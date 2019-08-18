Прогноз редакции на матч Ренн — ПСЖ

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«Ренн» — «ПСЖ». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Ренн — ПСЖ 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Обе команды на старте сезона добились «сухих» побед. «Ренн» обыграл в гостях «Монпелье» со счетом 1:0. ПСЖ дома смог уверенно победить «Ним» со счетом 3:0. В предстоящем матче явным фаворитом встречи являются подопечные Томаса Тухеля – котировки на победу гостей в районе 1,4. В то время как вероятность триумфа хозяев оценивается коэффициентом около 7,7.

Статистика для ставок

В 8 предыдущих очных матчах во всех французских турнирах «Ренну» удавалось забить гол в ворота ПСЖ. Предстоящая игра тоже может не стать исключением, а котировки на гол хозяев в районе 1,5.

Кроме того, в ближайшем матче команд может сыграть ставка «Обе забьют — да». Пари было успешным в 7 из 8 последних личных встреч команд во всех турнирах Франции. Вероятность такого события букмекеры оценивают коэффициентом около 1,7.

Ставки на игроков

Интересным выглядит пари на гол полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии. Аргентинский игрок сумел отличиться в первой игре парижан в этом сезоне Лиги 1. Кроме того, полузащитник забивал «Ренну» в матче за Суперкубок Франции и в двух последних очных встречах команд во французском первенстве. Гол аргентинца в этой игре можно взять за примерный кэф 2,3.

Лига 1. Ренн — ПСЖ. Прогнозы на матч

Ренн — ПСЖ. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (18.08.2019)

Ренн — ПСЖ. Прогноз на матч французской Лиги 1 (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Ренн — ПСЖ, который состоится на стадионе Роазон Парк (Roazhon Park) в воскресенье 18 августа, начало в 22:00 (МСК).

Ренн — ПСЖ. Кто фаворит матча?

Явным фаворитом в этой игре является ПСЖ, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне столичный клуб очень легко выиграл национальное первенство, на 16 очков опередив своего ближайшего преследователя — Лилль. В первом туре нового розыгрыша турнира он принимал на своем поле Ним и добился победы с крупным счетом 3:0 — по голу забили Кавани, Мбаппе и Ди Мария. В конце прошлого сезона ПСЖ заметно сбавил, но и мотивации играть на победу в каждом матче у него не было. Так что не стоит акцентировать внимание на том факте, что победа над Нимом стала для подопечных Томаса Тухеля лишь четвертой за десять последних матчей в Лиге 1. Год назад они, как и сейчас, стартовали с победы 3:0 — тогда в соперниках был Кан. Первые очки ПСЖ потерял только в 15 туре, когда сыграл вничью с Бордо. Есть основания полагать, что его старт в этом сезоне будет не менее мощным.

Ренн в прошлом розыгрыше чемпионата Франции занял десятое место. В прошлую субботу он обыграл на выезде Монпелье со счетом 1:0, забив единственный мяч на 6-й минуте. Это была его третья подряд победа в чемпионате. А не проигрывает он в Лиге 1 в шести матчах кряду. На своем поле Ренн проиграл только один раз за 12 последних матчей, одержав шесть побед и пять раз сыграв вничью. В половине поединков на данном отрезке он не пропускал ни одного гола.

Ренн — ПСЖ. Ставки на матч:

Ренн — ПСЖ. Как играли между собой?

В прошлом сезоне ПСЖ выиграл у Ренна оба матча чемпионата — 3:1 в гостях и 4:1 дома. При этом столичный клуб проиграл Ренну в финале Кубка Франции по пенальти. В этом сезоне ПСЖ и Ренн уже провели один матч — за Суперкубок страны, и он завершился волевой победой парижан 2:1. В восьми из девяти последних официальных матчей между этими соперниками забивалось больше двух голов, а в семи из них — больше трех мячей. Кроме того, в семи из восьми последних матчей противостояния забивали обе команды.

>Забивает за игру

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Ренн — ПСЖ. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу ПСЖ и ставят на то, что забивать будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу ПСЖ со счетом 2:1 или 2:0 (коэффициенты 7.50 и 8.00 соответственно). Поставить на то, что забивать будут обе команды, можно с котировкой 1.70.



