Прогноз редакции на матч Гройтер Фюрт — Ян Регенсбург

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“Гройтер Фюрт” после сложного выездного поединка против “Дуйсбурга” в Кубке Германии, который завершился со счетом …, сыграет дома против команды “Ян Регенсбург”. Никто не причисляет эти команды к фаворитам первенства, но то, что они могут попортить крови фаворитам — без сомнений, но для начала необходимо сыграть между собой и выявить сильнейшего.
“Гройтер Фюрт” (4-2-3-1): Бурхерт — Майерхофер, Маврай, М. Калиджури, Макс. Виттек — Редондо, Сегин — Штефаняк, Грин, Мор — Кейта-Рюль
Не сыграют: —
“Регенсбург” (4-2-2-2): Майер — Окороджи, Коррейя, Нахрайнер, Хайн — Гейпль, Бесушков — Штольце, Заллер — Грюттнер, Шнайдер.
Не сыграют: Криппинг, Векесер.
Старт чемпионата больше удался команде из Баварии. “Регенсбургу” удалось дома переиграть крепкий “Бохум” (3:1) и сыграть достойную ничью на выезде с “Ганновером” (1:1). Занимательно то, что “Ян Регенбург” удачно играет в гостях против “трилистников”, победив в трех из пяти последних матчей, при одной ничьей и одном поражении. Продолжится ли удачная серия для гостей? Нам кажется, что да, и именно еще той причине, что “Гройтер Фюрт” не совсем удачно выступают дома в целом. Наш прогноз: “Регенсбург” с форой 0 с коэффициентом — 1.97.
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