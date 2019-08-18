Прогноз редакции на матч Айнтрахт — Хоффенхайм

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Прогноз, ставки и коэффициенты Айнтрахт — Хоффенхайм (18.08.19)

Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» в прошлом сезоне громко заявили о себе. Разводя бурную деятельность по всем фронтам, клуб не мог не понимать, что итогом такого выступления станет потеря основных игроков. Ну, они их лишились. Понаехали купцы с туго набитой мошной, и Франкфурт стал беднее на Халлера и Йовича. Теперь у «Орлов» в атаке разряженный воздух, а оставшийся Ребич в одного может воспользоваться только камерой декомпрессии. Нет, клуб прикупил игроков на замену, но о сыгранности, по-настоящему высоком взаимопонимании между партнерами, пока речь не идет.

Хотя, частично о форме атакующей линии можно судить по матчам в рамках Лиги Европы. Скидку на качество соперников в еврокубках стоит сделать обязательно, но в целом клуб продолжает оставаться результативным игроком. Победная серия «Орлов» насчитывает семь поединков.

Хоффенхайм

Сказанное выше полностью относится и к «деревенским». Хоффенхайм так же активно распродавал свои активы. Стал ли после этого клуб слабее? В этом у меня большие сомнения, но определённые трудности на старте первенства могут возникнуть и у него. Шесть контрольных поединков межсезонья поделились на две победы, две ничьи и два поражения. Чем крупнее соперник возникал на противоположной стороне поля, тем большие трудности преследовали линию атаки. Трудности эти скорее психологические, чем связанные с уровнем мастерства игроков. В потере мощности Хоффенхайм можно только заподозрить, но не уличить.

Кубковая встреча с представителем бундес-3, Вюрцбургер Кикерс, завершилась результативной ничьей в основное время – 2:2. А сам матч «деревенские» дожали после серии пенальти. По крайней мере, забивать клуб всё ещё способен и, конечно же, не перестанет это делать.

Прогноз

Клубам ещё предстоит окончательно сыграть составы, но уже то что есть, достаточно продуктивно. Айнтрахт так вообще ведет борьбу на победу в каждой встрече. Атака Хоффенхайма точно не стала хуже или слабее. Она по-прежнему способна выигрывать матчи. Думаю, что хозяин не проиграет. Ставлю на результативный футбол.

Ставка: ТБ(3)

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Прогнозы статистики (18.08.2019)

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Прогнозы статистики (18.08.2019)



В воскресенье 18.08.2019 пройдет матч чемпионата Германии между Айнтрахтом Франкфурт и Хоффенхаймом. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в немецкой Бундеслиге.

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Прогноз в пользу победы Айнтрахта:

Айнтрахт не проиграл ни одного из четырех предыдущих матчей против Хоффенхайма в Бундеслиге (+2=2).

За десять гостевых матчей против Айнтрахта в Бундеслиге Хоффенхайм одержал четыре победы. Среди команд, которые сейчас выступают в Бундеслиге, только у Аугсбурга он выиграл на чужом поле больше матчей (5).

Айнтрахт не выиграл ни одного из шести последних матчей в Бундеслиге в прошлом сезоне (=2-4). За эти шесть туров только Нюрнберг набрал так же мало очков, как он.

Хоффенхайм проиграл три из четырех последних матчей в Бундеслиге, не победив ни разу. Сейчас впервые с апреля 2015 года его проигрышная серия в турнире может достичь трех поединков.

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержат хозяева поля.

2.425П1

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Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 20 матчей против Хоффенхайма в Бундеслиге Айнтрахт забил в общей сложности только 23 гола или в среднем по 1,2 мяча за игру. Среди команд, которые сейчас выступают в Бундеслиге, только Лейпцигу он забивает в среднем за игру меньше голов (1,0).

Айнтрахт не забивает на своем поле в Бундеслиге 256 минут игрового времени — самая длительная текущая домашняя безголевая серия в турнире среди команд, игравших в Бундеслиге в прошлом сезоне и играющих сейчас.

Филип Костич забил в ворота Хоффенхайма четыре гола — больше, чем любой другой команде Бундеслиги.

В прошлом сезоне Хоффенхайм стал единственной командой Бундеслиги, забивавшей в каждом гостевом матче. При этом никто не забил на чужом поле так много голов, как он (42).

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что результативность встречи не превысит двух мячей.

2.34ТМ 2.5

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Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Прогнозы по остальным линиям:

Айнтрахт каждый из трех последних сезонов в Бундеслиге, стартовавших для него домашним матчем, начинал с победы. А не проигрывает он на своем поле в рамках первого тура с 2008 года — тогда франкфуртский клуб со счетом 0:2 уступил Герте.

В этом сезоне Хоффенхайм будет играть под руководством Альфреда Шредера. Это десятый специалист, работающий с Хоффенхаймом в Бундеслиге, и только двум его предшественникам удавалось выиграть первый же матч с командой: Ральфу Рангнику (победа над Энерги в сезоне 2008/09 со счетом 3:0) и Маркусу Гисдолю (победа над Фортуной в сезоне 2012/13 со счетом 3:0).

Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на победу Айнтрахта с форой (0)

1.78П1 (0)

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Прогноз редакции на матч Айнтрахт — Хоффенхайм



“Айнтрахт” пошумел в Бундеслиге и Лиге Европы и вынужден был распрощаться со своими лидерами, на которых накинулись большие клубы с большими мешками денег, поэтому новый сезон для “орлов” обещает быть трудным, но интересным. Тоже самое касается и “Хоффенхайма”, распродавшего свои активы, но не ставшего слабее по сравнению с прошлым сезоном.

