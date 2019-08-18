«Баия» — «Гояс». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Баия» — «Гояс». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Баия — Гояс

Главные загадки человечества — как строили египетские пирамиды, существовала ли Атлантида, откуда взялся Стоунхендж и…что происходит с “Гоясом” после Кубка Америки. У “попугаев”за последний месяц четыре поражения, две нулевых ничьи и плавное погружение во вторую часть турнирной таблицы. Очередной шанс исправить ситуацию — встреча 15-го тура чемпионата Бразилии против “Байи Сальвадор”, сумевшей в минувший игровой уикэнд остановить “Палмейрас” в Сан-Паулу — 2:2.

Ориентировочные составы на матч “Баия Салвадор” — “Гояс”

"Баия" (4-3-3): Фридрих — Фонсека, Параиба, Мойзес, Джиованни — Жуниньо, Флавио, Грегоре — Гимараэс, Лукка, Жилберто

Не сыграют:

"Гояс" (4-3-3): Тадеу — Вас, Жеоване, Кевин, Ф.Яго — Джефферсон, Сена, Марлоне — Барсия, Кайке, Майкл

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Баия Салвадор” — “Гояс”

“Байя” — домашняя команда: 16 из 20 очков набраны именно при своих болельщиках. А “Гояс” — далеко не спец по игре на выезде. В нынешнем первенстве “попугаям” лишь в первом матче удалось увезти три очка после встречи с “Флуминенсе”. Дальше — сплошные поражения и ничья с более чем скромным “Аваи”. Даже смена главного тренера после 1:6 от “Сантоса” не привела в чувство футболистов “Гояса”. “Байя” на классе разберет оппонента. Наш прогноз — победа хозяев с коэффициентом 1,43.

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