Прогноз редакции на матч Ренн — ПСЖ



Чемпионы Франции “ПСЖ” 18 августа приедут в гости в Ренн, где в очередной раз сыграют с одноименным клубом на стадионе “Роазон Парк”. В первом туре подопечные Томаса Тухеля без каких либо проблем на классе разобрались с “Нимом”. Мячи забили Кавани, Мбаппе и Ди Мария, показав весь атакующий класс и в отсутствии проблемного Неймара, который вряд ли уже выйдет в цветах парижского клуба. Хозяева в очень сложной для себя встрече сумели сохранить счет 1:0 после того, как на шестой минуте забил Морель, а на 69-й удален Тэт.

Ориентировочные составы на матч “Ренн” — “ПСЖ”

“Ренн”: (5-3-2) Сален — Траоре, Да Сильва, Желен, Морель, Мауасса — Силики, Камавинжа, Гренье — Ньянг, Кастильо

Не сыграют: Тэт

“ПСЖ”: (4-3-3) Ареола — Бернат, Диалло, Тьяго Силва, Керер — Верратти, Маркиньос, Дракслер — Мбаппе, Кавани, Сарабия

Не сыграют: Неймар, Эррера

Прогноз на матч “Ренн” — “ПСЖ”

Прогнозируя многие матчи, где бы “ПСЖ” играл с командами не из ТОП-3, можно было бы с вероятностью 90% ставить на парижан и не промахнуться. Такой уж различный класс у команд. Но только не с “Ренном”. Началось все с того, что они отобрали Кубок страны, ну и продолжилось в Суперкубке, в котором подопечные Жюльена Стефано смогли создать очередные проблемы чемпионам, хоть в итоге и проиграли 1:2. Не будем ставить на победу одной из команд, а сделаем хитро. Закинем на ничейный результат. “Париматч” дает на него 5,50. Тот случай, когда можно и хорошенько рискнуть.

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Совершит ли «Ренн» реванш против ПСЖ?

«Ренн»

В воскресенье, 18 августа, «Ренн» на своем поле примет ПСЖ в рамках второго тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Роажон Парк», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на



«Ренн» финишировал в минувшем розыгрыше Лиги 1 на десятой позиции. «Черно-красные» в 38 играх чемпионата добыли по 13 побед и ничейных результатов, а также 12 встреч проиграли.





А вот в Кубке Франции «Ренн» добился наивысшего результата, одолев в финале турнира ПСЖ, обыграв своего оппонента по пенальти. А уже этим летом бретонцы уступили парижанам в матче за Супекубок Франции со счетом 1:2.









Летом у «Торино» за 15 миллионов евро был куплен сенегальский форвард Мбай Ньянг и у «Анже» хавбек Флавьен Тэ за 9 миллионов. Продали «Аугсбургу» за 7,5 миллионов чешского голкипера Томаша Коубека и полузащитника Бенджамина Андре в «Лилль» за 7 млн.









В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 коллектив победи на выезде крепкий «Монпелье» (1:0).







ПСЖ



В этом году Томасу Тухелю придется что-то сделать, чтобы исправить недочеты, которые проявились в том сезоне. Парижане начали с победы в Суперкубке Франции со счетом 2:1, отомстив тому самому «Ренну», которому они проиграли в финале Кубка Франции.





Предсезонная подготовка ПСЖ выдалась не очень насыщенной. Клуб отыграл всего 4 поединка. Хозяева выиграли у «Динамо» Дрезден 1:6, обыграли «Сидней» 3:0, однако неожиданно расписали мировую с «Нюрнбергом» (2:2) и уступили «Интеру» (5:6 по пенальти).





Отметим, что из команды ушли Буффон, Алвес, Мусса Диаби и Ло Чельсо. Непонятна ситуация с Неймаром. Скорее всего, футболист покинет клуб. В то же время «Принцы» неплохо усилились, купив Сарабию, Эрерру, Диалло и Гуйе.





В стартовом туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» разгромил на своем поле «Ним» (3:0).







Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,0, а ничья — в 5,25.









Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,37.

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