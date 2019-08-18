Прогноз редакции на матч Рубин — Арсенал Тула

Прогноз, ставки и коэффициенты Рубин — Арсенал Тула (18.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Рубин — Арсенал Тула (18.08.19)

Продлит ли матч с «Рубином» победную серию «Арсенала»?


В воскресенье, 18 августа, казанский «Рубин» примет на своем поле тульский «Арсенал» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч начнется в 14:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Арсенал».

«Рубин»



«Рубин» начал новый сезон без Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Шаронов, хотя официально командой руководит испанец Эду Докампо.


В первом туре на выезде «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1. Пропустив на 66-й минуте, казанцы отыгрались через десять минут — отличился Хвича Кварацхелия.



Прогнозы на чемпионат России по футболу


Во втором туре выезд в Москву к «Динамо» закончился победой — 1:0. С 36-й минуты казанцы играли в меньшинстве, а в добавленное время три очка «Рубину» принес Бека Микелтадзе.


Третий тур завершился домашней победой победой над «Ахматом» (1:0), а 4-м туре казанцы на своем поле уступили ЦСКА со счетом 0:1, хотя в концовке встречи могли спастись от поражения.



В последнем матче «Рубин» на выезде уступил «Краснодару» (0:1). Казанцы пропустили в середине первого тайма, весь второй тайм играли в большинстве, но не смогли отыграться.


После 5-х туров РПЛ «Рубин» с 7 очками на 8-м месте. Разница мячей 3-3, по голу забили Видар Кьяртанссон, Квича Кварцхелия и Бека Микелтадзе.


«Арсенал» Тула



В первом туре РПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с московским «Динамо». Туляки проигрывали на протяжении большей части матча, но сумели уйти от поражения на 84-й минуте — 1:1.



Во втором туре тульский клуб на выезде победил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2. Дважды забив в середине первого тайма, туляки пропустили перед перерывом, но не дали сопернику отыграться.


В дебютном еврокубковом матче «Арсенал» выглядел бледно, уступив с минимальным счетом азербайджанскому «Нефтчи» (0:1)


Календарь и таблица РПЛ


В матче 3-го тура «Арсенал» на своем поле проиграл «Ростову» со счетом 2:3. Пропустив два мяча в каждом из таймов, туляки отквитали один гол, но в концовке пропустили еще раз.


В ответном матче с «Нефтчи» туляки пропустили на выезде три безответных мяча, попрощавшись с еврокубками.



В последних матчах «Арсенал» одержал две победы со счетом 1:0, обыграв «Тамбов» на выезде и «Уфу» дома. С 10 очками туляки расположились на 5-м месте. Разница мячей 8-6.


В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью: 2:2 в Туле и 0:0 в Казани.


Прогноз



На победу «Рубина» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничейный результат — 3,10, а на выездной успех «Арсенала» — 3,80.



Казанцы на своем поле успели проиграть и выиграть в этом сезоне, но учитывая, что проиграли они ЦСКА, в матче, в котором едва не спаслись, можно прогнозировать, что «Арсеналу» подопечные Шаронова не уступят.



В четырех из пяти матчей с участием «Рубина» был забит всего один гол. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,50 и «Обе забьют — нет» за 1,65.

Рубин — Арсенал Тула 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Рубин» проиграл в последних двух матчах чемпионата ЦСКА (0:1) и «Краснодару» (0:1), а тульский «Арсенал», наоборот, выиграл свои два прошлых поединка у «Тамбова» (1:0) и «Уфы» (1:0). Тем не менее, оба коллектива находятся после 5 туров в верхней части турнирной таблицы. Фаворитом предстоящей встречи являются подопечные Романа Шаронова: коэффициент на победу «Рубина» около 2,2. Котировки на триумф «Арсенала» расположились в районе 3,7.

Статистика для ставок

В Казани предстоящие соперники играли друг с другом 4 раза. В каждом из этих матчей «Рубин» ни разу не проиграл тулякам (3 победы, 1 ничья). Быть может эта успешная серия казанцев продолжится, а поставить на их непроигрыш в этом матче можно примерно за 1,3.

