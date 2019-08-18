Прогноз и ставки Мордовия — Чертаново (18.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Мордовия — Чертаново (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Мордовия — Чертаново

Интересный матч ожидается в Саранске на красивейшем стадио… ой, на стадионе “Старт”, куда наведается “Чертаново”, которое отлично пошумело в новом сезоне. “Чернатовцы” обновили немного состав, добавили опыта и вуаля: снова располагаются вверху турнирной таблицы с притязанием на Премьер-лигу. Последний матч ,конечно, москвичи смазали, проиграв “Краснодару-2, но это тот случай, когда молодость проиграла юности.”Мордовия” блеснуть какими-то особенными показателями не может, но зато удачно съездили в Хабаровск и обыграли “армейцев” 2:1.

Ориентировочные составы на матч Мордовия — Чертаново:

“Мордовия” (4-2-3-1): Смирнов — Теняев, Климов, Хрипков, Ятченко — Буранов, Навлетов — Адаев, Орлов, Джумаев — Сергеев.

Не сыграют: — 

“Чертаново” (4-3-3): Абаев — Редкович, Барташевич, Кондаков — Пруцев, Сарвели, Витюгов — Ежов, Прудников, Рудковский.

Не сыграют: — 

Прогноз на матч Мордовия — Чертаново:

Главная проблема команды из Саранска в малой обойме игроков. Например, в Хабаровск команда отправилась всего с пятью игроками замены, что ничто мало для вариативности. За гостей говорит уверенная игра обороны и, как раз, возможность усиления игры за счет замен. Проиграли “Краснодару-2”? Но там игру сделал Даниил Уткин, знающий, что такое РПЛ, а вот у “Мордовии” такого же сильного игрока нет, который сможет поставить соперника на колени. В общем, предлагаем брать “Чертаново” с форой 0 с коэффициентом — 1.63. Не ошибетесь.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Мордовия — Чертаново 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Мордовия» в предыдущем туре обыграла хабаровский СКА со счетом 2:1. «Чертаново» же потерпело первое поражение в текущем сезоне, уступив «Краснодару-2» со счетом 1:2. Тем не менее, гости являются фаворитами встречи, по мнению букмекеров – котировки на победу «Чертаново» в районе 2,3. Вероятность успеха саранской команды оценивают коэффициентом около 3,1.

 

Результаты при подобных коэффициентах

При похожей линии в этом сезоне ФНЛ «Чертаново» на выезде делило очки с «Факелом» (0:0). «Мордовия» при схожих котировках на своем поле еще не играла.

 

Статистика для ставок

В 5 из 6 предыдущих встреч в ФНЛ «Чартаново» не забивало в ворота своих соперников больше 1 гола. Ставку на повторение такой же результативности подопечных Игоря Осинькина в ближайшем матче можно взять за примерный кэф 1,6.

Кроме того, в 6 из 8 последних выездных матчей в ФНЛ футболисты «Чертаново» становились авторами первого гола. Котировки на то, что и предстоящем поединке гости сумеют открыть счет, находятся в районе 1,9.

Мордовия — Чертаново. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Мордовия — Чертаново. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)
Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Мордовия — Чертаново состоится в воскресенье 18 августа в 17:00 (МСК) на стадионе Мордовия Арена. Фаворитом этого матча считается Чертаново, хотя букмекеры и оценивают вероятность его победы ниже 50%. В настоящий момент Чертаново делит четвертое место с Томью, набрав 15 очков. В середине недели оно проиграло дома Краснодару-2 со счетом 1:2. Перед этим Чертаново дважды играло вничью с одинаковым счетом 0:0. Само поражение стало для него первым в нынешнем сезоне и прервало 13-матчевую беспроигрышную серию в ФНЛ, в ходе которой Чертаново восемь раз побеждало и пять раз играло вничью. Сейчас впервые с октября прошлого года оно может проиграть дважды подряд. На выезде Чертаново не проигрывает в семи последних матчах, трижды победив и четыре раза сыграв вничью. В этом сезоне 8 из 15 своих очков оно набрало на чужом поле. Причем за четыре гостевых матча Чертаново пропустило только один гол.

Мордовия перед этим туром делит 13-е место с еще четырьмя командами, набрав всего восемь очков. В среду она обыграла на выезде СКА-Хабаровск со счетом 2:1. До этого саранская команда не побеждала в четырех встречах кряду — две ничьи и два поражения. Сама победа стала для него лишь второй за девять последних поединков в ФНЛ при пяти проигранных встречах и двух ничьих. На своем поле Мордовия одержала только три победы за 14 последних матчей при шести ничейных исходах и пяти проигрышах. В семи встречах на данном отрезке она не забивала ни одного гола, а в остальных поединках поражала цель по одному разу. В прошлом сезоне Мордовия и Чертаново обменялись гостевыми победами. В предстоящей игре специалисты сайта ставят на малорезультативную ничью. Выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Мордовия — Чертаново:

Победа Мордовии — 3.14, ничья — 3.32, победа Чертаново — 2.26.

Мордовия — Чертаново. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Ничья в матче; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). На втором месте по популярности победа Чертаново 1:0 (коэффициент 6.50). Поставить на тотал меньше 2,5 голов предлагается с котировкой 1.76.

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз, ставки и коэффициенты Рединг — Кардифф (18.08.19)
Прогноз Луч — Факел (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Блэкберн — Мидлсбро (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Коламбус Крю — Торонто (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Манчестер Сити — Тоттенхэм (17.08.19)
Прогноз Барти — Саккари (16.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Лос-Анджелес Галакси — Сиэтл Саундерс (18.08.19)
«Нант» — «Марсель». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Миннесота — Орландо Сити (18.08.19)
Прогноз и ставки Орлеан — Клермон (16.08.19)
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Вильярреал — Гранада (17.08.19)
«Форталеза» — «Интернасьонал». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Монреаль — Даллас (18.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Торпедо Москва — Текстильщик (18.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name