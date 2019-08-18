Прогноз редакции на матч Авангард — Чайка

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Прогноз и ставки Авангард Курск — Чайка (18.08.19)

Авангард — Чайка. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Авангард — Чайка. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Авангард — Чайка состоится в воскресенье 18 августа в 18:00 (МСК) на стадионе Трудовые резервы. В этой игре букмекеры считают фаворитом Авангард, оценив вероятность его победы примерно в 50%. Курский клуб делит 13-е место с еще четырьмя командами, набрав восемь очков. В среду он проиграл на выезде Торпедо со счетом 1:3. Перед этим Авангард не проигрывал в трех кряду встречах — две победы и одна ничья. В то же время с учетом прошлого сезона из 16 последних матчей в ФНЛ он выиграл всего три. На своем поле Авангард одержал лишь одну победу за пять предыдущих встреч при трех ничейных результатах и одном поражении. Для сравнения, перед этим он выиграл шесть из девяти матчей в родных стенах, не проиграв ни разу. Впрочем, общие результаты Авангард на домашней арене гораздо лучше, чем гостевые. Так, из 19 последних матчей в родных стенах он проиграл только один и одержал десять побед.

Чайка в настоящий момент занимает 18-е место с семью набранными очками. В середине недели она сыграла вничью 1:1 в гостях у Луча. Это была ее третья ничья за четыре последних тура. А не побеждает она уже пять поединков кряду. За весь сезон Чайка одержала только одну победу — в гостях у Балтики. Команда остается худшей в ФНЛ по результативности — лишь три забитых мяча. Однако, нельзя не отметить, что всего четыре команды пропустили меньше, чем она (6 голов). К слову, Авангард, напротив, с 15 пропущенными голами — худший на ряду с Лучом по надежности обороны. Также стоит обратить внимание, что на выезде Чайка за пять матчей сезона потерпела только одно поражение и набрала шесть очков. На фоне такой статистики специалисты сайта считают, что ее шансы в предстоящей игре недооценены и она как минимум не проиграет Авангарду.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Авангард — Чайка:

Победа Авангарда — 2.02, ничья — 3.18, победа Чайки — 3.95.

Авангард — Чайка. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Чайки с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Авангарда со счетом 1:0 (коэффициент 5.00). Поставить на выигрыш Чайки с форой (+0.5) можно с котировкой 1.77.

Авангард Курск

Уступить Торпедо не стыдно, а вот пропустить в 2.5 раза больше чем новичок ФНЛ — уже небольшой повод задуматься. Авангард крайне неудачно начал сезон сумев лишь два раза одержать победу. Вопреки тому что куряне будут одним из главных претендентов на выход в стыки, хозяева на данный момент расположились в зоне вылета. Стабильной и яркой игрой Авангард не отличается. А по стоимости состава превосходит Чайку всего на 2 млн долларов.

Чайка Песчанокопское

Если бы Чайка нашла хорошего футболиста атаки, дела бы у команды пошли. Отсутствие своего поля ( говорят, болельщики Ростова против того чтобы команда выступала в Ростове-на-Дону) пока не позволяет команде отличится «дома». А играть на выезде Чайке и правда удается лучше. Победа над Балтикой, ничья с Лучом. В крайних четырех поединках три заработанных балла. По количеству пропущенных мячей Чайка в первой шестерке ФНЛ. И вот уже забивает в двух турах кряду. О перспективах говорить пока сложно. Но если будет получаться в атаке, то гости должны сохранить в этом сезоне место в ФНЛ.

Прогноз

За коэффициент ниже двух брать победу курян, при двух победах в восьми то турах, считаю не целесообразной. Могут выдать как яркий матч, так и провалиться. Победы над Нефтехимиком и Шинником переоценивать бы не стал. В матче приблизительно равных коллективов всегда легче не проиграть чем одержать победу. Чайка по игре смотрится не плохо. И имеет неплохие шансы на то чтобы набрать один балл. При грамотной игре в обороне, естественно.

Прогноз редакции на матч Авангард — Чайка



Что можно сказать о командах “Авангард” и “Чайка”, которые обитают внизу турнирной таблицы? А ничего хорошего. Шутка. Плотность в лиге такая, что за позициями отдельных команд не стоит ничего глобального. Команда из Песчанокопска уже присмотрелась к лиге и поняла, что не так она страшна, как ее малюют, набрав 6 очков на старте. Были другие прогнозы, более положительные? Извините, это “Чайка”. Курский “Авангард” не претендент на разборки за место под Солнцем, но свои очки должен набрать и закрепиться поближе к середине таблицы,

Ориентировочные составы на матч Авангард — Чайка:

“Авангард” (4-4-2): Чагров — Лелюкаев, Гоцук, Дашаев, Ковалев — Касаев, Кубышкин,Ю Бреев, Федчук — Минаев, Батюнин.

Не сыграют: —

“Чайка” (4-4-2): Арапов — Павленко, Бычков, Тумасян, Дубовой — Глушков, Картащов, Машнев, Чалый — Белоус, Коротаев.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Авангард — Чайка:

Если “Авангард” со своей развеселой игрой внушает еще какой-то позитив, то “птицы” за 8 туров сподобились только на 9 голов в общем: 3 в чужие и 6 в свои. Скукотищааа…. Но в этом и есть “соль” данного матча. Смогут ли курчане вызвать на открытую игру новичка ПФЛ, который за четыре выездные игры пропустил только три гола? Будем посмотреть, как говорится. В нашем случае на стороне хозяев преимущество в их безалаберности, которое может, как подвести, так и принести победу. Ставим на открытую игру “Авангарда”: ИТ1Б 1.5 с коэффициентом — 2.45.

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Авангард — Чайка 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Авангард» в предыдущем туре проиграл «Торпедо» со счетом 1:3. «Чайка» увеличила свою серию без побед в ФНЛ до 5 матчей, разделив очки с «Лучом» (1:1). Фаворитом в этом поединке букмекеры считают «Авангард» — котировки на победу хозяев в районе 2. Вероятность успеха гостей букмекеры оценивают коэффициентом около 3,9.

Результаты при подобных коэффициентах

При схожей линии в текущем сезоне ФНЛ «Авангард» на своем поле делил очки с «Краснодаром-2» (1:1) и «Спартаком-2» (2:2). Очень похожими были котировки в выездном матче «Чайки» с «Лучом» (1:1).

Статистика для ставок

В 4 из 5 предыдущих домашних встреч в ФНЛ «Авангард» не забивал больше 1 мяча. Учитывая, что «Чайка» в 4 из 5 последних матчей на выезде в ФНЛ не пропускала больше 1 гола, стоит присмотреться к ставке «Авангард ИТМ 1,5» за примерный коэффициент 1,6.

В 4 последних матчах в ФНЛ футболисты курской команды становились авторами первого гола. Вероятность того, что и в этой игре «Авангард» откроет счет, оценивается букмекерами котировкой в районе 1,8.

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