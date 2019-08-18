Прогноз редакции на матч Викинг — Стремсгодсет

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В рамках 18 тура Элитсерии “Викинг” на своем поле примет “Стрёмсгодсет”. Дела у “Викинга” идут в последнее время хуже некуда. В последних пяти играх “Викинг” набрал всего лишь 2 очка. Хозяева поля занимают сейчас скромное 10 место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.
“Стремсгодсет” прочно застолбил за собой последнее 18 место в Высшей лиге, все привыкли что команда только проигрывает… Но вот в 17 туре гости сегодняшнего матча набрали, наконец, 3 очка и начали движение вверх! Сможет ли “Стрёмсгодсет” сотворить еще одну сенсацию и набрать очки во втором матче подряд?
“Викинг” (4-5-1): Аустбо — Перейра, Викстоль, Хоув, Виват — Трипич, Ибрахим, Фридйонссон, Торстведт, Битики — Калльман
Не сыграют: Андерсон, Бжоршоль
“Стрёмсгодсет” (4-3-3): Мюра — Вилсвик, Глеснес, Сетра, Хамуд — Спелманн, Стенгель, Хове — Токстад, Абделлауэ, Пеллегрино
Не сыграют: Микельсон, Парр.
Игра первого круга между этими командами получилась равной и голов болельщикам так и не подарила — 0:0. Безусловно, явным фаворитом этой игры являются хозяева поля, но шанс у “Стремсгодсета” будет обязательно. На неделе, в среду “Викинг” на своем поле сыграл перенесенный матч 10 тура против “Сарпспорга”. В то время как “Стрёмсгодсет” имел недельный цикл для подготовки к этому матчу. За гостей еще и говорит тот факт, что победа в прошлом туре дала им надежду, что не все еще пропало. Учитывая сложный график игр хозяев поля, кураж гостевой команды после победы над “Волеренгой” в 17 туре, можно в этом поединке рискнуть и сыграть очень заманчивый коэффициент, поставив на победу аутсайдера Элитсерии. Наш прогноз: П2 за 3.4.
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