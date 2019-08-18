Прогноз от наших экспертов

«Челси» — «Лестер». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Обыграет ли «Челси» «Лестер»?

«Челси»

В воскресенье, 18 августа, «Челси» на своем поле примет «Лестер» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на



«Челси» в прошлом сезоне выступил относительно успешно. «Синие» не только заняли третье место в английской Премьер-лиге, но и стали чемпионами Лиги Европы.





И все же по окончании сезона из клуба ушел главный тренер Маурицио Сарри, место которого занял Фрэнк Лэмпард. Легендарный игрок тренировал «Дерби», но отказать родному клубу не смог.









С новым наставником «синие» ездили в азиатское турне, где победили «Барселону» (2:1), но проиграли «Кавасаки Фронтале» (0:1). Уже после этого лондонцы переиграли «Рединг» (4:3) и «Ред Булл Зальцбург» (5:3), а также разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).





Новичков в составе «Челси» нет из-за запрета на осуществление трансферов. Исключение — Кристиан Пулишич, который был куплен раньше, но перешел в команду только сейчас. При этом клуб продал Эдена Азара и Давида Луиса.





В первом туре «Синие» встречались с «Манчестер Юнайтед» на выезде и в целом смотрелись неплохо, если не считать итоговый счет — 0:4.





Календарь и таблица АПЛ





На этой неделе команда снова провела хороший матч, но снова проиграла — теперь уже по пенальти «Ливерпулю» (2:2) в Суперкубке УЕФА.







«Лестер»



В марте команда сменила менеджера. С поста ушел Клод Пюэль и его место занял Брендан Роджерс. У британца было мало времени, чтобы показать свои наработки, поэтому в новом сезоне наставник «Лис» сможет продемонстрировать свой талант.









Для этого руководство выделило ему деньги. Оно может себе это позволить. Так был выкуплен Юри Тилеманс у «Монако», а также у «Ньюкасла» приобрели Айозе Переса. Так что в целом атака и середина поля у «Лестера» теперь выглядит куда более сильной.





Правда, существенной проблемой стала продажа столпа обороны Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».





Во время предсезонки клуб провел товарищеские игры с такими скромными коллективами как «Челтенхэм», «Сканторп», «Кембридж» и «Ротерхэм». Обыграть удалось всех, кроме последнего соперника. С ним «Лисы» сыграли вничью 2:2.









Позже были более серьезные команды: «Лестер» также выиграл у «Сток Сити» 1:2, а затем обыграл «Аталанту» 2:1. Ну а в первом туре АПЛ дома против «Вулверхэмптона» была зафиксирована ничья 0:0.







Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,7, тогда как успех гостей оценивается в 5,0, а ничья — в 3,75.









Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 3,6.





Челси

Челси провалился в матче с Манчестер Юнайтед. Правда, только по результату.

Сначала по составам — Лэмпард выбрал угадывающиеся 4-2-3-1, в которых были сюрпризы, но они не для тех, кто внимательно следит за Челси (Канте не сыграл, так как восстанавливается от травмы, Лэмпард сказал, что его возвращение он форсировать не будет; также главный тренер «синих» выделял отличную форму Маунта (играл «десятку») и Баркли (играл левого вингера), чем и объяснял достаточно смелое решение по составу.

Матч можно разбить на две стадии: в первые 45-60 минут Челси владел инициативой, создавал много моментов, в то время как Сульшер решил сделать ставку на контратаки; в заключительные полчаса Челси слишком раскрылся и утратил баланс, чем и воспользовался Манчестер Юнайтед, благодаря своим контратакам. Мои тезисы подтвердил на послематчевом интервью Уле-Гуннар Сульшер: «Что касается качества игры, второй тайм сильно порадовал – это большой плюс. Но в первой половине нам повезло: соперник прижал нас и создавал моменты. Затем мы поменяли кое-что и успокоились – второй тайм был хорошим».

