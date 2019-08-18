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«Тромсё» — «Лиллестрём». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Тромсе — Лиллестрем



“Тромсе” в этом чемпионате бьет все рекорды по пропущенным голам в свои ворота. И занимает по этому показателю уверенное 1 место! В прошлом туре несчастный вратарь “Тромсе” Гудмунд Конгсхавн попал в настоящий ад, по его воротам беспрерывно лупили футболисты “Русенборга”, и 5 раз Конгсхавну пришлось доставать мяч из сетки своих многострадальных ворот. “Тромсе” с 17 очками в активе находится на расстоянии всего лишь 1 очка от зоны вылета.

“Лиллестрем” обосновался на 9 месте в Элитсерии, но расслабляться гостям рано, пара неудачных матчей, и они окажутся там же, где и их сегодняшний соперник.

Ориентировочные составы на матч Тромсе — Лиллестрем:

“Тромсё” (3-5-2): Конгсхавн — А. Йенссен, Вангберг, Пиринен — Нильсен, М. Андерсен, Валакари, М. Г. Педерсен, Антонсен — Тэйлор, Бернтсен

Не сыграют: Грёнли

“Лиллестрём” (4-2-2): Марич — Хокенстад, Слордаль, Киппе, Рафн — Мелгалвис, Крогстад, Д. Педерсен, Одемарксбаккен — Дайер, Эбийе

Не сыграют: Сальквист, Олсен.

Прогноз на матч Тромсе — Лиллестрём:

В 17 туре “Тромсе” в гостях был разгромлен “Русенборгом” — 2:5. “Лиллестрём” одержал важнейшую домашнюю победу над клубом “Мьёндален” — 3:2. В матче первого круга “Лиллестрём” вдоволь поиздевался над обороной “Тромсе”, одержав победу со счетом 4:0. Когда мы анализируем матч с участием команд, которые пропускают голы целыми вагонами, то соблазн очень велик просто ничего не придумывать и поставить на “верховой” тотал в данной игре. За 17 матчей в воротах “Тромсе” побывало 35 голов! Не далеко отстал от хозяев сегодняшнего матча и “Лиллестрём”, пропустивший 28 голов. Можно только посочувствовать вратарям обеих команд, их партнеры по обороне совсем их не радуют. Ставим, что в этом матче будет забито, как минимум, три гола. Наш прогноз: ТБ 2.5 за 1.76.

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