Прогноз редакции на матч Уфа — Ростов

«Уфа» — «Ростов». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Уфа» — «Ростов». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Уфа — Ростов: очередной успех команды Валерия Карпина

Уфа — Ростов: очередной успех команды Валерия Карпина

17.08.2019 31 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Уфа и Ростов. Встреча состоится в это воскресенье в Уфе на стадионе «Нефтяник». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 16:30 по московскому времени. Оступится ли Ростов впервые в этом сезоне? Принесет ли этот матч большое количество забитых мячей? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (3.34) Х (3.16) П2 (2.32) Уфа Ростов Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Нефтяник». Уфа. 18.08.2019 16:30

Ориентировочные составы на матч Уфа — Ростов

Уфа : Чернов; Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич, Алиев; Сысуев, Карп, Фомин, Игбун; Козлов. Ростов : Песьяков; Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Козлов; Попов, Ионов, Ерёменко, Норманн; Зуев, Шомуродов.

Уфа практически не имеет никаких проблем с составом. Единственным травмированным футболистом на данный момент числится нападающий Данил Круговой, но вряд ли эта потеря является существенной для команды Вадима Евсеева.

Ростов к предстоящему поединку подходит в полной боевой готовности. В команде Валерия Карпина абсолютно все футболисты находятся в полном здравии и готовы помогать своему клубу.

История личных встреч

В Российской истории Уфа и Ростов всего 10 раз встречались друг с другом. Но, пока в этом противостоянии полное преимущество на стороне Ростовчан, которые выиграли в пяти поединках. Уфа, в свою очередь, смогли лишь однажды обыграть желто-синего соперника. Остальные 4 встречи между этими клубами были завершены вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Уфимцы пока крайне слабо выглядят в новом сезоне. За пять сыгранных туров команда Вадима Евсеева смогла набрать всего четыре очка, благодаря чему она сейчас и находится на 13-ой строчке в турнирной таблице. И судя по составу и уровню игры, Уфа вряд ли сможет подняться выше к концу первенства. Этому клубу суждено прозябать в борьбе за выживание.

А вот Ростовчане нацелились на новые вершины. Команда Валерия Карпина в данный момент имеет 11 набранных очков и находится на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего Зенита всего на два очка. Более того, с десятью забитыми мячами Ростовчане сейчас являются самым результативным клубом Премьер-лиги. Однако, Ростов и пропускает достаточно много. 7 пропущенных голов за 5 игр — это говорит о многом. Тем не менее, вряд ли что-либо помешает желто-синим победить в предстоящем матче против более слабого соперника.

Прогноз: Ростов не оставит Уфе шансов. Но большого количества забитых мячей ждать в этой игре не стоит.

Интересные факты перед матчем

  1. Только в 1 из 7 предыдущих поединков между этими клубами прошел тотал больше 2.5 голов.
  2. Лишь в этом году Уфа смогла впервые в своей истории обыграть Ростов.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Уфа — Ростов, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Уфа — Ростов Ставка: Непроигрыш Сочи (Х2) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Уфа — Ростов Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз редакции на матч Уфа — Ростов

Самая скучная команда РПЛ принимает на своем поле одну из самых ярких. Женский сектор, фиолетовая форма, яркие интервью – все, что не касается футбола, в «Уфе» — круто, но на поле выступает прямой антипод. Вадим Евсеев постоянно ставит на характер, волю и горящие глаза, а хочется увидеть футбол. Хотя бы разок. Валерий Карпин считается мотиватором не хуже, но он, похоже, иногда дает игрокам мяч на тренировках. Чья возьмет?

