Прогноз редакции на матч Сан-Паулу — Сеара

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“Сан-Паулу” взвинтил интригу в чемпионате Бразилии до новых высот. В минувший уикэнд “Триколор” на своем стадионе одержал волевую победу над лидером первенства “Сантосом” — 3:2. Это позволило команде подняться на пятую строчку в турнирной таблице при одном матче запасе. В 15-м туре Бразилейрао на “Морумби” приедет “Сеара”, преобразившаяся после перерыва на Кубок Америки. “Черно-белые” подходят к матчу с двумя победами кряду:обыграны “Форталеза” (2:1) и “Шапекоэнсе” (4:1)
"Сан-Паулу": Вольпи, Алвес, Рейналдо, Винисиус, Арболеда, В.Луан, Хадсон, Че Че, Антони, Раниель, Пато
Не сыграют: Эрнанес
"Сеара" (4-1-4-1): Д.Силва — Лукас, Шавьер, Валдо, Л.Отавио — Фабиньо — Рикардиньо, Гальярдо, Лима, Кардосо — Карвальо
Не сыграют: —
Победа над “Сантосом” была омрачена травмой ведущего полузащитника Эрнанеса, он появился после перерыва, но уже на 60-й минуте покинул поле на носилках. Существенная потеря для “Триколор”. На своем поле “Сан-Паулу” в нынешнем чемпионате не проигрывает — три победы и четыре ничейных результата. Отметим и тот факт, что будущие хозяева имеют самую крепкую оборону в лиге — лишь девять пропущенных мячей. Наш прогноз на матч — победа “Сан-Паулу”. “Париматч” предлагает коэффициент 1.53 на это событие.
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