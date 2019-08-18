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Прогноз Уфа — Ростов (18.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Уфа — Ростов



Самая скучная команда РПЛ принимает на своем поле одну из самых ярких. Женский сектор, фиолетовая форма, яркие интервью – все, что не касается футбола, в «Уфе» — круто, но на поле выступает прямой антипод. Вадим Евсеев постоянно ставит на характер, волю и горящие глаза, а хочется увидеть футбол. Хотя бы разок. Валерий Карпин считается мотиватором не хуже, но он, похоже, иногда дает игрокам мяч на тренировках. Чья возьмет?

Ориентировочные составы на матч «Уфа» — «Ростов»:

«Уфа» (3-4-3): Беленов – Неделчару, Пуцко, Табидзе – Сухов, Карп, Фомин, Алиев – Тиль, Игбун, Козлов

Не сыграют: —

«Ростов» (4-5-1): Песьяков – Сигурдссон, Чернов – Норманн, Попов, Еременко, Ионов, Байрамян — Шомуродов

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Уфа» — «Ростов»

В проигранном «Арсеналу» матч Вадим Евсеев пошел на резкие шаги. Уже в перерыве он заменил Тиля, а по ходу второго тайма – Игбуна. И тот и другой считались в «Уфе» священными коровами, но тренер решил показать, что его бесит их игра. Сильный ход от наставника, но будут ли положительные сдвиги? Как команда отреагирует на это? Домашний матч – отличный момент для ответа по существу.

«Ростов» же сейчас в полнейшем порядке. Связка Еременко-Шомуродов не сбавляет темп, а поддержка из глубины в лице Норманна, Попова и Байрамяна, способна закрутить любой вихрь у чужих ворот. Момент для своего гола такая атака точно найдет. Наш прогноз – победа «Ростова» с форой (0) за 1,75.

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Прогноз на матч «Уфа» – «Ростов» (18.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 6-й тур.

«Уфа» – «Ростов»

Стадион: «Нефтяник» (Уфа, Россия)

Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)

18.08.2019. 16:30 МСК.

«Ростов» – вторая лучшая команда чемпионата на данный момент, не допустившая до сих пор ни одного поражения. Смогут ли подопечные Вадима Евсеева прервать успешную серию «жёлто-синих»? Мы считаем, что ростовчане одержат очередную победу!

Форма команды «Уфа»

«Уфа» постепенно возвращается к той игре, что была у команды в минувшем сезоне. На старте чемпионата подопечные Вадима Евсеева порадовали нейтральных любителей футбола результативным футболом, однако поражения от «Урала» и «Краснодара» с одинаковым счётом (2:3) вынудили наставника уделить особое внимание обороне. Да, во встрече с «Крыльями Советов» (2:1) удалось одержать «верховую» победу, однако уже во втором тайме того поединка башкирский коллектив всеми силами отошёл в оборону и ни разу не вышел в контратаку. Два последующих матча – классика уфимского футбола: ничья с ФК «Сочи» (0:0) и поражение от тульского «Арсенала» (0:1). Карнавал закончился, пришло время трудовых будней.

Форма команды «Ростов»

«Ростов» – одно из главных открытий нового чемпионата. Нельзя сказать, что нынешнее второе место команды стало большой сенсаций, гораздо больше впечатляет атакующая манера игры, которую показывают подопечные Валерия Карпина. За межсезонье наставнику удалось научить команду владеть мячом, действовать с позиции силы и не выключаться по ходу тех поединков, где всё не получается. Как итог, «жёлто-синие» уже успели переиграть «Оренбург» (2:1), тульский «Арсенал» (3:2), «Крылья Советов» (1:0), а также сыграть вничью со «Спартаком» (2:2) и «Уралом» (2:2). Великолепный старт сезона в исполнении «Ростова».

История личных встреч между «Уфой» и «Ростовом»

В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой десять очных встреч. Пять побед на счету «жёлто-синих», четырежды был зафиксирован ничейный исход, и лишь раз сильнее были уфимцы. Разница забитых мячей также на стороне ростовчан – 11:4. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала команды сыграли вничью – 0:0, а затем победу отпраздновали футболисты «Уфы» – 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Ростов» является одним из самых неудобных противников для «Уфы»: лишь одна победа в десяти очных встречах при четырёх забитых мячах. Катастрофа! Тем более это имеет все шансы сказаться сейчас, когда подопечные Валерия Карпина находятся в отличной форме и добиваются великолепных результатов на старте чемпионата. Уфимцы выглядели ярко в первых турах, однако потом скатились в привычный для себя оборонительный футбол, а отсутствие голевых действий от главного снайпера команды Сильвестра Игбуна и вовсе минимизирует шансы команды на успех. Как итог, фаворитом предстоящего противостояния являются гости, а сделать ставку на





Футбол России. Уфа — Ростов. Прогнозы на матч

Уфа — Ростов. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (18.08.2019)

Уфа — Ростов. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Уфа — Ростов, который состоится на стадионе Нефтяник в воскресенье 18 августа, начало в 16:30 (МСК).

