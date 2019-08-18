Прогноз редакции на матч Ротор — Шинник

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Прогноз Ротор — Шинник (18.08.19), ставки и коэффициенты

Ротор — Шинник. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Ротор — Шинник. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Ротор — Шинник состоится в воскресенье 18 августа в 18:00 (МСК) на стадионе Волгоград Арена. Это один из центральных матчей очередного тура в чемпионате ФНЛ и фаворитом в нем считается Ротор, шансы которого победить букмекеры оценили примерно в 50%. Сейчас волгоградская команда делит первое место с Торпедо, набрав 19 очков. В среду она обыграла на выезде Нефтехимик со счетом 2:1 — по голу забили Султонов и Муллин. Это была третья подряд победа Ротора и все три раза он выигрывал на выезде. Его беспроигрышная серия составляет четыре поединка. За весь сезон он проиграл только один раз и одержал уже шесть побед. У себя дома волгоградцы с начала этого календарного года провели десять матчей в чемпионате ФНЛ и выиграли половину из них, проиграв только два раза. Кстати, в текущем сезоне они сыграли на своем поле всего два матча.

Шинник сейчас делит шестое место со Спартаком-2, набрав 12 очков. В середине недели он принимал на своем поле Енисей и эта встреча завершилась нулевой ничьей. После серии из трех побед на старте ярославцы не выиграли ни одного из пяти следующих поединков, взяв в них только три очка из девяти возможных. В гостях Шинник проиграл только один из шести предыдущих матчей (не считая игры с Текстильщиком, которая фактически прошла в Ярославле) и выиграл половину из них. Но в Волгограде, как считают аналитики сайта , добиться положительного результата ему вряд ли удастся. И хотя за пять последних матчей против Ротора Шинник не потерпел ни одного поражения — три победы и две ничьи, в этот раз он вполне может остаться без набранных очков. Причем проиграть ярославская команда может с разницей более, чем в один мяч.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Ротор — Шинник:

Победа Ротора — 1.95, ничья — 3.32, победа Шинника — 4.03.

Ротор — Шинник. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Ротора с форой (-1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). Чуть менее высоко котируется победа Ротора 1:0 (коэффициент 5.00). Поставить на выигрыш хозяев поля с форой (-1.5) можно с котировкой 3.60.

Продолжит ли «Ротор» удерживать первое место в ФНЛ?

«Ротор»

В воскресенье, 18 августа, в девятом туре перовой российской лиги волгоградский «Ротор» дома примет ярославский «Шинник». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на



«Ротор» после восьми туров текущего розыгрыша ФНЛ занимает лидирующую позицию в турнирной таблице, но опережает второе «Торпедо» только по дополнительным показателям.





Начали волгорградцы с трех победных результатов, затем в двух матчах не знали вкуса побед, проиграв «Чертаново» (0:1) и сыграв вничью с «Химками» (1:1).









За минувшие три тура «сине-голубые» снова стали на победный путь, победив во всех встречах. Поочередно одолели «Краснодар-2» и «Томь» (по 1:0), а также «Нефтехимик» (2:1). Все эти поединки прошли на выезде.









На «Волгоград Арене» «Ротор» в этом розыгрыше первой лиги провел только два матча, в которых обыграл «Текстильщик» (3:2) и поделил очки с «Химками» (1:1).







«Шинник»



«Шинник» по итогам восьми туров разместился на седьмой строке в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 12 баллов и отстает от зоны переходных игр на три пункта.









Начали новый турнир первого дивизиона ярославцы с трех побед кряду, но в последних пяти поединках они победить не могут, дважды проиграв и три раза сыграв вничью.





В этот неудачный период «черно-синие» расписали мировые с «Армавиром» и «Текстильщиком» (по 1:1), а также с «Енисеем» (0:0) в последнем игровом дне. Поражения пришлись на игры с «Лучом» (1:2) и курским «Авангардом» (1:3).





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В четырех выездных встречах текущего чемпионата «Шинник» добыл две виктории, а также по разу сыграл вничью и проиграл, разница мячей — 7:5.









В прошлом сезоне «Ротор» проиграл в Волгограде «Шиннику» со счетом 1:3, а в Ярославле была ничья — 0:0.







Прогноз на «Ротор» — «Шинник»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ротора» — 1.92, победа «Шинника» — 4.05, ничья — 3.35.