Челси мог и должен был пользоваться проблемами в структуре Манчестера: Рэшфорд почти игнорировал оборонительные обязанности (так как ему было легче убегать в контратаки), «синие» без проблем перегружали зоны и получали из этого выгоду — не повезло лишь в реализации. Конечно, Челси проиграл заслуженно, финальная стадия матча показала, что Манчестер Юнайтед ощутимо сильнее, но «ощутимо сильнее» и «вынос команды» — разные вещи. Это подтверждает и xG-статистика: Манчестер Юнайтед выиграл 2,36-1,34 — явно не на 4:0.

Лестер Сити

Лестер Сити ждёт очень увлекательный сезон под руководством Бедрана Роджерса — уже сейчас можно об этом достаточно смело говорить.

В первом туре Лестер встречался с другой очень крутой командой — Вулверхэмптоном. Стили команд отличаются очень сильно — Лестер очень любит владеть мячом, при этом команда достаточно гибка и в плане схем, и в плане стиля — иногда выход в атаку может быть упрощён, ведь Варди очень любит забросы; Вулверхэмптон и Нуну Эшпириту Сантуш — гении позиционной обороны; проверить это можно по xGA/Sh — у них в прошлом сезоне этот показатель был самым маленьким в топ-5 европейских лиг.

Перейдём непосредственно к матчу — Роджерс выбрал схему 4-1-4-1, а Нуну Эшпириту Сантуш — 3-5-2. А теперь немного статистики: по владению мячом Лестер одержал уверенную победу (70 на 30), 85% передач «лис» были успешными (и это при том, что их было в общей сложности 696, 626 — были короткими). Особенно хочу отметить Джеймса Мэддисона — он играл левого вингера, но за ширину атак Лестера отвечали крайние защитники, задачей Мэддисона было смещаться в центр для того, чтобы делать острые передачи или бить по воротам. Здесь появляется «НО» от позиционной обороны Вулверхэмптона: Джеймс пробил за весь матч 4 раза при том, что весь Лестер отдал только 1 пас вразрез (у Мэддисона ещё есть две передачи под удар) — Лестер не смог проявить себя во всей красе из-за гениальной обороны Вулверхэмптона — зоны были хорошо перекрыты, Мэддисону оставалось только бить издали.

В этой игре, кроме владения, у Лестера мало что можно выделить — матч пошёл по сценарию Вулверхэмптона, который великолепно оборонялся. Но такие цифры по владению могут нам рассказать о стиле Лестера.

Прогноз

Обе команды играют в атакующем стиле: Челси не побоялся взять инициативу в гостевом матче против Манчестер Юнайтед, Лестер же сильно превзошёл Вулверхэмптон по владению, хотя этот факт можно записать в актив Лестера, но его нельзя назвать каким-то провалом Вулверхэмптона — обе команды играли в своём стиле, результат справедлив и логичен.

Я считаю этот матч одним из главных в ближайшем туре топ-5 европейских чемпионатов, потому что обе команды любят играть в то, что многие называют атакующим футболом — много владения мячом, выхода из-под прессинга через короткие передачи и просто куча созданных моментов. Куча созданных моментов очень часто приводит к тому, что команды забивают. Обе команды в этом компоненте игры очень хороши, поэтому моя ставка — Обе Забьют: Да.

Челси – Лестер. Прогнозы статистики (18.08.2019)

Челси – Лестер. Прогнозы статистики (18.08.2019)



В воскресенье 18.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Челси и Лестером. Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Челси – Лестер. Прогноз в пользу победы Челси:

В прошлом сезоне Челси проиграл Лестеру на своем поле со счетом 0:1. Это было лишь второе поражение «Аристократов» от «Лис» за 13 последних поединков в Премьер-лиге (+7=4).

Лестер может выиграть в гостях у Челси в чемпионате Англии в двух встречах кряду впервые с октября 1961 года.

Челси проиграл только 1 из 22 предыдущих домашних матчей в чемпионате страны (+13=8), но это было поражение от Лестера в декабре прошлого года.

Челси – Лестер. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что этот матч выиграет Челси.