В 5 сыгранных матчах текущего сезона «Рубин» ни разу не забивал больше 1 гола. Вероятно, это не удастся сделать и в предстоящей игре с «Арсеналом». Котировки на то, что гости пропустят максимум 1 мяч, около 1,5. 

Также отметим, что в 8 последних личных встречах РПЛ команды не обменивались забитыми голами 6 раз. Эта ставка сыграла и в 4 прошлых матчах «Рубина» в чемпионате. Сделать ставку на «Обе забьют – нет» можно примерно за 1,8.

Ставки на игроков

Наиболее вероятный автор гола в предстоящем матче по мнению букмекеров – нападающий «Рубина» Видар Эрн Кьяртанссон. Коэффициент на то, что исландец забьёт в предстоящей встрече, около 3,1.

Рубин

«Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. После пяти игр семь набранных баллов. Две победы, одна ничья и два поражения.

Арсенал Тула

Тула на пятой строчке в таблице. Десять набранных баллов после, тех же, пяти проведенных противостояний. Три победы, одна ничья и одно поражение.

Прогноз

Фаворит здесь «Рубин». И я соглашусь. Здорово вкатились в сезон казанцы. Сенсационно отобрали очки в первых двух турах у «Локомотива» и у «Динамо». В первом случае спасли ничью, а во втором — обыграли в концовке «Динамо», имея на одного игрока меньше. Затем на своем поле обыграли «Ахмат», который очень неудобен ни для кого. А вот в крайних двух турах «Рубин» дал сбой. В игре с ЦСКА в Казани упустили свои моменты и не смогли спасти очки, проиграв минимально. А вот в Краснодаре в игре с местным клубом «Рубин» и вовсе привез в свои ворота глупый гол + не смог реализовать большинство. Но не думаю, что это сломило Казань. Наоборот, уверен, что «Рубин» подойдет к игре с «Арсеналом», тем более, что играют при своих болельщиках, в очень, по хорошему, злом состоянии, агрессивном по спортивному. «Арсенал» сильно не удивляет. Уступили «Нефтчи» в лиге Европы, что удивило по плохому. В чемпионате же обыграли в последних двух турах «Тамбов» и «Уфу», но победы эти никак нельзя назвать викториями, которые не ждали, здесь ничего необычного не вижу. Ну и личные встречи говорят в пользу «Рубина». Восемь противостояний провели между собой команды за всю свою историю личных игр и только однажды «Арсенал» сумел разочаровать казанцев. Итого думаю, что, потерпев два поражения к ряду, дома «Рубин» сможет найти ключи к Туле и не проиграть им как минимум. Соперник Казани вполне по зубам и пора эту серию неудачную «Рубину» прерывать. На всякий случай подстрахуюсь нулевой форой, что, думаю, лишним не будет.

РПЛ. Рубин — Арсенал Тула. Прогнозы на матч

Рубин — Арсенал Тула. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (18.08.2019)
Рубин — Арсенал Тула. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Рубин — Арсенал Тула, который состоится на стадионе Казань Арена в воскресенье 18 августа, начало в 14:00 (МСК).

Рубин — Арсенал Тула. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Рубин, шансы которого победить букмекеры оценили чуть ниже 50%. После пяти туров он делит восьмое место с Уралом, набрав семь очков. В прошлые выходные казанцы проиграли на выезде Краснодару с минимальным счетом 0:1. Это было их второе подряд поражение с таким счетом. А перед этим подопечные Романа Шаронова дважды побеждали со счетом 1:0. На своем поле Рубин последний матч проиграл — ЦСКА. До этого он набирал очки в пяти подряд поединках в родных стенах, дважды победив и три раза сыграв вничью. В то же время поражение от «Армейцев» стало для Рубина лишь вторым за 15 последних матчей на своем поле.

Арсенал за пять туров набрал десять очков и делит третье место с еще тремя командами. В прошлое воскресенье он обыграл дома Уфу со счетом 1:0 — единственный гол забил Виктор Альварес. Во второй раз подряд «Оружейники» выиграли с таким счетом. Проиграли они лишь 2 из 18 предыдущих матчей, одержав десять побед и шесть раз сыграв вничью. В гостях Арсенал не проигрывает в девяти последних поединках — пять побед и четыре ничьи. При этом в пяти встречах из этих девяти он не пропускал ни одного гола.