От этого поединка мы не ждем феерии голов и думаем, что хозяева, как минимум, не проиграют. Рекомендуем поставить — 1Х+ТМ 2,5.





Прогноз редакции на матч Ротор — Шинник



Эх, а когда-то матч этих команд мы могли запросто наблюдать в РФПЛ, но теперь времена другие. Впрочем, обновленный волгоградский клуб преследует большие цели, желая показать свой красавец-стадион сильнейшим командам Премьер-лиги, и занимает первое место в ФНЛ с 18-ю набранными очками.

Ярославский “Шинник” не так хорош, конечно, но тоже что-то может, взобравшись на 7-е место. “Ротор” последний матч провел в Казани против нижнекамского “Нефтехимика” и вполне уверенно выиграл по игре, а вот по счету получилось напряжно — 2:1. “Шинник” в этот же день мог порадовать своих поклонников победой, но “Енисей” не сдался на милость сопернику, отстояв стартовые нули на табло.

Ориентировочные составы на матч Ротор — Шинник:

“Ротор” (4-4-2): Нестеренко — Ненахов, Байрыев, Хомуха, Пискунов — Горбунов, Самсонов, Шарипов, Султонов — Саная, Муллин.

Не сыграют: —

“Шинник” (4-4-2): Яшин — Первушин, Кожемякин, Цховребов, Щербаков — Визнович, Дроздов, Алейников, Олейников — Бакаев — Самодин.

Не сыграют: Низамутдинов.

Прогноз на матч Ротор — Шинник:

На первый взгляд, матч ожидается достаточно простым для “Ротора”, как для лидера, показывающего добротный футбол во всех линиях, но и “Шинник” не подарок: команда умеет играть на выезде, о чем говорят победы над “Нижним Новгородом” (3:1) и “СКА-Хабаровск” (2:1). Что интересно: у клубов отличный потенциал, касаемый атаки, поскольку только в одном матче из восьми они уходили без забитых голов. Думаем, что этот момент сыграет важную роль.

“Ротор”, конечно, фаворит, но и “Шинник” доставит проблем волгоградцам в обороне, несмотря на отсутствие Низамутдинова, который будет пропускать матч из-за дисквалификации. В Волгограде берем “обе забьют” с коэффициентом — 2.03 и наблюдаем за хорошим футболом!

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Прогноз на матч Ротор – Шинник

На данный момент «Ротор» сильнее. Команда победила а трех гостевых поединках подряд, показав хорошую физическую готовность и разнообразие атакующих действий. В гости к ней сегодня приедет «Шинник», который все никак победить не может (пять игр уже), настроение у ярославцев в связи с этим не хорошее. Им бы сейчас попроще соперника, но надо играть с «Ротором» — командой, которую яростно поддерживают фанаты. Как ни крути, а это придает сил.

Выиграют хозяева,считаю…

Ротор — Шинник 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Ротор», благодаря победе в предыдущем туре над «Нефтехимиком» со счетом (2:1) и осечке «Химок» в Томске, сумел выйти в лидеры ФНЛ. Волгоградцы являются фаворитом предстоящего противостояния – котировки на победу хозяев в районе 1,9. «Шинник» в предыдущем туре разделил очки с «Енисеем» (0:0). Победу гостей в этой игре можно взять за примерный коэффициент 4,1.

Результаты при подобных коэффициентах

«Шинник» при схожих котировках в текущем сезоне ФНЛ на выезде обыгрывал «Нижний Новгород» со счетом 3:1. «Ротор» при похожей линии на своем поле еще не играл.

Статистика для ставок

В 5 последних личных встречах в ФНЛ «Ротору» не удавалось забить в ворота «Шинника» больше 1 мяча. Вероятность повторения такой результативности волгоградцев в предстоящей игре оценивается букмекерами коэффициентом около 1,7.

В 5 предыдущих домашних матчах «Ротора» и в 4 прошлых выездных встречах «Шинника» в ФНЛ обе команды покидали поле с забитыми голами в активе. В ближайшей игре ставку «Обе забьют — да» можно взять за примерный кэф 2,1.

Кроме того, «Шинник» в 5 их 6 последних выездных матчей в ФНЛ забивал минимум 1 гол. Можно ожидать такой же результативности ярославцев в этой встрече, а котировки на это событие в районе 1,6.

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