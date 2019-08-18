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Прогноз и ставки Айнтрахт — Хоффенхайм (18.08.19)

Айнтрахт — Хоффенхайм 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В предстоящем поединке встретятся команды, которые завершили своё выступление в прошлом сезоне в верхней части турнирной таблицы. «Айнтрахт» занял 7-е место и получил право участвовать в квалификации Лиги Европы, «Хоффенхайм» был 9-м и на этот раз остался без еврокубков. Небольшое предпочтение в этой встрече букмекеры отдают «Айнтрахту»: коэффициент на победу команды около 2,4, против примерно 3 на «Хоффенхайм».

Статистика для ставок

В 4 последних личных встречах в Бундеслиге командам каждый раз удавалось обмениваться забитыми голами. Вероятно, это произойдёт и в предстоящей встрече. Сделать ставку «Обе забьют – да» можно с примерным коэффициентом 1,5.

Также отметим, что «Айнтрахт» не проигрывал «Хоффенхайму» в 5 из 6 предыдущих игр в чемпионате. Таким образом, закономерно взять победу «Айнтрахта» или ничью в этом матче, к тому же подопечные Ади Хюттера играют на своём поле. Коэффициент на такой исход около 1,4.

В 8 последних очных противостояниях в Бундеслиге команды не забивали больше 3 голов 7 раз. Быть может, эта встреча также будет не слишком результативной. Котировки на «Тотал меньше 3,5» расположились в районе 1,6.

Ставки на игроков

По мнению букмекеров, наиболее вероятны в этой игре голы нападающих «Айнтрахта» Анте Ребича, Гонсалу Пасиенсии и Деяна Йовелича. Поставить на забитый мяч каждого из этих футболистов можно с коэффициентом около 2,4.

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бундеслига, 1-й тур.

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм».

Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена». 18.08.2019. 16:30 МСК.

Центральным матчем стартового тура Бундеслиги, по нашему мнению, будет поединок между «Айнтрахтом» из Франкфурта и «Хоффенхаймом». В прошлом сезоне эти команды были прямыми конкурентами за место в зоне еврокубков, которую в итоге выиграл клуб из Франкфурта. А вот смогут ли будущие соперники быть конкурентными в сезоне 2019/20 — вопрос, ответ на который мы узнаем по ходу первенства.

«Айнтрахт»: «орлы» без Халлера и Йовича

«Айнтрахт» провёл феноменальный сезон 2018/19, даже несмотря на то, что Франкфурт ничего не сумел выиграть, ну разве что, место в Лиге Европы, и то через квалификацию. При этом, атакующее трио «орлов» Йович – Халлер – Ребич на протяжении практически всего сезона, ну кроме, проваленной концовки, выглядело просто потрясающе. Вряд ли кто-то удивился тому, что в межсезонье «Айнтрахт» продал Халлера и Йовича. Слишком большие деньги предложили за них, да и самих ребят было крайне сложно удержать, особенно, Йовича. Серба поманил к себе сам мадридский «Реал».

Удивительно другое, «Айнтрахт» отпустил двух главных голеадоров, а купил всего лишь одного нападающего им на замену — 19-летнего игрока «Црвены Звезды» Деяна Йовелича. Всего «орлы» пополнились 7 новичками, ну и выкупили контракты Траппа и Костича. В отличие от всех остальных команд Бундеслиги, «Айнтрахт» уже почти три недели, как активно играет, благодаря участию в квалификации ЛЕ. «Орлы» выбили из розыгрыша эстонскую «Флору» и «Вадуц». В Кубке Германии оказались сильнее команды «Вальдхоф» из Маннгейма, переиграв соперника 5:3, хет-триком отметился Ребич. Кстати, тактическая схема у Хюттера осталась старой: 1-3-4-3.

«Хоффенхайм»: грядут проблемы?

«Айнтрахт» в межсезонье визуально ослаб, но «Хоффенхайм» и вовсе устроил какую-то распродажу. Жоэлинтон, Керем Демирбай, Нико Шульц и Надим Амири покинули расположение клуба. Купили Самассеку, Скова, Бебу, в аренду взяли Себастьяна Руди, как свободный агент пришёл Стафилидис. Приобретения неплохие, но они точно не «покроют» ушедших. А самое главное, из «Хоффенхайма» в «Лейпциг» перебрался Юлиан Нагельсманн, молодой тренер, с которым нынешний «Хоффе» стал в последнее время ассоциироваться. На смену Юлиану взяли голландца Схрёдера, работавшего в клубе два с лишним года ассистентом тренера, а в последнее время помогавший тен Хагу в «Аяксе».

