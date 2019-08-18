Прогноз Атлетико — Хетафе (18.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Атлетико — Хетафе (18.08.19), ставки и коэффициенты

«Атлетико» — «Хетафе». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Ла Лига. 1-тур.
«Атлетико» — «Хетафе».
Стадион: «Ванда Метрополитано», Мадрид.
18.08.2019. 23:00 (МСК).

Прямо сейчас «Атлетико» в состоянии победить любую команду в мире. На сегодня «Хетафе» не соперник «матрасникам».

«Атлетико»: лучше чем когда-либо

Назовете хотя бы один коллектив, который сейчас более в порядке, чем мадридцы? Так круто предсезонку еще давно никто не проводил. «Реал», «Ювентус», «Сан-Луис», «Гвадарахара», «Нумансия» и даже звезды MLS опробовали на себе, что такое «Атлетико». В особенности «Реал», проигравший 3:7. Клуб летом потратил рекордные 250 миллионов евро. За сумасшедшие деньги был куплен 19-летний Жоау Фелиш. Значит это только одно — «Атлетико» надоело быть вечно третей силой испанского футбола. Ему надоело быть клубом, который продает. Пришло время показать, что в Примере существует не только «Барселона» и «Реал», а Мадрид может быть окрашен и в красно-белые цвета. Симеоне, верим!

«Хетафе»: на голову ниже

Команда-открытие прошлого сезона. Была большая вероятность, что именно «Хатафе», а не «Валенсия», будет представлять Испанию в Лиге чемпионов. Не срослось. Клуб из пригорода Мадрида будет играть в Лиге Европы. Наверное, так правильнее, учитывая что «Хетафе» очень нестабильная команда и в самый решающий момент может на ровном месте оступиться. Ведь если бы в последнем туре прошлого сезона «Хетафе» обыграл кризисный «Вильярреал», уже осенью на «Колозеум Альфонсо Перес» звучал бы гимн Лиги чемпионов. «Хетафе» провел классную предсезонку, обыгрывая таких соперников как «Аталанта», и делая ничью с очень неплохим «Спортингом». Однако «Атлетико» — это совершенно другой уровень. Недосягаемый для «Хетафе».

Травмированные

Не сыграют: Шиме Врсалько, Диего Коста (оба — «Атлетико»), Виторину Антунеш, Филип Манойлович (оба — «Хетафе»).
Под вопросом: Борха Гарсес («Атлетико»), Амат Дидье («Хетафе»).

«Атлетико» — «Хетафе»: история личных встреч

31 раз играли друг с другом команды. 19 побед у «Атлетико», 3 — у «Хетафе», 9 ничьих. Подавляющее преимущество «матрасников».

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки


Атлетико Мадрид

В Атлетико летом прошла революция: команду покинуло сразу два ключевых игрока — Антуан Гризманн и Родриго. Также из клуба ушли Диего Годин, Хуанфран и Фелипе Луис, но их уход казался вполне логичным и неотвратимым, ведь все трое уже в возрасте и у них есть определённый спад. Также команду покинул Желсон Мартинш и Лусиано Вьетто — таким образом (учитывая трансфер Лукаса Эрнандеса в Баварию), Атлетико получил в своё распоряжение более 300 млн евро — можно купить крутых игроков.

Не секрет, что у Атлетико были проблемы с позиционной атакой, поэтому Симеоне воспользовался таким вынужденным обновлением, и Атлетико стал покупать достаточно атакующих футболистов. Самым ярким примером такой политики стал трансфер Кирана Триппьера из Тоттенхэма — там он был худшим фланговым защитником при обороне и лучшим — при атаке (в Атлетико при обороне Кирана будет страховать система игры). Он делает отличные подачи — в Англии их сравнивают с кроссами от Дэвида Бэкхэма. Это очень сильно поможет при стандартах — у Атлетико с ними проблемы. Атлетико приобрёл Триппьера за смешные, по сегодняшним меркам, 23 млн евро.

Также очень выделяется трансфер Жоао Фелиша — многие говорят, что Атлетико переплатил, но есть сразу три «НО»: 1) инфляция; 2) ситуация Атлетико — Жоао является прямой заменой Гризманну, Атлетико просто не мог купить кого-либо ещё, поэтому Бенфика с лёгкостью выручила максимум от этой продажи; 3) талант Жоао (Ювентус и Реал его на себе сполна почувствовали).

Были и другие трансферы, за которые можно похвалить Атлетико: Маркос Льоренте (призван заменить ушедшего в Манчестер Сити Родри), Марио Эрмосо (центральный защитник с очень хорошим пасом, плюс он может сыграть и левого защитника), Фелипе (отличный центральный защитник — был важной частью Порту), Лоди (левый защитник, который способен проделывать огромный объём работы, чего не хватало постаревшему Фелипе Луису в пролом сезоне). Даже трансфер Ивана Шапоньича способен принести Атлетико дивиденды на дистанции сезона. Также хочу сделать поправку — в момент написания материала Анхель Корреа всё ещё в Атлетико, а Родриго Морено — в Валенсии.

