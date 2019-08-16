Прогноз редакции на матч Олимпик Донецк — Карпаты

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Первые три тура “Олимпик” провели не очень удачно. На счету команды хозяев три поражения в трех матчах. Поэтому неудивительно, что руководство клуба проводит обширную трансферную компанию. Уже подписаны несколько новичков, а в последние дни коллектив пополнили еще двое игроков. Иван Зотько выступал в Испании, но на правах свободного агента вернулся на родину. Кроме того, подопечным Вячеслава Шевчука стал иранец Захеди Шахаб, который по функциям на поле напоминает Сердара Азмуна из “Зенита”.
“Олимпик” (4-4-2): Халими — Ксенз, Гришко, Снурницын, Клименчук — Пасич, Завийский, Салу, Зейхеди — Алмейда, Дийе
Не сыграют: Вантух
“Карпаты” (4-5-1): Пидкивка — Дубинчак, Вакуленко, Ковтун, Мартинс — Ди Франко, Вербныйы, Войкович, Гуцуляк, Карпенко — Понде
Не сыграют: Клоц
У “Карпат” дела складываются еще хуже, несмотря на то, что они находятся на строчку выше своего соперника по четвертому туру. В предыдущей игре им удалось вырвать ничью у “Мариуполя”, но при этом они пропустили на один гол больше, чем “Олимпик”. В битве явных аутсайдеров сложно сделать выбор в пользу одной из сторон, ведь коллективы настолько слабы, что уже на старте чемпионата обеспечили себе борьбу за выживание на протяжение всего сезона. Мы думаем, что команды не подарят нам много голов. Поэтому рекомендуем поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,20
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