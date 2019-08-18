Прогноз редакции на матч Химки — Нефтехимик

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Прогноз Химки — Нефтехимик (18.08.19), ставки и коэффициенты

Химки — Нефтехимик 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Химки» в предыдущем туре не смогли взломать оборону «Томи» (0:0) и покинули первую строчку турнирной таблицы ФНЛ. После поражения «Чертаново», подмосковная команда осталась единственной в ФНЛ, еще не знающей поражений в текущем сезоне. В предстоящей игре букмекеры не сомневаются в победе хозяев – котировки на такой исход в районе 1,4. «Нефтехимик» в прошлом туре подарил 3 очка «Ротору» (1:2) и вывел волгоградцев в лидеры первенства. Нижнекамцы являются явным аутсайдером в предстоящей встречи – коэффициент на успех гостей около 7,9.

Статистика для ставок

«Химки» в 6 из 7 последних игр в ФНЛ на домашней арене забивали в ворота соперника минимум 2 мяча. Ставку на такую же результативность подопечных Андрея Талалаева в этом матче букмекеры предлагают взять за примерный коэффициент 1,6.

При этом в 3 из 4 предыдущих личных встреч в ФНЛ «Нефтехимику» удавалось забить минимум 1 мяч в ворота «Химок». Вероятность гола нижнекамской команды в предстоящей игре букмекеры оценивают котировкой в районе 2.

Ставки на игроков

В составе «Нефтехимика» нельзя не отметить полузащитника Дениса Макарова, входящего в четверку лучших бомбардиров ФНЛ, которые забили по 6 мячей в текущем первенстве. Игрок нижнекамской команды забивает 3 матча подряд, поэтому можно рассчитывать на продолжение результативной серии футболиста и в ближайшей встрече.

Химки — Нефтехимик. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Химки — Нефтехимик. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Химки — Нефтехимик состоится в воскресенье 18 августа в 17:00 (МСК) на стадионе Арена Химки. Явным фаворитом в этой игре являются Химки, которым букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. Сейчас подмосковный клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, набрав 18 очков и на один балл отставая от Ротора и Торпедо. В среду Химки сыграли вничью 0:0 в гостях у Томи. После поражения Чертаново от Краснодара-2 они остаются единственной командой ФНЛ, не проигравшей ни одного матча в нынешнем сезоне. С учетом прошлого сезона Химки не проигрывают в девяти последних матчах, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью. При этом пять из шести побед были крупными. У себя дома они выигрывали в пяти предыдущих матчах и не проигрывают в семи встречах кряду. За эти семь поединков Химки пропустили лишь два гола и в пяти случаях не пропускали вовсе. А в четырех из семи матчей они сами забивали не менее трех мячей.

Нефтехимик сейчас делит десятое место с Балтикой и Лучом, набрав девять очков. В среду он проиграл дома Ротору со счетом 1:2. Это было его третье поражение за четыре последних матча. А не побеждает он уже пять поединков кряду — две ничьи и три проигрыша. В целом в этом сезоне нижнекамский клуб одержал только две победы, но обе были гостевыми. И семь из девяти очков в текущем розыгрыше чемпионата ФНЛ он набрал на чужом поле. В последний раз Химки и Нефтехимик играли друг с другом в сезоне 2016/17, когда обменялись домашними победами. За шесть предыдущих их матчей друг с другом трижды выигрывали Химки и только один раз Нефтехимик. В предстоящей игре эксперты сайта прогнозируют победу хозяев поля, считая, что Химки забьют в ворота соперника больше двух мячей.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Химки — Нефтехимик:

Победа Химок — 1.40, ничья — 4.50, победа Нефтехимика — 7.77.

Химки — Нефтехимик. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Химок; индивидуальный тотал Химок больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Химок со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициент 5.00). Ставки на индивидуальный тотал Химок больше 1,5 голов принимаются с котировкой 1.61.

Прогноз редакции на матч Химки — Нефтехимик



Команды с одинаковым корнем, если разбирать их названия на морфемы, но разные на футбольном поле. Подмосковная команда мчит к футбольной элите, не имея в пассиве поражений, а “Нефтехимик” обитает в середине турнирной таблицы, что неплохо для дебютанта, однако последние игры нижнекамцам явно не удаются: три поражения и две ничьи в последних пяти играх и вряд ли против такого серьезного соперника можно будет ждать чего-то большего. Есть ли место сенсации?

Ориентировочные составы на матч Химки — Нефтехимик:

“Химки” (4-3-1-2): Лантратов — Полярус, Филин, Тихий, Гапон — Мендель, Данилкин, Нетфуллин — Корян — Скворцов, Алиев.

Не сыграют: —

“Нефтехимик” (5-3-2): Исупов — Ситдиков, Кайков, Киреев, Потапов, Ширяев — Галиулин, Макаров, Петров — Галиакберов, Уридия.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Химки — Нефтехимик:

На данный момент “Химки” обладают самой результативной атакой и одной из самых лучших оборон в лиге, да и в целом игра подмосковной команды вызывает положительные эмоции. Да, последний матч “Химки” сыграли 0-0 в Томске, но кому в Томске бывает легко? Даже самой “Томи” в Томске сложно.

У “Нефтехимика” после удачного старта в сезоне наступил спад: игра идет только у отдельных игроков, как, например, у Дениса Макарова, а тренерский штаб которую игру пробует новые сочетания в поиске стабильности. Для нас в этом матче все ясно: нижнекамцы будут изо всех сил строить свою оборону, но сила “Химок” именно в падении, которое способно взломать любую оборону. Если захочет. Наш прогноз: победа “Химок” с форой -1.5 с коэффициентом — 2.18.

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