Уфа — Ростов. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Ростов за пять туров набрал 11 очков и сейчас занимает второе место, на два балла отставая от лидирующего Зенита. В понедельник он обыграл на своем поле Крылья Советов с минимальным счетом 1:0 — единственный гол забил Эльдор Шомуродов. Беспроигрышная серия подопечных Валерия Карпина составляет теперь пять матчей, три из которых были выиграны. В то же время за десять последних поединков в чемпионате они проиграли лишь раз. На выезде ростовчане играют слабее, чем дома. Так, из 13 предыдущих матчей на чужом поле они выиграли всего два и уступали в шести случаях. Всего в двух матчах из этих 13 Ростов смог оставить собственные ворота в неприкосновенности, тогда как в шести поединках он сам не забивал ни одного мяча.

Уфа в настоящий момент делит 12-е место с Тамбовом, набрав четыре очка. В прошлые выходные она проиграла на выезде Арсеналу со счетом 0:1. За девять последних матчей в чемпионате России ей удалось одержать лишь одну победу при двух ничейных результатах и шести поражениях. В пяти встречах на данном отрезке Уфа не забивала ни одного гола. На своем поле ей удалось выиграть всего 5 из 15 предыдущих матчей, тогда как в девяти встречах она проигрывала. Перед этим Уфа одержала три победы в пяти поединках в родных стенах, не уступив ни разу.

Уфа — Ростов. Ставки на матч:

Уфа — Ростов. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Ростова Уфа набрала четыре очка, обыграв его дома со счетом 1:0 и сыграв вничью 0:0 на выезде. Апрельская победа позволила ей прервать девятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с Ростовом, в ходе которой Уфа потерпела пять поражений. Результативность матчей Уфы и Ростова, как правило, низкая: всего в двух встречах из десяти забивалось больше двух голов. А в пяти из шести последних поединков между Уфой и Ростовом забивалось не более одного мяча.

>Забивает за игру

2

Уфа — Ростов. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют нулевую ничью в этой игре и ставят на тотал меньше 2 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Ростова 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на тотал меньше 2 голов принимаются с котировкой 1.90.



Прогноз на

матч

«Уфа» – «Ростов» 18 августа

Содержание:

«Уфа»

«Ростов»

Прогноз

Уфа

В целом, к Уфе претензий на старте сезона быть не должно ! За стартовые пять туров, коллектив Евсеева, сыграл один матч с топ-командой, дав кстати бой Краснодару уступив только 2-3, два матча с середняками Урал, Арсенал, которым проигрывали всего в один мяч, и два матча с командами себе подобными (бойцами за выживание) Крыльями, и Сочи, и тут-то Уфа взяла 4 очка, из 6 возможных. Поэтому свои очки команда можно сказать берет, видь только самые безбашенные болельщики Уфы, будут спорить с тем фактом, что лучшее что может светить этой команде по итогом сезона, эта 12 место….

Два матча на домашнем стадионе подопечные Евсеева, провели, 2-1 выиграли у Крыльев, 2-0 выигрывали у Краснодара, но в итоги 2-3 проиграли. В целом, можно пока что говорить, что, Уфа на своем стадионе смотрится вполне неплохо, и видь в прошлом сезоне , из своих 26 набранных баллов, 17 команда набрала именно на своем стадионе. Так что, недооценивать Уфу в её родных стенах соперникам точно не стоит !

Ростов

Ростов пока на втором месте в таблицы ! Карпин, ведет свое банду пока без поражений по чемпионату ! И Ростовчане самые результативные , за 5 туров, «желто-синие» единственные кто, пробил отметку в первый десяток забитых мячей в чемпионате ! Ну а узбекский нападающей Шомуродов, делит первое место в списки бомбардиров с Дзюбой, и Соболевым, у них по четыре забитых мяча. Единственное что конечное пока смущает в ростовчанах , эта их оборонительная игра, 7 пропущенных мячей, в 5 матчах, эта много ! Да, хорошо конечное что пока атака вывозит команду, ну а как у атакующей линии начнется кризис, а он конечное же начнется, так как у ростовчан совершенно нет скамейки запасных, тут-то откровенно слабая игра в обороне и выплавит на первый план…

В прошлом туре, ростовчане играли с другим аутсайдером чемпионата, и не без проблем, дома одолели Самару 1-0. На ноль сыграли в обороне эта похвально! Но, тяжко было команде, ой тяжко, и победу эту выстаивали «желто-синие» с большим трудом в концовки. Эта я говорю к тому что, у ростовчан совершенно не бывает легких матчей, они одинаково сложно играют как матчи с топоми, так и с аутсайдерами. Поэтому, не стоит торопится хватать гостевую чистую победу ростовчан , пускай матч и против аутсайдера !

Прогноз

Уфа пока в текущем сезоне по-настоящему ни одного матча не завалила , поражений много, но, везде ничья была крайне близка ! Ростовчане крайне уязвимы в обороне , и из-за этого, называть «желто-синих» реальными фаворитами на высокие места в чемпионате крайне сложно. Ставку в данном матче я решил взять такую : Победа Ростова, с форой(0) ! Фора (0) считаю что нужна тут обязательно ! Обе команды в каждом матче хотят крайне близко с мирным исходом, вот в очном матче он может и произойти..

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