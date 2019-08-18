Прогноз редакции на матч Бетис — Вальядолид

Прогноз Бетис — Вальядолид (18.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Бетис — Вальядолид (18.08.19), ставки и коэффициенты

Бетис — Вальядолид: победа хозяев на классе

Бетис — Вальядолид: победа хозяев на классе

17.08.2019 46 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Испанской Примеры, в котором между собой сыграют Бетис и Вальядолид. Встреча состоится в это воскресенье в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 22:00 по московскому времени. Окажется ли эта встреча результативной? Какие ставки поставить на эту встречу? Читайте наш прогноз.

П1 (1.66) Х (3.82) П2 (6.05) Бетис Вальядолид Чемпионат Испании. Примера. 1-ый тур. «Бенито Вильямарин». Севилья. 18.08.2019 22:00

Ориентировочные составы на матч Бетис — Вальядолид

Бетис : Роблес; Бартра, Сидней, Эмерсон; Педраза, Карвалью, Каптум, Фекир, Хоакин, Каналес; Борха Иглесиас. Вальядолид : Масип; Антонито, Оливас, Мартинес, Фернандес; Мичел, Алькарас, Вилла; Рамирес, Гвардиола, Плаза.

Участие в матче защитника Бетиса Айсса Манди и полузащитника Андреса Гуардадо под вопросом. Игроки вернулись позже остальных из отпуска и могут пропустить встречу из-за плохой физической формы.

Полузащитник Вальядолида Луисми точно пропустит предстоящую встречу. Он долечивает травму лодыжки, из-за которой не смог нормально подготовиться к этому сезону.

История личных встреч

История противостояний между Бетисом и Вальядолидом насчитывает 71 поединок. В 29 из них сильнее оказался Бетис, однако, Вальядолид не сильно отстал, победив в 22 встречах. Еще 20 матчей между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Бетис остановился на десятой строчке, завершив чемпионат эффектной гостевой победой над Мадридским Реалом со счетом 2:0. Однако, Севильцам так и не удалось попасть в еврокубки, хотя перед началом первенства им пророчили высокие места. Но руководство Бетиса не сложило руки и продолжило укреплять состав команды. Один приход Набиля Фекира этим летом чего стоит. Один из лучших футболистов Французского первенства, за которого прошлым летом боролись гранды, перебрался в Бетис и теперь будет помогать этой команде достигать поставленных целей. А с таким составом цели у Бетиса действительно очень высокие.

А вот Вальядолид каким-то чудом смог остаться в Примере по итогам прошлого сезона. Эта команда стала самой нерезультативной в чемпионате и демонстрировала очень слабый футбол, но несколько успешных результатов на финише помогли Вальядолиду сохранить прописку. Однако, больше ему похвастаться и нечем. Никаких серьезных трансферов этим летом произведено не было, а значит, Вальядолид снова относится к списку аутсайдеров. В Севилье ему не на что рассчитывать.

Прогноз: Уровень Бетиса намного выше. В этом мы в воскресенье и убедимся.

Интересные факты перед матчем

  1. Бетис проигрывал на своем поле Вальядолиду всего дважды в истории.
  2. Только в 1 из 5 предыдущих матчей между этими клубами прошел тотал больше 2.5 голов.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Бетис — Вальядолид, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Бетис — Вальядолид Ставка: Победа Бетиса (П1) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Бетис — Вальядолид Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.78 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Бетис — Вальядолид. Прогноз на матч чемпионата Испании

Бетис — Вальядолид. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (18.08.2019)
Бетис — Вальядолид. Прогноз на матч испанской Примеры (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Бетис — Вальядолид, который состоится на стадионе Бенито Вильямарин (Estadio Benito Villamarín) в воскресенье 18 августа, начало в 22:00 (МСК).

Бетис — Вальядолид. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры ставят на победу Бетиса, не исключая, что он выиграет с разницей более, чем в один мяч. В прошлом сезоне андалузский клуб занял десятое место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги. В конце чемпионата Бетис победил всего в 3 из 11 последних матчей, потерпев вдвое больше поражений. А на своем поле он проиграл три из семи предыдущих матчей и выиграл только два раза. Вообще, дома в прошлом сезоне Бетис играл нестабильно и ни разу ему не удавалось выиграть в родных стенах больше двух встреч кряду.

Вальядолид в прошлом сезоне занял 16-е место в четырех очках от зоны вылета. Он проиграл только два из семи последних поединков, одержав три победы и дважды сыграв вничью. Кстати, он выиграл три из пяти предыдущих матчей в Ла Лиге — столько же, сколько за 24 поединка перед этим. На выезде Вальядолид одержал только две победы за 11 предыдущих матчей при трех ничейных результатах и шести поражениях. В пяти из девяти последних поединков вдали от дома он не забивал ни одного мяча, тогда как пропускал в каждом из 14 предыдущих поединков вдали от дома.

Бетис — Вальядолид. Ставки на матч:

Бетис — Вальядолид. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Бетис и Вальядолид обменялись гостевыми победами без пропущенных голов. Перед этим ни один из семи их матчей друг с другом не завершился победой команды, игравшей на чужом поле — четыре победы хозяев и три ничьи. В целом преимущество в последние годы было у Бетиса, который проиграл только один из восьми предыдущих матчей против Вальядолида, одержав четыре победы. Причем в шести из восьми этих матчей Бетис не пропускал ни одного гола.

>Забивает за игру

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    • Бетис — Вальядолид. Ставки на матч:

    Аналитики сайта прогнозируют победу Бетиса, считая, что он не пропустит ни одного мяча. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Бетиса со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 5.50 и 6.50 соответственно). Поставить на то, что Бетис не пропустит, можно с котировкой 2.10.
    Бетис — Вальядолид 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

    О матче

    «Бетис», занявший по итогам прошлого сезона 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги, в 1-м туре принимает «Вальядолид», который закончил прошлый розыгрыш первенства на 16-й строчке. Букмекеры довольно легко определились с фаворитом предстоящего противостояния. Победа хозяев оценивается коэффициентом около 1,6, а успех гостей можно взять за котировку в районе 6. 

     

    Результаты при подобных коэффициентах

    При таких же котировках проходила последняя очная встреча команд в Ла Лиге на поле «Бетиса». Результатом той игры стало довольно неожиданное поражение хозяев со счетом 0:1. 

     

    Статистика для ставок

    В 4 предыдущих очных встречах в Ла Лиге и Сегунде сыграло пари «Обе забьют — нет». Можно рассчитывать, что и в этом матче сыграет ставка на такое событие, а коэффициент на этот результат в районе 1,8.

     

    А в 3 из 4 последних личных встречах в Ла Лиге и Сегунде «Вальядолид» покидал поле без забитых мячей в активе. Можно ожидать, что и предстоящая встреча станет для гостей безголевой, а котировки на такое событие в районе 2,1.

     

    Важные новости

    Новым главным тренером «Бетиса» назначен испанский специалист Руби, возглавлявший в прошлом сезоне «Эспаньол». Наиболее значимым приобретением можно назвать переход в «Бетис» уже бывшего полузащитника «Лиона» Набиля Фекира. 

    Прогноз редакции на матч Бетис — Вальядолид

    “Вальядолид” умудрился спастись по итогам предыдущего сезона и не покинул элиту испанского футбола. Клубу Роналдо однозначно не вело, ведь они создавали такое количество опасных моментов, что хватило бы на несколько команд. Мяч никак не шел в ворота от игроков в зеленой форме, хоть они и проводили огромное количество атакующий действий. Посмотрим, что изменится в новом году, ведь на трансферном рынке гости были не так уж и активны. Первый тур против крепкого “Бетиса” покажет, на что собирается рассчитывать “бело-фиолетовые”. 

    Ориентировочные составы на матч Бетис — Вальядолид:

    “Бетис” (3-5-2): Лопез — Феддаль, Бартра, Манди — Хуниор, Гуардадо, Карвалью, Каптум, Герреро — Ло Селсо, Лорен

    Не сыграют:

    “Вальядолид” (4-5-1): Лунин — Мои, Фернандез, Кико, Антонито — Борха, Алькараз, Вилья, Верде, Кеко — Чоп

    Не сыграют:

    Прогноз на матч Реал Бетис — Реал Вальядолид:

    Теперь ворота “Вальядолида” будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин, которого мадридский “Реал” отдал в аренду своему сопернику в Примере. Предыдущий сезон украинец провел в “Леганесе”, так что игрок набирается опыта и готовится составить конкуренцию Тибо Куртуа. Будет интересно наблюдать за футболистом из постсоветского пространства в Европе. Хорошо, что Зидан не стал мариновать его на скамейке запасных или в “Кастильи”. Но игра в первом туре вряд ли обещает огромное количество опасных моментов, так что мы не будем рассчитывать на много голов. Ставим на тотал меньше 2.5 голов с коэффициентом 1,77

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