В первом раунде Кубка Германии «Хоффенхайм» играл с «Вюрцбургером Кикерс» на поле соперника. Матч завершился со счётом 3:3, а «крестьяне» всё-таки добились итоговой победы в серии пенальти. Схрёдер этот поединок отыграл по схеме 1-3-4-1-2, с Грифо и Бебу в роли нападающих.

Травмированные и дисквалифицированные

«Айнтрахт»

Не сыграет Соу (мышцы).

Под вопросом: Мюллер (колено), Роннов (плечо), Русс (ахилл).

«Хоффенхайм»

Под вопросом: Битенкур (бедро), Крамарич (колено), Окс (бедро).

История личных встреч

«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» играли между собой 20 раз, пять побед на стороне «орлов», 7 матчей завершились ничьими, а в восьми поединках «крестьяне» добились побед. На поле «Айнтрахта» соперники провели 10 матчей, в которых небольшое преимущество на стороне «бело-синих» +4=3-3, 16:12.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Хоффенхайм» в последние годы регулярно удивлял. Например, несколько сезонов назад на «крестьян» многие смотрели с усмешкой, когда те позвали тренировать Нагельсманна. А ведь Юлину тогда и 30 лет не было. Сейчас странное назначение Схрёдера на пост главного тренера. Голландец намного старше Юлиана, но главным пока ещё не работал, а это означает, что ошибки наверняка будут присутствовать, особенно, в первых матчах первенства.

У «Айнтрахта» тоже кадровые сложности, но то, что они потеряют Йовича и ещё кого-то из форвардов, было понятно ещё в середине прошлого сезона, к этому в клубе были готовы. Хозяева импонируют тем, что с начала месяца имеют игровую практику официальных матчей, а то, что соперники были слабые, так это даже в плюс «Айнтрахту», которые через такие матчи набрались уверенности в себе, «накидав» в четырёх играх Лиги Европы 10 голов.





Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» в прошлом сезоне громко заявили о себе. Разводя бурную деятельность по всем фронтам, клуб не мог не понимать, что итогом такого выступления станет потеря основных игроков. Ну, они их лишились. Понаехали купцы с туго набитой мошной, и Франкфурт стал беднее на Халлера и Йовича. Теперь у «Орлов» в атаке разряженный воздух, а оставшийся Ребич в одного может воспользоваться только камерой декомпрессии. Нет, клуб прикупил игроков на замену, но о сыгранности, по-настоящему высоком взаимопонимании между партнерами, пока речь не идет.

Хотя, частично о форме атакующей линии можно судить по матчам в рамках Лиги Европы. Скидку на качество соперников в еврокубках стоит сделать обязательно, но в целом клуб продолжает оставаться результативным игроком. Победная серия «Орлов» насчитывает семь поединков.

Хоффенхайм

Сказанное выше полностью относится и к «деревенским». Хоффенхайм так же активно распродавал свои активы. Стал ли после этого клуб слабее? В этом у меня большие сомнения, но определённые трудности на старте первенства могут возникнуть и у него. Шесть контрольных поединков межсезонья поделились на две победы, две ничьи и два поражения. Чем крупнее соперник возникал на противоположной стороне поля, тем большие трудности преследовали линию атаки. Трудности эти скорее психологические, чем связанные с уровнем мастерства игроков. В потере мощности Хоффенхайм можно только заподозрить, но не уличить.

Кубковая встреча с представителем бундес-3, Вюрцбургер Кикерс, завершилась результативной ничьей в основное время – 2:2. А сам матч «деревенские» дожали после серии пенальти. По крайней мере, забивать клуб всё ещё способен и, конечно же, не перестанет это делать.

Прогноз

Клубам ещё предстоит окончательно сыграть составы, но уже то что есть, достаточно продуктивно. Айнтрахт так вообще ведет борьбу на победу в каждой встрече. Атака Хоффенхайма точно не стала хуже или слабее. Она по-прежнему способна выигрывать матчи. Думаю, что хозяин не проиграет. Ставлю на результативный футбол.

Ставка: ТБ(3)

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Прогнозы статистики (18.08.2019)

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Прогнозы статистики (18.08.2019)



В воскресенье 18.08.2019 пройдет матч чемпионата Германии между Айнтрахтом Франкфурт и Хоффенхаймом. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в немецкой Бундеслиге.