Рубин — Арсенал Тула. Ставки на матч:

Рубин — Арсенал Тула. Как играли между собой?

В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились вничью — 2:2 в Туле и 0:0 в Казани. В целом три предыдущих матча противостояния заканчивались ничейным исходом, а перед этим в четырех кряду поединках побеждала команда, игравшая дома. Рубин не проиграл ни одного из четырех последних домашних матчей против Арсенала, три раза победив и один раз сыграв вничью. Стоит добавить, что в шести из восьми предыдущих матчей между Рубином и Арсеналом забивалось не более одного мяча.

>Забивает за игру

  • 1.6

    • Рубин — Арсенал Тула. Ставки на матч:

    Эксперты сайта считают, что Арсенал как минимум не проиграет этот матч, и ставят на его выигрыш с положительной форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Рубина 1:0 (коэффициент 6.00). Поставить на выигрыш Арсенала с форой (+0.5) можно с котировкой 1.68.

    Прогноз редакции на матч Рубин — Арсенал Тула

    У «Рубина» два поражения подряд – медовый месяц Романа Шаронова подошел к концу? К сожалению для Казани — есть объективные причины считать так. И без того молодой состав потерял двух лидеров центра поля – Могилевца и Подберезкина. Без них наладить комбинационную игру будет крайне сложно.

    У Тулы после позорного вылета из Лиги Европы настроение чуть выправилось. Команда взломала защиту «Уфы» в последнем туре, взяла три очка и комфортно расположилась в верхней части таблицы.

    Ориентировочные составы на матч «Рубин» — «Арсенал»:

    «Рубин» (4-4-2): Дюпин – Данченко, Уремевич, Сорокин, Степанов – Коновалов, Башкиров, Давиташвили, Кварацхелия – Микелтадзе, Кьяртенссон

    Не сыграют: Подберезкин, Могилевец

    «Арсенал» (4-5-1): Левашов – Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес – Горбатенко, Костадинов, Лессовой, Чаушич, Ломовицкий — Луценко

    Не сыграют:

    Прогноз на матч «Рубин» — «Арсенал»

    Команды уже приспособились к легкой и воздушной игре «Рубина». С непривычки соперники не знали, как перекрыть кислород молодым грузинам на флангах, но ЦСКА и «Краснодар» дали урок для всей лиги. Этот «Рубин» все еще интересен, но не кажется чем-то неприступным. К тому же элементарные ошибки в обороне всегда оставляют шанс сопернику на гол.

    Игорю Черевнченко понадобилось два месяца, чтобы придумать, как выстроить атаку без Бакаева, Мирзова и Джорджевича. Пока нападение смотрится не так сыграно и четко, но контроль мяча уже в норме и моменты приходят. Не забудем и о потерях «Рубина» в центре поля. Наш прогноз – победа гостей с форой (0) за 2,45.

    Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
    Повторить

    Читайте также:

    ФутболХоккейТеннис

    Прогноз и ставки Мальмё — Фалькенберг (18.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Чикаго Файр — Филадельфия Юнион (18.08.19)
    «Химки» — «Нефтехимик». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз Цинциннати — Нью-Йорк Сити (18.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз Блэкберн — Мидлсбро (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз Арсенал — Бёрнли (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз и ставки Сёнан — Саган Тосу (17.08.19)
    Прогноз Суонси — Престон (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз и ставки Зенит — Ахмат (17.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Монреаль — Даллас (18.08.19)
    «Краснодар 2» — «Томь». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
    «Васко да Гама» — «Фламенго». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз и ставки Гройтер Фюрт — Регенсбург (18.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Хаммарбю — Сундсвалль (17.08.19)
    «Нант» — «Марсель». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч


    Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

    Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

    Регистрируйтесь

    И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
    Войти через Вконтакте

    Самые частые вопросы

    Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
    Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
    Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
    Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
    Зачем вам это?
    Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

    Сми о нас

    • name
    • name
    • name