Ориентировочные составы на матч «Уфа» — «Ростов»:

«Уфа» (3-4-3): Беленов – Неделчару, Пуцко, Табидзе – Сухов, Карп, Фомин, Алиев – Тиль, Игбун, Козлов

Не сыграют:

«Ростов» (4-5-1): Песьяков – Сигурдссон, Чернов – Норманн, Попов, Еременко, Ионов, Байрамян — Шомуродов  

Не сыграют:

Прогноз на матч «Уфа» — «Ростов»

В проигранном «Арсеналу» матч Вадим Евсеев пошел на резкие шаги. Уже в перерыве он заменил Тиля, а по ходу второго тайма – Игбуна. И тот и другой считались в «Уфе» священными коровами, но тренер решил показать, что его бесит их игра. Сильный ход от наставника, но будут ли положительные сдвиги? Как команда отреагирует на это? Домашний матч – отличный момент для ответа по существу.

«Ростов» же сейчас в полнейшем порядке. Связка Еременко-Шомуродов не сбавляет темп, а поддержка из глубины в лице Норманна, Попова и Байрамяна, способна закрутить любой вихрь у чужих ворот. Момент для своего гола такая атака точно найдет. Наш прогноз – победа «Ростова» с форой (0) за 1,75.

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Уфа — Ростов 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В стартовых 5 турах «Уфе» удалось выиграть лишь однажды, в результате чего команда занимает место в нижней части турнирной таблицы. А вот «Ростов» пока что непобедим (3 победы, 2 ничьи) и занимает заслуженное 2-е место после 5 сыгранных матчей. Фаворитом этого матча являются подопечные Валерия Карпина: коэффициент на победу ростовчан около 2,4. Котировки же на успех «Уфы» расположились в районе 3,3.

Статистика для ставок

Так как, гости предстоящего поединка ещё ни разу не проигрывали в текущем розыгрыше РПЛ, то логично поставить на их победу или ничью в очередном матче чемпионата. Взять непроигрыш «Ростова» можно примерно за 1,4.

В 6 последних личных встречах в РПЛ командам не удавалось обмениваться забитыми голами 5 раз. В связи с этим закономерно поставить в предстоящей встрече на «Обе забьют – нет» с коэффициентом в районе 1,8.

В 10 последних личных встречах в РПЛ ставка «Тотал меньше 2,5» прошла 8 раз. Возможно, как и большинство прошлых очных встреч, предстоящая игра выдастся также «низовой». Котировки на то, что команды забьют не больше 2 голов, около 1,6.

Ставки на игроков

Последняя игра команд друг с другом завершилась победой «Уфы» со счётом 1:0. Единственный гол в том матче забил нападающий Сильвестр Игбун. В текущем сезоне нигерийский футболист ещё ни разу не отличился, может быть игроку «Уфы» удастся забить в предстоящем матче. Коэффициент на гол Игбуна примерно 4. 

Футбол России. Уфа — Ростов. Прогнозы на матч

Уфа — Ростов. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (18.08.2019)
Уфа — Ростов. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Уфа — Ростов, который состоится на стадионе Нефтяник в воскресенье 18 августа, начало в 16:30 (МСК).

Уфа — Ростов. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Ростов за пять туров набрал 11 очков и сейчас занимает второе место, на два балла отставая от лидирующего Зенита. В понедельник он обыграл на своем поле Крылья Советов с минимальным счетом 1:0 — единственный гол забил Эльдор Шомуродов. Беспроигрышная серия подопечных Валерия Карпина составляет теперь пять матчей, три из которых были выиграны. В то же время за десять последних поединков в чемпионате они проиграли лишь раз. На выезде ростовчане играют слабее, чем дома. Так, из 13 предыдущих матчей на чужом поле они выиграли всего два и уступали в шести случаях. Всего в двух матчах из этих 13 Ростов смог оставить собственные ворота в неприкосновенности, тогда как в шести поединках он сам не забивал ни одного мяча.

Уфа в настоящий момент делит 12-е место с Тамбовом, набрав четыре очка. В прошлые выходные она проиграла на выезде Арсеналу со счетом 0:1. За девять последних матчей в чемпионате России ей удалось одержать лишь одну победу при двух ничейных результатах и шести поражениях. В пяти встречах на данном отрезке Уфа не забивала ни одного гола. На своем поле ей удалось выиграть всего 5 из 15 предыдущих матчей, тогда как в девяти встречах она проигрывала. Перед этим Уфа одержала три победы в пяти поединках в родных стенах, не уступив ни разу.