У Атлетико прямо сейчас просматриваются три основных варианта системы игры: 1) 4-4-2 ромб с двумя классическими нападающими на острие и с Фелишем на вершине ромба; 2) 4-4-2 с возможным переходом на 4-3-3, где Фелиш стартует на фланге, на острие по-прежнему два классических форварда; 3) 4-4-2 с нападением «Фелиш-классический форвард», где Жоао будет исполнять функции Гризманна (оттягиваться назад и атаковать из опорной зоны соперника). Как можно заметить, система игры Атлетико, по сравнению с прошлыми сезонами, стала намного более гибкой.

Хетафе

Хетафе по результатам в прошлом сезоне удивил очень многих: команда ещё пару сезонов назад играла в Сегунде, а совсем недавно смогла попасть в Лигу Европы.

Тут большую роль сыграла фигура главного тренера клуба из пригорода Мадрида — Пепе Бордаласа. Бордалас — фанат игры от обороны, его даже можно назвать оборонительным догматиком — Бордалас неоднократно говорил, что один вертикальный пас кажется ему более эффективным, чем долгое владение. Отсюда у него и возникали конфликты с тем же Кике Сетьеном (тогда Бордалас тренировал Алькоркон, а Сетьен — Луго).

Систему игры Хетафе при Бордаласе частенько называют 4-4-2-0 — команда почти всегда обороняется в низком блоке и прижимается к своим воротам. Конечно, такой вариант не очень нравится системе xG — если верить xPTS, Хетафе в прошлом сезоне должен был быть середняком. Есть другой интересный показатель, который многое говорит о стиле игры команды — процент логнгболлов от общего количества передач команды (далее — %ДП). Так вот, у Хетафе %ДП самый большой в топ-5 чемпионатах Европы — 26,4. Хетафе играет в очень прямолинейный футбол.

Из трансферов Хетафе можно отметить аренду с правом выкупа защитника Барселоны Марка Кукурельи — он был очень важной частью Эйбара Хосе Луиса Мендилибара, но там он, увы, не задержался. Посмотрим, как сложится его карьера в Хетафе Бордаласа.

Прогноз

Вернёмся к одному из моих суждений — Атлетико купил отличных игроков, которые нацелены на взламывание команд, которые любят играть низким блоком при обороне — Триппьер, Фелиш, Льоренте (возможно, и Хамес с Морено) — все они сильно помогут в играх, где нужно взламывать глубокую оборону.

Хетафе — ярчайший представить команд, стиль игры которых многие называют «автобусом». Очевидно, что в этом матче Атлетико победит по владению мячом, нанесёт много ударов по воротам Хетафе и наберёт больше xG. Этот матч — первое столкновение Атлетико с командой оборонительного догматика. Класс игроков, а также класс Симеоне как тренера дают мне уверенность в том, что Атлетико сможет победить в этом матче. Поэтому мой прогноз — Победа Атлетико.

Ла Лига. Атлетико Мадрид — Хетафе. Прогнозы на матч

Атлетико Мадрид — Хетафе. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (18.08.2019)
Атлетико Мадрид — Хетафе. Прогноз на матч испанской Примеры (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Атлетико Мадрид — Хетафе, который состоится на стадионе Ванда Метрополитано (Wanda Metropolitano) в воскресенье 18 августа, начало в 23:00 (МСК).

Атлетико Мадрид — Хетафе. Кто фаворит матча?

Явным фаворитом в этой игре является Атлетико, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. В прошлом сезоне подопечные Диего Симеоне заняли второе место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги, на 11 очков отстав от чемпиона — Барселоны. В конце чемпионата они провели три подряд матча без побед, хотя перед этим выигрывали в четырех кряду поединках. В то же время продолжается домашняя беспроигрышная серия Атлетико, насчитывающая семь матчей — шесть побед и одна ничья. В этих семи поединках он пропустил всего три гола и пять раз оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

Хетафе в прошлом сезоне имел отличные шансы на попадание в Лигу чемпионов, но смазал концовку чемпионата и финишировал на пятой позиции, отстав от ставшей четвертой Валенсии на два очка. Из пяти последних матчей он выиграл только один, а из 11 последних поединков — лишь три. В гостях Хетафе провел пять кряду матчей без побед, набрав в них три очка, а за 14 предыдущих встреч вдали от дома ему удалось выиграть только два раза. Отдельно стоит сказать, что Хетафе проиграл два последних гостевых матча — столько же, сколько за 21 матч на чужом поле перед этим.

Атлетико Мадрид — Хетафе. Ставки на матч:

Атлетико Мадрид — Хетафе. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Атлетико выиграл у Хетафе оба матча с одинаковым счетом 2:0. Его победная серия в этом противостоянии достигла десяти поединков, в которых Атлетико забил 22 гола и не пропустил ни одного. Он не проигрывает Хетафе с ноября 2011 года или 15 матчей кряду, выиграв 13 из них. Причем в том матче Атлетико уступил со счетом 2:3, после чего не пропустил от Хетафе ни одного гола за 15 следующих поединков.

