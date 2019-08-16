Прогноз редакции на матч Крузейро — Сантос

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Терпение руководства “Крузейро” лопнуло. Главный тренер Мано Менезеш отправлен в отставку после очередного безвольного поражения. Роковым матчем стала встреча с “Интернасионалом” в Кубке Бразилии, “синие” проиграли 0:1. Теперь на тренерский мостик “Крузейро” зашел Рожерио Сени, бросивший посреди сезона “Форталезу”.
И легендарного голкипера ждет серьезное испытание в первом же матче. На “Минейрао” приедет лидер чемпионата “Сантос”, чтобы сыграть матч 15-го тура Бразилейрао. Президент этого клуба на неделе обмолвился, что состав “рыб” на полгода мог пополнить Неймар, бывший игрок “черно-белой” команды. Но руководство “ПСЖ” не пошло на встречу бразильцам.
"Крузейро" (4-2-3-1): Фабио — Орехуэла, Лео, Деде, Эжидио — Габриэль, Невес — Кабрал, Энрике, Фред -Роша
Не сыграют: —
"Сантос" (4-3-2-1): Эверсон — Джонатан, Питука, Энрике, Вериссимо — Феррас, Жорже, Санчес Аркоса — Сотельдо, Гонсалес — Саша
Не сыграют: —
“Сантос” на прошлой неделе прервал победную серию из семи матчей, уступив на “Морумби” “Сан-Паулу” — 2:3. Но это не помешало сохранить первую строчку в лиге. “Крузейро” имеет чудовищную статистику — лишь в последнем матче “синие” смогли забить, что перед этим не получалось сделать восемь игр. Смена главного тренера обязательно придаст импульс команде и скажется итоговом результате. Наш прогноз — ничья с коэффициентом 3.04.
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