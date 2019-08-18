Прогноз редакции на матч Львов — Шахтер

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Как всем вам известно, киевское “Динамо” покинуло квалификацию Лиги чемпионов, над чем решил пошутить донецкий “Шахтер”. В Инстаграме “горняков”, сразу же после вылета киевлян, появился пост с анонсом команды Луиса Кастро в главном первенстве Европы. Очевидно, что таким образом клуб хотел подколоть своего вечного соперника по внутреннему первенству. После таких шуток главное самим не сесть задницей в лужу. Если со “Львовом” это будет сделать крайне сложно, то в групповом этапе ЛЧ запросто.
“Львов” (4-4-2): Бандура — Квасный, Борзенко, Братков, Адамюк — Щин, Примак, Мартан, Феррейра — Дуарте, Ренанн
Не сыграют: —
“Шахтер” (4-5-1): Пятов — Исмаили, Болбат, Кривцов, Матвиенко — Алан Патрик, Степаненко, Марлос, Тайсон, Соломон — Мораес
Не сыграют: —
“Львов” проигрывает уже два матча подряд и неизвестно, что должно произойти, чтобы они смогли одолеть “Шахтер”. Гости, как и обычно, сразу же захватили первую строчку на старте нового сезона в Украинской Премьер-лиге и не хотят подпускать к себе “Зарю” и “Динамо”. Очевидно, что в этой игре “горняки” одержат победу. Остается лишь один вопрос — сколько голов сумеет забить приехавший в западную столицу гость? Мы поставим на П2 с форой (-2) за 1,72
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В стартовом поединке этого чемпионата «Львов» обыграл на выезде черниговскую «Десну» со счетом 2:1, после чего львовяне дважды проиграли.
Во втором туре они были разгромлены на своем стадионе киевским «Динамо» (0:3), а в минувшей игре уступили в Полтаве «Ворскле» (2:3), упустив ничью уже в компенсированное время матча.
Донецкая команда, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Украины и стала обладателем Кубка страны, начал новый сезон с поражения.
В Суперкубке Украины «горняки» проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:2, пропустив два гола за три минуты с 80 по 83 минуты.
А вот в чемпионате страны «оранжево-черные» победили в трех поединках из трех. Начали это первенство они с виктории над «Александрией» (3:1) в гостях.
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Затем крупно обыграли в Харькове львовские «Карпаты» (3:0), а в прошлом туре взяли реванш у киевлян, переиграв «бело-голубых» в их же логове в рамках УПЛ — 2:1.
В прошлом чемпионате Украины «Шахтер» трижды обыграл «Львов» при одном ничейном результате. При этом «горняки» удержали свои ворота на замке в этих встречах, а забили в ворота противника — 10.
Победа чемпиона почти не вызывает ни у кого сомнения, но, скорее всего, она не будет очень крупной. Предлагаем поставить с форой на хозяев.
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