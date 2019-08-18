Прогноз редакции на матч Динамо Дрезден — Хайденхайм

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Довольно часто дрезденское “Динамо” успешно стартует во 2-й Бундеслиге, а затем по сезону потиху спускается к середине турнирной таблицы, а то и ниже, как в прошлом сезоне. Если бы было больше команд, а соответственно, больше туров, то могли бы “динамики” попасть в релегейшн-раунд за право остаться во втором дивизионе. “Хайденхайм” в сезоне 2018/19 обосновался на 5-м месте и ему совсем немного нем хватило удачи, чтобы обойти “Унион” в борьбе за третье место. Посмотрим, сможет ли команда из Хайденхайм-на-Бренце повторить свое достижение.
“Динамо” (3-4-2-1): Босс — Мюллер, Элерс, Вальквист — Мошль, Бурниц, Николау, Эберт — Тафернер, Хорват — Атик.
Не сыграют: Хартманн.
“Хайденхайм” (4-4-1-1): Мюллер — Тойеркауф, Бирманн, Маинка, Буш — Лайпертц, Дорш, Грисбек, Шнаттерер — Пуш — Томалья.
Не сыграют: —
У дрезденского “Динамо” случились большие потери в межсезонье: больше в клубе нет Гонтера, Хаупманна, Шуберта, Берко, Бенателли, Думича, а замены квалифицированной ушедшим нет. На стороне “Хайденхайма” более крепкий состав, но “Динамо” дома может показать хороший результат с кем угодно при поддержке своих болельщиков, одних из самых ярких в лиге, да и в целом, в Германии. Только в одном из семи последних поединков на домашней арене “Динамо” мяч забила одна команда, в остальных же шести случаях проходило “обе забьют”. С текущими проблемами в обороне у дрезденцев другого ждать не приходится. Наш прогноз: “Обе забьют” с коэффициентом — 1.66.
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