ставки и коэффициенты

АИК — Кальмар 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

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Прогноз редакции на матч АИК — Кальмар



Основная сетка матчей 20-го тура чемпионата Швеции по футболу начнется 18 августа. В Стокгольме на “Френдс Арене” АИК померится силами с “Кальмаром”. В прошедшем туре гости не смогли определить победителя с “Эребру”. Все самое интересное произошло в самой концовке — на мяч Страндберга с одиннадцатиметровой отметки ответил Эльм. Итого — 1:1 и 14-место, что является зоной вылета. Хозяева же устроили настоящее голевое пиршество с АФК “Эскильстуна”. Гойтом, Ларссон и дубль Бауи — эти четыре мяча в ответ на два от соперника. Заслуженная вторая строчка в турнирной таблице и продолжение борьбы за чемпионство.

Ориентировочные составы на матч АИК — “Кальмар”

АИК (3-5-2): Линнер — Димитриадис, Карлссон, Метс — Димитриадис, С. Ларссон, Аду, Хуссейн, Салетрос — Бауи, Гойтом

Не сыграют: Нюхольм

“Кальмар” (3-5-2): Хегг-Йоханссон — Нури, Алити, Агардиус — П. Йоханссон, Р. Эльм, Сёдерквист, Ромариньо, Акас — Фрёлинг, Диуф

Не сыграют: Сачпекидис, Стенмарк, Арокойо

Прогноз на матч АИК — “Кальмар”

Тот самый момент, когда команды в абсолютно разных концах турнирной таблицы. Да, бывают ситуации, когда такие матчи преподносят удивительные сюрпризы. Но, какой такой сюрприз может быть здесь, когда АИК находится просто в невероятной форме, рвет всех подряд и мчится к единоличному лидерству в чемпионате, а далее и к будущим золотым медалям. Вопрос лишь остается в том, сколько они смогут забить, и сколько позволят себе пропустить. Да простят нас поклонники “Кальмара”. И есть чувство, что мячей этих будет много. Ставим на ТБ2,5. “Париматч” предлагает на это коэффициент 2,31.

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