1.775П1

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Челси – Лестер. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Всего 1 из 86 последних ударов по воротам в матчах Челси и Лестера в Премьер-лиге конвертировался в гол — в декабре прошлого года Джейми Варди принес своей команде победу со счетом 1:0.

Лестер не забивает в трех последних матчах Премьер-лиги. Два предыдущих его поединка в турнире завершились со счетом 0:0. Сейчас впервые с марта 1973 года он может сыграть вничью 0:0 в трех кряду встречах чемпионата Англии.

С начала сезона 2014/15 Джейми Варди забил 12 гостевых голов в матчах Премьер-лиги против команд из Топ-6 — минимум на три больше любого другого футболиста.

Челси – Лестер. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в матче будет забито менее трех голов.

1.885ТМ 2.5

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Челси – Лестер. Прогнозы по остальным линиям:

Впервые с 1973 года Челси может начать чемпионат высшего дивизиона Англии с двух поражений. В том сезоне он занял 17-е место.

Это будет 500-й матч Лестера в Премьер-лиге. Он станет 16-й командой, которая достигнет этой отметки. Кстати, из 15 его предшественников только пять побеждали в своем 500-м матче: Арсенал, Эвертон, Тоттенхэм, Ньюкасл и Манчестер Сити.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс только против Абердина и Рейнджерс провел больше матчей (по 13), чем против Челси (12). При этом он до сих пор не одержал над столичным клубом ни одной победы (=6-6). К слову, только Манчестер Юнайтед он проиграл больше матчей (8), чем Челси.

На прошлой неделе в первом матче чемпионата Англии под руководством Фрэнка Лэмпарда Челси потерпел крупное поражение от Манчестер Юнайтед, пропустив четыре безответных мяча. Лэмпард может стать лишь вторым наставником «Аристократов», который проиграет два первых матча в Премьер-лиге, после Джанлуки Виалли. Кстати, только Виалли в 1998 году и Гленн Ходдл в 1993 году проигрывали первый домашний матч во главе Челси.

Челси – Лестер. Ставка на голы команд:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на то, что минимум одна команда не забьет.

1.975обе забьют — нет

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Челси — Лестер. Прогноз на матч чемпионата Англии

Челси — Лестер. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (18.08.2019)

Челси — Лестер. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Челси — Лестер, который состоится на стадионе Стэмфорд Бридж (Stamford Bridge) в воскресенье 18 августа, начало в 18:30 (МСК).

Челси — Лестер. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры ставят на победу Челси, оценив вероятность такого исхода выше 50%. В прошлом сезоне столичный клуб занял третье место в итоговой турнирной таблице чемпионата Англии, а новый розыгрыш турнира начал с крупного поражения от Манчестер Юнайтед со счетом 0:4. С учетом прошлого сезона «Аристократы» выиграли только один из шести предыдущих матчей в Премьер-лиге, трижды сыграв вничью и два раза проиграв. Причем в половине поединков они не забивали ни одного мяча. На своем поле Челси не проигрывает в девяти последних матчах — шесть побед и три ничьи. В шести поединках на данном отрезке он оставлял собственные ворота в неприкосновенности. При этом сам лондонский клуб забивал в восьми последних матчах в родных стенах, в том числе в семи случаях не менее двух голов.

Лестер в прошлом сезоне финишировал на девятом месте. В первом туре текущего розыгрыша чемпионата Англии он сыграл вничью 0:0 с Вулверхэмптоном. Это была его вторая подряд нулевая ничья в Премьер-лиге и в третий раз кряду «Лисы» не забили. Из шести последних матчей в национальном первенстве им удалось выиграть только один при трех ничейных результатах и паре поражений. К слову, перед этим Лестер выиграл четыре встречи подряд. В гостях же он уступал в четырех из восьми последних матчей, победив всего два раза. За эти восемь матчей Лестер ни разу не оставил собственные ворота в неприкосновенности.

Челси — Лестер. Ставки на матч:

Челси — Лестер. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Челси Лестер набрал четыре очка, победив со счетом 1:0 на выезде и затем сыграв вничью 0:0 дома. Кстати, ни один из шести последних поединков между Челси и Лестером не завершился победой команды, игравшей на своем поле — если брать в расчет только основное время матчей, то трижды побеждали гости и три раза фиксировалась ничья. Также надо сказать, что в пяти из семи последних поединков между ними минимум одна команда не забивала.

