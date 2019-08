Прогноз редакции на матч Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас

Большой футбол возвращается в Шеффилд. В городе уже сейчас происходит настоящее безумие, которое будет только расти ближе к матчу. Команда начала в АПЛ с ничьей в гостях, а сейчас пойдет за победой дома. «Кристалл Пэлас» крепкий орех, но как обычно команде Ходжсона чего-то не хватает. Фаворита в этой паре сходу инее определить.

«Шеффилд Юнайтед» (3-5-2): Хендерсон – Крани, Стирман, О’Коннел – Болдок, Норвуд, Флэк, Стивенс, Дафи – Мадин, Шарп

Не сыграют: —

«Кристалл Пэлас» (4-4-2): Гуаита – Уорд, Келли, Уорд, Ван Анхот – Таундсен, Макартур, Милевоевич, Майер – Заа, Айю

Не сыграют: —

Первый матч в АПЛ за очень много лет! Один этот фактор способен перекрыть очень многие. Аутсайдеры выходили биться с командами Лиги чемпионов и вознаграждались за характер, так что бояться «Кристалл Пэлас» в Шеффилде точно никто не будет.

Заа, Бентеке и Айю – грозная атака, но у хозяев есть феноменальный Шарп. Лучший бомбардир в истории английских лиг наконец-то забил в АПЛ и сейчас поймал бога за бороду. Гости начали с нулевой ничьей, но далеко не безупречны в обороне. Свой шанс «Шеффилд Юнайтед» точно получит, а если добавить к этому заряд трибун, то можно ждать сенсации. Наш прогноз – победа «Шеффилда» с форой (0) за 2,2.

Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В первом туре в Премьер-лиге было зафиксировано 2 ничьи, которые состоялись в играх с участием «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед». Лондонцы на своем поле разошлись миром 0:0 с «Эвертоном», а команда из Шеффилда увезла 1 очко из «Борнмута» (1:1). Во втором туре подопечные Криса Уайлдера идут небольшим фаворитом и на их победу можно поставить с кэфом около 2,6. На викторию «Кристал Пэлас» предлагается приблизительный кэф 3.

Результаты при подобных коэффициентах

В прошлом сезоне дружина Роя Ходжсона стала 6-й по набранным очкам на выезде. Лондонцы отличились тем, что стали единственной командой в лиге, сумевшей отобрать очки на поле «Манчестер Сити» (победа со счетом 3:2). Кроме этого, «Кристал Пэлас» в гостях обыграл всех трех новичков минувшего розыгрыша АПЛ, забивая в каждой игре более одного гола.

Ставки на игроков

В первом туре команды на двоих забили всего 1 гол и этим счастливчиком оказался Билли Шарп. Форвард «Шеффилд Юнайтед» является главным голеадором клуба и в прошлом сезоне в Чемпионшипе забил 23 гола. На очередной результативный удар форварда можно сделать ставку с кэфом около 3,2.

Статистика для ставок

«Шеффилд Юнайтед», скорее всего, сможет забить хотя бы 1 гол. Этот прогноз сыграл во всех последних 13 домашних матчах команды в Чемпионшипе и сделать ставку на это событие можно с кэфом примерно 1,4. Как раз и «Кристал Пэлас» пропускает много на выезде и в предыдущих 8 играх в гостях пропускал в 7 случаях.

Вряд ли в игре будет 4 и более горчичников. В 7 последних официальных матчах «Шеффилд Юнайтед» прогноз на тотал меньше 3,5 сыграл 6 раз. Также это пари сыграло 7 раз в последних 9 матчах лондонцев в АПЛ.

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур.

«Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

Шеффилд. Стадион: «Брэмолл Лейн». 18.08.2019. 16:00 (МСК)

Судья: Дэвид Кут

«Шеффилд» сумел увезти сенсационную ничью из Борнмута и, кажется, всерьез намерен остаться в АПЛ. Удастся ли подопечным Криса Уайлдера доказать свои притязания или «орлы» Ходжсона спустят «клинков» с небес?