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Прогноз в пользу победы Айнтрахта:

Айнтрахт не проиграл ни одного из четырех предыдущих матчей против Хоффенхайма в Бундеслиге (+2=2).

За десять гостевых матчей против Айнтрахта в Бундеслиге Хоффенхайм одержал четыре победы. Среди команд, которые сейчас выступают в Бундеслиге, только у Аугсбурга он выиграл на чужом поле больше матчей (5).

Айнтрахт не выиграл ни одного из шести последних матчей в Бундеслиге в прошлом сезоне (=2-4). За эти шесть туров только Нюрнберг набрал так же мало очков, как он.

Хоффенхайм проиграл три из четырех последних матчей в Бундеслиге, не победив ни разу. Сейчас впервые с апреля 2015 года его проигрышная серия в турнире может достичь трех поединков.

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержат хозяева поля.

2.425П1

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Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 20 матчей против Хоффенхайма в Бундеслиге Айнтрахт забил в общей сложности только 23 гола или в среднем по 1,2 мяча за игру. Среди команд, которые сейчас выступают в Бундеслиге, только Лейпцигу он забивает в среднем за игру меньше голов (1,0).

Айнтрахт не забивает на своем поле в Бундеслиге 256 минут игрового времени — самая длительная текущая домашняя безголевая серия в турнире среди команд, игравших в Бундеслиге в прошлом сезоне и играющих сейчас.

Филип Костич забил в ворота Хоффенхайма четыре гола — больше, чем любой другой команде Бундеслиги.

В прошлом сезоне Хоффенхайм стал единственной командой Бундеслиги, забивавшей в каждом гостевом матче. При этом никто не забил на чужом поле так много голов, как он (42).

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что результативность встречи не превысит двух мячей.

2.34ТМ 2.5

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Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Прогнозы по остальным линиям:

Айнтрахт каждый из трех последних сезонов в Бундеслиге, стартовавших для него домашним матчем, начинал с победы. А не проигрывает он на своем поле в рамках первого тура с 2008 года — тогда франкфуртский клуб со счетом 0:2 уступил Герте.

В этом сезоне Хоффенхайм будет играть под руководством Альфреда Шредера. Это десятый специалист, работающий с Хоффенхаймом в Бундеслиге, и только двум его предшественникам удавалось выиграть первый же матч с командой: Ральфу Рангнику (победа над Энерги в сезоне 2008/09 со счетом 3:0) и Маркусу Гисдолю (победа над Фортуной в сезоне 2012/13 со счетом 3:0).

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на победу Айнтрахта с форой (0)

1.78П1 (0)

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Прогноз редакции на матч Айнтрахт — Хоффенхайм



“Айнтрахт” пошумел в Бундеслиге и Лиге Европы и вынужден был распрощаться со своими лидерами, на которых накинулись большие клубы с большими мешками денег, поэтому новый сезон для “орлов” обещает быть трудным, но интересным. Тоже самое касается и “Хоффенхайма”, распродавшего свои активы, но не ставшего слабее по сравнению с прошлым сезоном.

Ориентировочные составы на матч Айнтрахт (Франкфурт) — “Хоффенхайм”:

“Айнтрахт” (3-4-1-2): Трапп — Ндика, Хасебе, Хинтереггер — Костич, Роде, Кохр, Да Коста — Гачинович — Ребич, Пасиенсиа.

Не сыграют: —

“Хоффенхайм” (3-4-3): Бауманн — Хюбнер, Фогт, Пош — Цубер, Руди, Гриллитч, Кадерабек — Грифо, Крамарич, Сков.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Айнтрахт (Франкфурт) — Хоффенхайм:

Потери “Айнтрахта” в лице Халлера и Йовича обедняют атакующий потенциал команды. И это хорошо, что еще Ребич не ушел, но вдруг ему станет грустно в окружении новых партнеров по нападению? Очевидно, что теперь “орлы” будут больше делать упор на сыгранные защиту и полузащиту, а главным лицом команды вполне может стать Костич.

Если говорить конкретно о матче, то в составе “Хоффенхайма” есть форвард-убийца Андрей Крамарич, от которого спасения нет, а рядом с ним живчик Грифо и будущая звезда датского футбола Сков, который был приобретен у “Копенгагена”. Именно эти факторы позволяют говорить о команде из Зинсхайма, как о фаворите встречи, нам видится логичным взять победу “Хоффенхайма” с форой 0 с коэффициентом — 1.97.

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