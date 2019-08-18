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Прогноз Нижний Новгород — СКА-Хабаровск (18.08.19), ставки и коэффициенты

ФК Нижний Новгород

ФК Нижний Новгород данный чемпионат начали результативно, за 8 матчей команда забила 7 мячей пропустив 12.

СКА-Хабаровск

СКА-Хабаровск так де регулярно забивает, но и пропускает частенько, как результат за восемь матчей команда забила 9 мячей пропустив 8.

Прогноз

Команды между собой встречались трижды, все три матча СКА выиграли со счетом 1:0, но все же я считаю, что данный матч будет бооее результативным.

Лишь в одном из восьми матчей с участием команды Нижний Новгород было забито меньше двух мячей, в 4 из 6 послелних и вовсе прошла ставка обе забьют + ТБ2,5. На своем поле Нижний Новгород выиграл два крайних матча со счетом 2:1, перед жтим проиграли дома 1:3.

Лишь в 3 из 8 матчей с участием СКА было забито меньше двух голов. Ска забивали минимум два мяча в 2 последних выездных матчах.

Нижний Новгород — СКА-Хабаровск. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Нижний Новгород — СКА-Хабаровск. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Нижний Новгород — СКА-Хабаровск состоится в воскресенье 18 августа в 17:00 (МСК) на стадионе Нижний Новгород. Фаворитом этого матча является Нижний Новгород, шансы которого победить букмекеры оценивают выше 50%. Подопечные Дмитрия Черышева считались одними из главных претендентов на выход в Премьер-лигу, но после восьми туров в их активе лишь восемь очков и они делят 13-е место с еще четырьмя командами. От зоны стыковых матчей за право играть в высшей лиге их отделяет семь баллов. В среду Нижний Новгород уступил на выезде Балтике со счетом 1:2. Перед этим он не проигрывал в трех поединках кряду — две победы и одна ничья. Само поражение стало для волжан четвертым за восемь матчей чемпионата. На своем поле с учетом прошлого сезона Нижний Новгород выиграл пять из семи последних матчей в ФНЛ. При этом в четырех встречах он забивал не менее двух голов.

СКА-Хабаровск после восьми туров делит восьмое место с Армавиром, набрав 11 очков. В середине недели он проиграл дома Мордовии со счетом 1:2. Перед этим дальневосточники не проигрывали и не пропускали в четырех матчах кряду — три победы и одна ничья. В гостях СКА-Хабаровску удалось одержать только три победы за десять предыдущих встреч при таком же количестве ничейных результатов и четырех поражениях. При этом в пяти матчах он пропускал не менее двух голов. В прошлом сезоне СКА-Хабаровск выиграл у Нижнего Новгорода оба матча с одинаковым счетом 1:0. В предстоящей игре, как считают аналитики сайта , он проиграет и при этом пропустит больше одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Нижний Новгород — СКА-Хабаровск:

Победа Нижнего Новгорода — 1.88, ничья — 3.35, победа СКА-Хабаровска — 4.32.

Нижний Новгород — СКА-Хабаровск. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Нижнего Новгорода; индивидуальный тотал Нижнего Новгорода больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Нижнего Новгорода со счетом 1:0 (коэффициент 5.00). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 5.50). Ставки на тотал хозяев больше 1,5 голов принимаются с котировкой 2.17.

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