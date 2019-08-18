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В данном матче вполне можно рассчитывать на обмен голами между данными командами. Стабек на данный момент не в лучшей форме, команда не может выиграть пять матчей подряд, но забивает регулярно.
Кристиансунн так же результатами не впечатляет, команда не выигрывала на протяжении четырёх матчей, но забивает регулярно.
Теперь что касается ставки. Если взглянуть на личные встречи, то данная ставка не очень подходит для данного матча, так как ОЗ прошло лишь в двух из семи матчей.
Но если взглянуть на последние матчи обеих команд, то все не так уж и безналежно.
Стабек забивал в 6 последних матчах, в пяти последних матчах команды прошла ставка обе забьют, дома в трех крайних матчах сыграли результативную ничью.
Кристиансунн сыграл через обе забьют в четырех последних матчах чемпионата.
Исходя из статистики последних матчей обеих команд, я считаю, что в данном матче команды обменяются голами.
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