«Шеффилд», которому сразу пророчили вылет обратно в Чемпионшип, оказал достойное сопротивление «Борнмуту» на «Виталити», сведя матч в боевую ничью 1:1. Причем «Шеффилд» создал больше острых моментов, чем «Борнмут», и даже по ожидаемым голам (xG) превзошел хозяев – 1,60 против 1,34 в пользу «клинков». Хотя ход матча складывался не в пользу «Шеффилда», ибо «Борнмут» открыл счет на 62-й минуте, но «Шеффилд» не сдался и запихнул ответный мяч на 88-й минуте, установив окончательный счет 1:1. Таким образом, «Шеффилд» сделал заявку на продление прописки в АПЛ. Посмотрим, как оно будет!

«Кристал Пэлас» начал сезон с нулевой ничьи против «Эвертона» на «Селхерст Парк». Гости больше создавали и чаще угрожали воротам Висенте Гуайты, но хозяева были острее в атаке. Именно острота в атаке позволила подопечным Роя Ходжсона зацепить несколько важных очков. И по матчу с «Эвертоном» было видно, что этот навык не был утерян. Но игра в обороне «орлов» желала оставлять лучшего.

«Шеффилд Юнайтед»: нет

«Кристал Пэлас»: Томкинс, Сахо

Матч обещает быть равным, что букмекеры только с небольшим отрывом отдают предпочтение «Шеффилду». Но не стоит недооценивать «Кристал Пэлас», особенно в гостях. Исходя из того, что обе команды являются силовыми, которые играют в классический «бей-беги», мы считаем, что зрители от этого выиграют и мы увидим голы с обеих сторон. БК





Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас, который состоится на стадионе Брэмолл Лейн в воскресенье 18 августа, начало в 16:00 (МСК).

Фаворитом этого матча считается Шеффилд Юнайтед. Команда вернулась в Премьер-лигу после 12-летнего отсутствия — Шеффилд вылетал отсюда в сезоне 2006/07. В первом за долгие годы матче в высшем дивизионе он сыграл вничью 1:1 с Борнмутом. Причем Юнайтед уступали 0-1 и отыгрались только на 88-й минуте по причине гола Билли Шарпа. С учетом прошлого сезона Шеффилд не проигрывает в семи официальных матчах, выиграв четыре из них. А на своем поле он выиграл восемь из десяти предыдущих поединков, проиграв лишь раз. При этом в каждом выигранном матче Шеффилд оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

Кристал Пэлас в прошлом сезоне занял 12-е место. В первом туре текущего розыгрыша чемпионата Англии он принимал на своем поле Эвертон и сыграл вничью 0:0. Столичный клуб продлил беспроигрышную серию до пяти матчей, три из которых были выиграны. В гостях же он проиграл только два из десяти предыдущих поединков, одержав семь побед. Причем в шести случаях он забивал больше двух голов. Вообще, за 12 последних гостевых матчей в Премьер-лиге Кристал Пэлас лишь раз не забил ни одного мяча.

Шеффилд Юнайтед и Кристал Пэлас не играли друг с другом с сезона 2010/11. Тогда они выступали в Чемпионшипе и обменялись домашними победами. Вообще, четыре последних матча между ними завершались победой команды, игравшей дома, и ни разу за шесть предыдущих встреч противостояния не победили гости. Также надо сказать, что в пяти из семи последних матчей между Шеффилдом и Кристал Пэлас забивалось не более двух мячей.

>Забивает за игру

Специалисты сайта считают, что шансы Кристал Пэлас в этой игре недооценены и выгодной будет ставка на выигрыш гостей с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Шеффилда со счетом 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на выигрыш Кристал Пэлас с нулевой форой принимаются с котировкой 2.12.



В матче «Шеффилда» и «Пэласа» букмекеры дают на победы команд почти равные коэффициенты, однако небольшое преимущество отдают дебютанту АПЛ. По итогам прошлого сезона Чемпионшипа «Юнайтед» стал наименее пропускающей командой, играя по схемам 3-4-1-2 и 3-5-2, однако даже на фоне девятой лучшей обороны АЛП это достижение выглядит неубедительно в контексте высшего английского дивизиона.

Оборонительная схема не мешала забивать 1,7 гола за игру в среднем, однако наибольший вклад внес 33-летний Билли Шарп. Тренер, видимо, понимает физическое состояние ветерана. В матче против «Борнмута» он вышел на 82-й минуте и стал героем встречи, отыграв один мяч в обоюдно слабой игре, а чтобы этот гол «Шеффилда» что-то значил, нужно не вспоминать, как «Борнмут» оборонялся в прошлом сезоне.

Limbs from the Sheffield United fans at Bournemouth

