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Прогноз и ставки Сент-Этьен — Брест (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Сент-Этьен — Брест



“Сент-Этьен” ждет рано днем 18 августа на своем стадионе “Жоффруа Гишар” новичка элиты чемпионата Франции по футболу “Брест”, чтобы сыграть с ним в рамках второго тура. В первом туре хозяева в тяжелом матче против “Дижона” смогли забить два быстрых мяча — на пятой и одиннадцатой минутах, тем самым сразу обезопасив себя от непредвиденных обстоятельств.

В итоге, соперник смог забить только с пенальти. И это 2:1. Гости были очень близки к тому, чтобы начать свой путь с победы, но после мяча Отре на 25-й минуте не смогли закрепить преимущество. Под занавес встречи не реализовал пенальти Шарбонье. Как известно, не забиваешь ты, забивают тебе. Что и сделал на 89-й минуте Кулурис. 1:1.

Ориентировочные составы на матч “Сент-Этьен” — “Брест”

“Сент-Этьен”: (4-5-1) Рюффье — Дебюши, Мукуди, Перрен, Трауко — Амума, Аолу, Будебуз, М’Вила — Буанга — Хазри

Не сыграют: —

“Брест”: (4-4-2) Ларсоннер — Перро, Бен, Кастеллетто, Фоссюрье — Грандсир, Диало, Белькебла, Кур — Шарбонье, Отре

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Сент-Этьен” — “Брест”

Ждать ли сенсации в этом матче? “Брест” показал, что способен на нее. А тут еще и участник группового этапа Лиги Европы, четвертая команда Франции. Почему бы не пошуметь на всю страну? Но, не будем витать в облаках, “Сент-Этьен” пусть и не кажется сейчас совсем неприступным, победить новичка, тем более дома, будет достаточно легко. Так думают и букмекерские конторы, не предлагая особо больших коэффициентов на победу десятикратных чемпионов. Поставим на ТБ3. На это “Париматч” дает коэффициент 2,40.

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Сент-Этьен — Брест 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Сент-Этьен» начал сезон в Лиге 1 с выездной победы над «Дижоном» со счетом 2:1. В предстоящей игре букмекеры считают подопечных Гислена Прентана фаворитами – коэффициент на победу хозяев около 1,7. «Брест» в своем первом матче во французском чемпионате разделил очки с «Тулузой» (1:1). Котировки на успех гостей в ближайшей встрече в районе 5,8.

Статистика для ставок

В 4 из 5 последних очных противостояниях в Лиге 1 «Сент-Этьен» забивал в ворота «Бреста» минимум 2 мяча за игру. В предстоящей игре пари на такую же результативность хозяев можно взять за примерный коэффициент 1,7.

Кроме того, в 4 из 5 предыдущих личных встречах в Лиге 1 футболисты «Сент-Этьена» становились авторами первого гола в матче. Котировки на то, что и в предстоящем поединке подопечные Гислена Прентана откроют счет, находятся в районе 1,6.

Стоит отметить, что в 3 из 4 последних матчах между командами в Лиге 1 было забито больше 2 мячей. Вероятность такого события в ближайшей встрече оценивается букмекерами коэффициентом около 1,9.

Ставки на игроков

В предыдущем домашнем для «Сент-Этьена» очном противостоянии команд голом в ворота «Бреста» отметился полузащитник Ромен Амума, который сумел отличиться в первой игре команды в этом сезоне. В предстоящей встрече пари на гол полузащитника букмекеры предлагают взять за примерные 2,9.

Сент-Этьен – Брест. Прогнозы статистики (18.08.2019)

Сент-Этьен – Брест. Прогнозы статистики (18.08.2019)



В воскресенье 18.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между Сент-Этьеном и Брестом. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

Сент-Этьен – Брест. Прогноз в пользу победы Сент-Этьена:

Сент-Этьен выиграл 8 из 11 предыдущих матчей в Лиге 1 (=2-1). Перед этим он проиграл пять из восьми поединков (+2=1).

Брест не выиграл ни одного из 13 предыдущих матчей в Лиге 1 (=2-11). Свою последнюю победу в высшем дивизионе он одержал в феврале 2013 года над Бордо со счетом 2:0.

Сент-Этьен не проиграл ни одного из 21 предыдущего домашнего матча против новичков Лиги 1 (+15=6). Последнее поражение в такой игре он потерпел в марте 2012 года от Эвиана со счетом 0:2.