>Забивает за игру

  • 0

    • Атлетико Мадрид — Хетафе. Ставки на матч:

    Эксперты сайта прогнозируют победу Атлетико в этой игре и ставят на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Атлетико со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициент 5.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.77.
    Атлетико Мадрид — Хетафе 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

    О матче

    Мадридские команды – «Реал» и «Атлетико», в прошлом сезоне второй год подряд боролись между собой за серебряные медали Ла Лиги. И второй раз кряду успешнее оказался «Атлетико», который постепенно перехватывает звание главного клуба из Мадрида у «Реала». Вполне ожидаемо букмекеры считают подопечных Диего Симеоне явными фаворитами предстоящего противостояния – коэффициент на победу мадридцев около 1,4. «Хетафе» тоже провел неплохой сезон и занял 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании, которая обеспечила команде участие в групповом этапе Лиги Европы в этом году. Котировки на победу гостей в районе 8,5.

     

    Статистика для ставок

    В 3 из 4 предыдущих очных матчах В Ла Лиге «Атлетико» удавалось забить в ворота «Хетафе» 2 безответных мяча. Пари на такую же результативность мадридской команды в ближайшей встрече оценивается букмекерами коэффициентом около 1,7. 

     

    «Хетафе» не может забить «Атлетико» уже 13 очных противостояний подряд в Ла Лиге. Вероятно, и эта встреча не станет исключением, а котировки на безголевой матч гостей в районе 1,9. 

     

    Кроме того, в этих же 13 матчах между командами футболисты «Атлетико» становились авторами первого гола в матче. Пари на то, что в ближайшей встрече хозяева откроют счет можно взять за примерные 1,4.

     

    Важные новости

    Лучший бомбардир «Атлетико» в каждом из предыдущих 5 сезонов, а также 5-й в списке лучших бомбардиров в истории клуба – Антуан Гризманн (133 гола за 5 лет в команде), перешел летом в «Барселону». Также мадридцев покинул капитан и один из основных защитников команды – Диего Годин («Интер»), который защищал цвета «Атлетико» в течение 9 сезонов. А наиболее ярким приобретением Диего Симеоне можно назвать 19-ти летнего португальца — Жоау Феликса, который забил 20 мячей в составе «Бенфики» во всех турнирах, где участвовала команда в прошлом сезоне. 

    Заявят ли новички «Атлетико» о себе уже на старте Примеры?


    В воскресенье, 16 августа, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в первом туре испанской Примеры сезона 2019/20 «Атлетико» сыграет с «Хетафе». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Атлетико» — «Хетафе».

    «Атлетико»



    Прошлый чемпионат Испании мадридская команда завершила на второй строке, уступив перовой «Барселоне» 11 очков, но опередив третий «Реал» на восемь пунктов.


    В межсезонье «матрасники» приняли участие в ряде товарищеских кубков и сыграли несколько спаррингов. На МКЧ мадридцы одержали три победы (одну из них по пенальти), одолев на том турнире «Реал» со счетом 7:3 и «Ювентус» — 2:1.



    В летнее трансферное окно «Атлетико» был в центре внимания. За 120 млн евро «красно-белые» продали в «Барселону» Антуана Гризманна, в «Баварию» Лукаса Эрнандеса (80 млн), в «Ман Сити» Родри (70 млн) и в «Монако» Желсона Мартинша (30 млн). Еще рад игроков покинули команду как свободные агенты.



    «Полосатые» не только продавали, но у покупали футболистов. За 126 млн у «Бенфики» был приобретен 19-летний Жуан Феликс. Также они подписали Маркоса Льоренте, Марио Эрмосо, Кирана Триппьера, Фелипе Монтейро и еще нескольких игроков, потратив на эти трансферы еще около 120 млн.


    «Хетафе»



    По итогам минувшего испанского первенства «Хетафе» занял пятое место, уступив четвертой лигачемпионовской строке всего лишь два балла.



    В гостевых встречах прошлого чемпионата «синие» зачастую играли вничью, коих набралась 11 в 19 матчах, еще по четыре раза они проиграли и выиграли.


    В предсезонной подготовке клуб из пригорода Мадрида уступил только в одной игре из восьми, три поединка он выиграл и в четырех встречах была зафиксирована ничья.


    Большой активностью на трансферном рынке этим летом «Хетефе» не отличился, сохранив костяк команды. Приобрели несколько футболистов на 9 млн евро, продали игроков — на 2 млн.


    Календарь и таблица испанской Примеры


    В прошлом розыгрыше Примеры «Атлетико» дважды положил на лопатки «Хетафе» с одинаковым результатом по 2:0.


    Прогноз на «Атлетико» — «Хетафе»



    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.50.



    На викторию «Ахмата» дают — 8.30, ничья оценена — в 4.35.


    Прогнозируем, что «Атлетико», несмотря на внушительную ротацию с составом, обыграет на своем поле довольно-таки крепкое «Хетафе» с разнице в несколько мячей.

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