Уфа — Ростов. Ставки на матч:

Уфа — Ростов. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Ростова Уфа набрала четыре очка, обыграв его дома со счетом 1:0 и сыграв вничью 0:0 на выезде. Апрельская победа позволила ей прервать девятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с Ростовом, в ходе которой Уфа потерпела пять поражений. Результативность матчей Уфы и Ростова, как правило, низкая: всего в двух встречах из десяти забивалось больше двух голов. А в пяти из шести последних поединков между Уфой и Ростовом забивалось не более одного мяча.

>Забивает за игру

  • 2

    • Уфа — Ростов. Ставки на матч:

    Аналитики сайта прогнозируют нулевую ничью в этой игре и ставят на тотал меньше 2 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Ростова 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на тотал меньше 2 голов принимаются с котировкой 1.90.

    Уфа

    В целом, к Уфе претензий на старте сезона быть не должно ! За стартовые пять туров, коллектив Евсеева, сыграл один матч с топ-командой, дав кстати бой Краснодару уступив только 2-3, два матча с середняками Урал, Арсенал, которым проигрывали всего в один мяч, и два матча с командами себе подобными (бойцами за выживание) Крыльями, и Сочи, и тут-то Уфа взяла 4 очка, из 6 возможных. Поэтому свои очки команда можно сказать берет, видь только самые безбашенные болельщики Уфы, будут спорить с тем фактом, что лучшее что может светить этой команде по итогом сезона, эта 12 место….

    Два матча на домашнем стадионе подопечные Евсеева, провели, 2-1 выиграли у Крыльев, 2-0 выигрывали у Краснодара, но в итоги 2-3 проиграли. В целом, можно пока что говорить, что, Уфа на своем стадионе смотрится вполне неплохо, и видь в прошлом сезоне , из своих 26 набранных баллов, 17 команда набрала именно на своем стадионе. Так что, недооценивать Уфу в её родных стенах соперникам точно не стоит !

    Ростов

    Ростов пока на втором месте в таблицы ! Карпин, ведет свое банду пока без поражений по чемпионату ! И Ростовчане самые результативные , за 5 туров, «желто-синие» единственные кто, пробил отметку в первый десяток забитых мячей в чемпионате ! Ну а узбекский нападающей Шомуродов, делит первое место в списки бомбардиров с Дзюбой, и Соболевым, у них по четыре забитых мяча. Единственное что конечное пока смущает в ростовчанах , эта их оборонительная игра, 7 пропущенных мячей, в 5 матчах, эта много ! Да, хорошо конечное что пока атака вывозит команду, ну а как у атакующей линии начнется кризис, а он конечное же начнется, так как у ростовчан совершенно нет скамейки запасных, тут-то откровенно слабая игра в обороне и выплавит на первый план…

    В прошлом туре, ростовчане играли с другим аутсайдером чемпионата, и не без проблем, дома одолели Самару 1-0. На ноль сыграли в обороне эта похвально! Но, тяжко было команде, ой тяжко, и победу эту выстаивали «желто-синие» с большим трудом в концовки. Эта я говорю к тому что, у ростовчан совершенно не бывает легких матчей, они одинаково сложно играют как матчи с топоми, так и с аутсайдерами. Поэтому, не стоит торопится хватать гостевую чистую победу ростовчан , пускай матч и против аутсайдера !

    Прогноз

    Уфа пока в текущем сезоне по-настоящему ни одного матча не завалила , поражений много, но, везде ничья была крайне близка ! Ростовчане крайне уязвимы в обороне , и из-за этого, называть «желто-синих» реальными фаворитами на высокие места в чемпионате крайне сложно. Ставку в данном матче я решил взять такую : Победа Ростова, с форой(0) ! Фора (0) считаю что нужна тут обязательно ! Обе команды в каждом матче хотят крайне близко с мирным исходом, вот в очном матче он может и произойти..

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