>Забивает за игру

0

Челси — Лестер. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Челси с разницей более, чем в один мяч, и ставят на выигрыш столичного клуба с форой (-1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Челси 1:0 (коэффициент 6.50). Поставить на выигрыш Челси с форой (-1) можно с котировкой 2.53.



Челси — Лестер: еще один шаг к увольнению Лэмпарда

Челси — Лестер: еще один шаг к увольнению Лэмпарда

17.08.2019 35 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Челси и Лестер. Встреча состоится в это воскресенье в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 18:30 по московскому времени. Сможет ли Лестер набрать очки в Лондоне? Какие пари приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.76) Х (3.78) П2 (5.15) Челси Лестер Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Стэмфорд Бридж». Лондон. 18.08.2019 18:30



Ориентировочные составы на матч Челси — Лестер

Челси : Ариссабалага; Аспиликуэта, Рудигер, Зума, Эмерсон; Жоржиньо, Ковачич, Пулишич, Педро, Канте; Жиру. Лестер : Шмейхель; Сёюнджу, Эванс, Чилвелл, Перейра; Ндиди, Тилеманс, Прат, Мэддисон; Перес, Варди.

В Челси ситуация с травмами является весьма напряженной. Предстоящий матч точно пропустят такие игроки, как Марко Ван Гинкел, Андреас Кристенсен, Каллум Хадсон-Одои, Рубен Лофтуч-Чик и Джамал Блэкман. Все эти футболисты восстанавливаются после тяжелых травм, полученных еще по ходу прошлого сезона.

Единственным футболистом, отсутствующим в составе Лестера на данный момент, является атакующий полузащитник Бартош Капустка. Он порвал крестообразную связку в марте этого года и точно пропустит начало нового сезона.

История личных встреч

История встреч между Челси и Лестером насчитывает 94 поединка. Не удивительно, то Челси победил в половине из них, а именно в 47 матчах. Лестер, в свою очередь, сподобился всего лишь на 20 победных результатов. Остальные 27 игр, включая и последнюю сыгранную между этими клубами, закончились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Уже с первых матчей этого сезона стало понятно, что Челси весь этот футбольный год будет крайне непросто. Потеря Азара, трансферный бан и приход малоопытного главного тренера — это глобальные проблемы, с которыми Лондонцы будут бороться весь сезон. Однако, эти самые проблемы уже дают свои плоды. В первом туре АПЛ «аристократы» без особых шансов уступили Манчестер Юнайтед со счетом 0:4. А уже в эту среду Челси проиграл в серии пенальти Ливерпулю, в поединке за Суперкубок Европы. Проведя 120 минут на футбольном поле и получив обидное поражение, футболисты Челси вряд ли смогут восстановиться к игре против Лестера.

Сам Лестер всегда был не прочь отобрать очки у клубов, заведомо сильнее себя. Но, глядя на нынешний состав Челси, его можно смело поставить в один ряд с тем же Лестером. В первом туре чемпионата «лисы» сыграли домашнюю нулевую ничью с очень неуступчивым Вулверхэмптоном. Однако, в предстоящее воскресенье команда Брендана Роджерса будет играть против гораздо более открытого соперника. Тем не менее, «лисам» есть, чем удивить болельщиков на «Стэмфорд Бридж». Уставший и полуразобранный Челси может быть полностью разбит.

Прогноз: Лестеру по силам не проиграть этот матч. Но вряд ли он станет слишком результативным.

Интересные факты перед матчем

Челси не может выиграть у Лестера вот уже 4 матча кряду. Ни в одном из четырех предыдущих поединков между этими клубами не прошел тотал больше 2.5 голов.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Челси — Лестер, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Челси — Лестер Ставка: Победа Лестера с форой (+1) Коэфф: 1.64 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Челси — Лестер Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.95 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Читайте также: