«Алавес» — «Леванте». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Алавес» — «Леванте». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Алавес — Леванте

Верим, что очередной сезон “Алавес” начнет также ударно, как и предыдущий. Ведь по истечению десятка туров хозяева намеревались войти в четверку лучших команд страны, а потом еще долгое время находились в топе рейтинга. Однако, на дистанции подопечные Асьера Гаритано не смогли выдержать конкуренции и отправились в середину турнирной таблицы. У них было достаточно времени, чтобы провести работу над ошибками, поэтому в новом году ожидаем еще одной попытки от “Алавеса” стать одним из первых номеров в Испании. 

Ориентировочные составы на матч Алавес — Леванте:

“Алавес” (4-5-1): Сивера — Марин, Наварро, Вигарай, Агиррегарибия — Хони, Гарсия, Вакасо, Ролан, Пина — Каллери

Не сыграют: Бургуи, Лагуардия

“Леванте” (3-5-2): Руиз Охеда — Чема, Везу, Кабако — Луна, Барди, Кампанья, Рочина, Лопес — Двамена, Рохер

Не сыграют: Дукуре, Моралес 

Прогноз на матч Алавес — Леванте:

Первая игра в сезона как нельзя удачно подходит для старта, ведь их соперником будет “Леванте”, который еле-как спасся от вылета в Сегунду. Очевидно, что гости слабее своего соперника, поэтому вряд ли сумеет дать отпор. Тем не менее, на старте турнира не верится и в ядерную мощь от “Алавеса”, так как предсезонку они провели достаточно сумбурно, о чем говорят результаты контрольных матчей. В этом поединке мы предлагаем поставить на размеренную и спокойную игру. Наш прогноз — тотал меньше 2,5 голов за 1,77

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Чемпионат Испании. Алавес — Леванте. Прогнозы на матч

Алавес — Леванте. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (18.08.2019)
Алавес — Леванте. Прогноз на матч испанской Примеры (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Алавес — Леванте, который состоится на стадионе Мендисорроса (Estadio de Mendizorroza) в воскресенье 18 августа, начало в 18:00 (МСК).

Алавес — Леванте. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Алавес в прошлом сезоне занял 11-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата. В конце турнира ему удалось победить лишь раз за десять последних поединков при трех ничейных результатах и шести поражениях. А на своем поле Алавес победил только в одном из восьми предыдущих поединков при четырех ничейных исходах и трех поражениях. При этом в половине встреч он не забивал ни одного гола, включая все три проигранных матча.

Леванте прошлый чемпионат Испании закончил на 15-м месте. Он выиграл три из пяти последних матчей, проиграв всего один раз. Перед этим валенсийцы не могли победить в девяти кряду встречах, набрав в них лишь четыре очка. В гостях Леванте победил только два раза за 14 последних матчей, уступив в восьми поединках. Также надо сказать, что он пропускал в каждом из 15 последних выездных матчей в Ла Лиге, в том числе в семи случаях не менее двух голов.

Алавес — Леванте. Ставки на матч:

Алавес — Леванте. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Алавес и Леванте обменялись домашними победами, забивая в выигранных встречах по два мяча. Для Леванте та победа — единственная за 11 последних поединков противостояния с Алавесом при восьми поражениях и паре ничейных исходов. В гостях у Алавеса валенсийцы не выиграли ни одного из пяти последних матчей, проиграв четыре раза. Отдельно стоит сказать, что только в 4 из 12 предыдущих матчей между этими соперниками забивали обе команды.

>Забивает за игру

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    • Алавес — Леванте. Ставки на матч:

    Эксперты сайта прогнозируют победу Алавеса и ставят на то, что он забьет в ворота соперника больше одного мяча. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Алавеса 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на индивидуальный тотал Алавеса больше 1,5 голов предлагается с котировкой 2.33.

    «Алавес» — «Леванте». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

    Футбол. Ла Лига. 1-тур.
    «Алавес» — «Леванте».
    Стадион: «Мендисорротца», Витория-Гастейс.
    18.08.2019. 18:00 (МСК).

    Сложно кого-то выделять. Особенно до старта первого тура. А когда не можешь сделать выбор, лучше и не выбирать вовсе.

    «Алавес»: в порядке

    Всего 3 очков не хватило «Алавесу» в прошлом сезоне, чтобы попасть в еврокубки. Команда из Витория-Гастейс всегда позиционировалась, как типичный середнячок, однако в самое ближайшее время ситуация может измениться. Была проведена плотная предсезонка, где «Алавес» сыграл 8 товарищеских матчей. 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Последнюю встречу подопечные Асьера Гаритано проведи лишь неделю назад, так что об игровом тонусе говорить не приходится. «Алавес» готов в новым приключениям в Ла Лиге.

    «Леванте»: все как в тумане

    Была вероятность, что «Леванте» покинет Примеру в прошлом сезоне. К счастью, все обошлось. С неплохим запасом валенсийцы сохранили свое место в элитном испанском дивизионе. Что дальше? Да кто его знает. Быть может, попробуют ребята за еврокубки побороться, а может опять будут биться за место в Ла Лиге. «Леванте» летом провел 8 товарищеских матчей, и статистика у команды точно такая же, как и у «Алавеса». 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Вот и выяснят в воскресенье коллективы, кто лучше подготовился к сезону.

    Травмированные

    Не сыграют: Бургуи, Виктор Лагуардия (оба — «Алавес»), Шейк Дукуре («Леванте»).
    Под вопросом: Химо Наварро («Алавес»), Хосе Моралес («Леванте»).

    «Алавес» — «Леванте»: история личных встреч

    24 раза играли команды друг с другом. 13 побед у «Алавеса», 6 — у «Леванте», 5 ничьих. Небольшое преимущество «Алавеса».

    Коэффициенты букмекерских контор на матч

    Прогноз и ставка

    Чемпионат только начинается. За очками пока особо никто не гонится. В случае этих двух команд, очки им будет проще поделить.


    Алавес — Леванте 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

    О матче

    Обе команды закончили прошлый сезон в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги. «Алавес» занял 11-ю строчку, а «Леванте» стал 15-м в общем зачете чемпионата Испании. В предстоящей игре букмекерам больше верится в победу хозяев – коэффициент на успех «Алавеса» около 2,2. Котировки на триумф гостей находятся в районе 3,4.

     

    Результаты при подобных коэффициентах

    Примерно при таких же котировках «Алавес» обыграл «Леванте» на своем поле в домашнем противостоянии прошлого сезона со счетом 2:0.

     

    Статистика для ставок

    В 4 предыдущих очных противостояниях в Ла Лиге футболисты «Алавеса» становились авторами первого гола в матче. Котировки на то, что хозяева в предстоящей игре откроют счет, находятся в районе 1,9. 

     

    Тем не менее, «Алавес» в 4 из 5 последних играх в Ла Лиге не забивал своим соперникам более 1 мяча. Можно присмотреться к ставке на такую же результативность команды и в ближайшей игре за коэффициент около 1,6.

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