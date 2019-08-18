Прогноз и ставки Викинг — Стрёмсгодсет (18.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Викинг — Стрёмсгодсет (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Викинг — Стремсгодсет

В рамках 18 тура Элитсерии “Викинг” на своем поле примет “Стрёмсгодсет”. Дела у “Викинга” идут в последнее время хуже некуда. В последних пяти играх “Викинг” набрал всего лишь 2 очка. Хозяева поля занимают сейчас скромное 10 место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.

“Стремсгодсет” прочно застолбил за собой последнее 18 место в Высшей лиге, все привыкли что команда только проигрывает… Но вот в 17 туре гости сегодняшнего матча набрали, наконец, 3 очка и начали движение вверх! Сможет ли “Стрёмсгодсет” сотворить еще одну сенсацию и набрать очки во втором матче подряд? 

Ориентировочные составы на матч Викинг — Стрёмсгодсет:

“Викинг” (4-5-1): Аустбо — Перейра, Викстоль, Хоув, Виват — Трипич, Ибрахим, Фридйонссон, Торстведт, Битики — Калльман

Не сыграют: Андерсон, Бжоршоль

“Стрёмсгодсет” (4-3-3): Мюра — Вилсвик, Глеснес, Сетра, Хамуд — Спелманн, Стенгель, Хове — Токстад, Абделлауэ, Пеллегрино

Не сыграют: Микельсон, Парр.

Прогноз на матч Викинг — Стрёмсгодсет:

Игра первого круга между этими командами получилась равной и голов болельщикам так и не подарила — 0:0. Безусловно, явным фаворитом этой игры являются хозяева поля, но шанс у “Стремсгодсета” будет обязательно. На неделе, в среду “Викинг” на своем поле сыграл перенесенный матч 10 тура против “Сарпспорга”. В то время как “Стрёмсгодсет” имел недельный цикл для подготовки к этому матчу. За гостей еще и говорит тот факт, что победа в прошлом туре дала им надежду, что не все еще пропало. Учитывая сложный график игр хозяев поля, кураж гостевой команды после победы над “Волеренгой” в 17 туре, можно в этом поединке рискнуть и сыграть очень заманчивый коэффициент, поставив на победу аутсайдера Элитсерии. Наш прогноз: П2 за 3.4.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз Боруссия — Аугсбург (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Инглэнд Революшн (18.08.19)
Прогноз и ставки Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Инглэнд Революшн (18.08.19)
«Сток Сити» — «Дерби Каунти». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Сёнан — Саган Тосу (17.08.19)
Прогноз Чикаго Файр — Филадельфия Юнион (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Баутиста-Агут — Гаске (16.08.19)
Прогноз и ставки Нефтехимик — Ак Барс (17.08.19)
Прогноз Унион Берлин — РБ Лейпциг (18.08.19), ставки и коэффициенты
«Васко да Гама» — «Фламенго». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Ним — Ницца (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Рубин — Арсенал Тула (18.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Монреаль — Даллас (18.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Миллуол — Шеффилд Уэнсдей (17.08.19)
«Хольштейн Киель» — «Карлсруэ». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name