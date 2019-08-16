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Прогноз, ставки и коэффициенты Ранхейм — Мольде (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Ранхейм — Мольде



“Ранхейм” в матче 18 тура на своем поле принимает лидера чемпионата “Мольде”.

В активе хозяев поля 18 очков и 11 позиция в Элитсерии. Отрадой для болельщиков “Ранхейма” является, что их любимцы в прошлом туре, наконец, сыграли на “ноль” в обороне и прервали серию из трех поражений подряд.

“Мольде” продолжает удерживать за собой 1 место в таблице. Вот уже 6 матчей подряд лидер чемпионата Норвегии не знает горечи поражений в Высшей Лиге. Проигрывать то нельзя, иначе преследователи мигом скинут с вершины футбольного олимпа.

Ориентировочные составы на матч Ранхейм — Мольде:

“Ранхейм” (4-3-3): Барли — Кванде, Олсет, Фуру, Фооснес — Скарсем, Блакстад, Региниуссен — Сольбаккен, Роннинг, Тонне

Не сыграют: —

“Мольде” (4-2-3-1): Кранинкс — Харальдсейд, Бьорнбек, Форрен, Хауген — Хуссейн, Орснес — Эйкрем, Хестад, Омойжуанфо — Джеймс

Не сыграют: Андерсен, Линде

Прогноз на матч Ранхейм — Мольде:

В 17 туре “Ранхейм” в гостях одержал важнейшую победу над командой“Хёугесунн” — 1:0. “Мольде” в прошлом матче чемпионата одержал на выезде победу на классе над “Викингом” — 2:0. Матч первого круга между этими командами завершился победой “Мольде” с сухим счетом 2:0. Но “Ранхейм” в том матче создал моментов достаточно у ворот лидера чемпионата, просто подвела реализация голевых моментов.

В домашнем матче хозяев поля придет поддерживать полный стадион, и гости вполне могут потерять очки на таком сложном выезде. Мотивация в этой игре у хозяев поля будет зашкаливать, и свой гол в ворота “Мольде” “Ранхейм” обязательно забьёт. Смогут ли гости ответить двумя точными ударами? Мы гадать не будем, а поставим самую проходимую ставку в Норвежском чемпионате “обе забьют”. Ставим, что, минимум, по одному разу команды сумеют отличиться. Пари Матч предлагает на этот исход коэффициент 1.5.

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