Брест выиграл лишь 5 из 51 предыдущего гостевого матча в Лиге 1 (=15-31).

Сент-Этьен – Брест. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что этот матч выиграют хозяева поля.

1.675П1

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Сент-Этьен – Брест. Прогнозы статистики на голы (тотал):

В 15 из 21 предыдущего домашнего матча против новичков Лиги 1 Сент-Этьен не пропускал ни одного гола.

Три из шести последних голов Сент-Этьена в Лиге 1 были забиты после стандартов.

Рияд Будебуз набирал очки по системе Гол+Пас в каждом из трех предыдущих матчей Лиги 1 против Бреста (1 гол и 2 передачи).

Сент-Этьен – Брест. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Сент-Этьен не пропустит.

2.30Сент-Этьен не пропустит

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Сент-Этьен – Брест. Прогнозы по остальным линиям:

Сент-Этьен проиграл только один из десяти предыдущих матчей Лиги 1 против Бреста (+7=2) — в октябре 2010 года со счетом 0:2.

Сент-Этьен не проиграл ни одного из 11 домашних матчей против Бреста в Лиге 1 (+9=2). К слову, ни с одной другой командой он не провел так же много домашних матчей, не потерпев ни одного поражения.

Полузащитник Бреста Йоанн Корт провел в Лиге 1 26 матчей и ни разу его команда в этих поединках не побеждала (=8-18). За последние 50 лет ни один футболист не провел в высшем дивизионе Франции так много матчей, не одержав ни одной победы.

Сент-Этьен – Брест. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на победу хозяев с форой (-1).

2.155П1 (-1)

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Футбол Франции. Сент-Этьен — Брест. Прогнозы на матч

Сент-Этьен — Брест. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (18.08.2019)

Сент-Этьен — Брест. Прогноз на матч французской Лиги 1 (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Сент-Этьен — Брест, который состоится на стадионе Жоффруа Гишар (Stade Geoffroy-Guichard) в воскресенье 18 августа, начало в 16:00 (МСК).

Сент-Этьен — Брест. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Сент-Этьен, шансы которого победить букмекеры оценивают существенно выше 50%. В прошлом сезоне он занял четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Франции в шести очках от зоны Лиги чемпионов. В стартовом матче нового чемпионата Сент-Этьен обыграл на выезде Дижон со счетом 2:1, забив оба своих мяча в первые 12 минут. С учетом прошлого сезона Сент-Этьен проиграл только 1 из 11 предыдущих поединков в чемпионате при восьми победах и двух ничейных результатах. В пяти встречах на данном отрезке ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. Что касается его домашней статистики, то Сент-Этьен выиграл четыре из пяти последних матчей в родных стенах. Кстати, он ни разу за 14 последних матчей на своем поле не играл вничью — десять побед и четыре поражения.

Брест — это новичок Лиги 1. В прошлом сезоне он занял второе место во втором дивизионе страны и вернулся в элиту после шестилетнего отсутствия. В первом туре Брест принимал на своем поле Тулузу и сыграл с ней вничью 1:1. Причем он вел 1-0 и пропустил ответный мяч только на 89-й минуте. С учетом прошлого сезона Брест проиграл только 2 из 11 последних официальных матчей, выиграв шесть раз. А на выезде он проиграл два предыдущих поединка, хотя перед этим не проигрывал в основное время в 11 встречах кряду — пять побед и шесть ничейных результатов.

Сент-Этьен — Брест. Ставки на матч:

Сент-Этьен — Брест. Как играли между собой?

В последний раз эти команды встречались друг с другом в сезоне 2012/13, когда Сент-Этьен выиграл оба поединка против Бреста — 4:0 дома и 1:0 на выезде. Он не проигрывает этому сопернику в пяти матчах подряд, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. А у себя дома Сент-Этьен выиграл три предыдущих матча против Бреста с общим счетом 8:1. Кстати, в пяти из шести последних матчей противостояния команда, игравшая дома, забивала больше одного мяча.

>Забивает за игру

1

Сент-Этьен — Брест. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Сент-Этьена с разницей более, чем в один мяч. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Сент-Этьена 1:0 или 2:0 (коэффициент 7.00). Сделать ставку на выигрыш Сент-Этьена с форой (-1) можно с котировкой 2.14.

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