Прогноз, ставки и коэффициенты Крузейро — Сантос (18.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Крузейро — Сантос (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Крузейро — Сантос

Терпение руководства “Крузейро” лопнуло. Главный тренер Мано Менезеш отправлен в отставку после очередного безвольного поражения. Роковым матчем стала встреча с “Интернасионалом” в Кубке Бразилии, “синие” проиграли 0:1. Теперь на тренерский мостик “Крузейро” зашел Рожерио Сени, бросивший посреди сезона “Форталезу”. 

И легендарного голкипера ждет серьезное испытание в первом же матче. На “Минейрао” приедет лидер чемпионата “Сантос”, чтобы сыграть матч 15-го тура Бразилейрао. Президент этого клуба на неделе обмолвился, что состав “рыб” на полгода мог пополнить Неймар, бывший игрок “черно-белой” команды. Но руководство “ПСЖ” не пошло на встречу бразильцам. 

Ориентировочные составы на матч “Крузейро” — “Сантос”

"Крузейро" (4-2-3-1): Фабио — Орехуэла, Лео, Деде, Эжидио —  Габриэль, Невес — Кабрал, Энрике, Фред -Роша

Не сыграют:

"Сантос" (4-3-2-1): Эверсон — Джонатан, Питука, Энрике, Вериссимо — Феррас, Жорже, Санчес Аркоса — Сотельдо, Гонсалес — Саша 

Не сыграют:

Прогноз на матч “Крузейро” — “Сантос”

“Сантос” на прошлой неделе прервал победную серию из семи матчей, уступив на “Морумби” “Сан-Паулу” — 2:3. Но это не помешало сохранить первую строчку в лиге. “Крузейро” имеет чудовищную статистику — лишь в последнем матче “синие” смогли забить, что перед этим не получалось сделать восемь игр. Смена главного тренера обязательно придаст импульс команде и скажется итоговом результате. Наш прогноз — ничья с коэффициентом 3.04.

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