Ориентировочные составы на матч Айнтрахт (Франкфурт) — “Хоффенхайм”:

“Айнтрахт” (3-4-1-2): Трапп — Ндика, Хасебе, Хинтереггер — Костич, Роде, Кохр, Да Коста — Гачинович — Ребич, Пасиенсиа.

Не сыграют: —

“Хоффенхайм” (3-4-3): Бауманн — Хюбнер, Фогт, Пош — Цубер, Руди, Гриллитч, Кадерабек — Грифо, Крамарич, Сков.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Айнтрахт (Франкфурт) — Хоффенхайм:

Потери “Айнтрахта” в лице Халлера и Йовича обедняют атакующий потенциал команды. И это хорошо, что еще Ребич не ушел, но вдруг ему станет грустно в окружении новых партнеров по нападению? Очевидно, что теперь “орлы” будут больше делать упор на сыгранные защиту и полузащиту, а главным лицом команды вполне может стать Костич.

Если говорить конкретно о матче, то в составе “Хоффенхайма” есть форвард-убийца Андрей Крамарич, от которого спасения нет, а рядом с ним живчик Грифо и будущая звезда датского футбола Сков, который был приобретен у “Копенгагена”. Именно эти факторы позволяют говорить о команде из Зинсхайма, как о фаворите встречи, нам видится логичным взять победу “Хоффенхайма” с форой 0 с коэффициентом — 1.97.

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Айнтрахт — Хоффенхайм 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В предстоящем поединке встретятся команды, которые завершили своё выступление в прошлом сезоне в верхней части турнирной таблицы. «Айнтрахт» занял 7-е место и получил право участвовать в квалификации Лиги Европы, «Хоффенхайм» был 9-м и на этот раз остался без еврокубков. Небольшое предпочтение в этой встрече букмекеры отдают «Айнтрахту»: коэффициент на победу команды около 2,4, против примерно 3 на «Хоффенхайм».

Статистика для ставок

В 4 последних личных встречах в Бундеслиге командам каждый раз удавалось обмениваться забитыми голами. Вероятно, это произойдёт и в предстоящей встрече. Сделать ставку «Обе забьют – да» можно с примерным коэффициентом 1,5.

Также отметим, что «Айнтрахт» не проигрывал «Хоффенхайму» в 5 из 6 предыдущих игр в чемпионате. Таким образом, закономерно взять победу «Айнтрахта» или ничью в этом матче, к тому же подопечные Ади Хюттера играют на своём поле. Коэффициент на такой исход около 1,4.

В 8 последних очных противостояниях в Бундеслиге команды не забивали больше 3 голов 7 раз. Быть может, эта встреча также будет не слишком результативной. Котировки на «Тотал меньше 3,5» расположились в районе 1,6.

Ставки на игроков

По мнению букмекеров, наиболее вероятны в этой игре голы нападающих «Айнтрахта» Анте Ребича, Гонсалу Пасиенсии и Деяна Йовелича. Поставить на забитый мяч каждого из этих футболистов можно с коэффициентом около 2,4.

Футбол Германии. Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Прогнозы на матч

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Прогноз, ставки на матч чемпионата Германии (18.08.2019)

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм, который состоится на стадионе Коммерцбанк Арена (Commerzbank-Arena) в воскресенье 18 августа, начало в 16:30 (МСК).

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы хозяев поля. В прошлом сезоне Айнтрахт занял седьмое место, набрав 54 очка. У него были все шансы попасть в Лигу чемпионов, но он провалил концовку чемпионата: три подряд поражения на финише с общим счетом 2:13 и всего три очка в шести последних турах. В итоговой таблице чемпионата Айнтрахт оказался в четырех баллах от зоны Лиги чемпионов. На своем поле он не выиграл ни одного из трех предыдущих матчей, забив в них только один мяч. Перед этим Айнтрахт не проигрывал в родных стенах в шести подряд встречах — четыре победы и две ничьи.

Хоффенхайм в прошлом футбольном году занял девятое место, набрав 51 очко. В конце чемпионата он провел четыре подряд матча без побед, проиграв три из них. Перед этим Хоффенхайм выиграл пять из шести матчей. На выезде он проиграл два первых матча прошлого сезона, но за следующий 15 поединков вдали от дома уступил еще лишь дважды, одержав шесть побед и семь раз сыграв вничью. Кстати, Хоффенхайм забивал в каждом из 17 гостевых матчей прошлого сезона. В 12 встречах ему удавалось забить не менее двух голов, а в восьми поединках он поражал цель минимум трижды.

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Ставки на матч:

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Айнтрахт выиграл у Хоффенхайма оба матча в чемпионате — 2:1 на выезде и 3:2 дома. До этого он не мог обыграть клуб из Зинсхайма в шести подряд поединках — четыре ничьи и пара поражений. Результативность противостояния в последние годы была невысокой: в шести из восьми предыдущих матчей забивалось менее трех мячей. При этом регулярно забиваются голы в концовках встреч: за семь последних матчей между Айнтрахтом и Хоффенхаймом было забито шесть голов после 80-й минуты и пять голов после 88-й минуты.

>Забивает за игру

0

Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм. Ставки на матч:

Специалисты сайта считают, что победить в этом матче может номинальный аутсайдер и ставят на выигрыш гостей с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). На втором месте по популярности победа Айнтрахта 2:1 (коэффициент 9.00). Поставить на выигрыш Хоффенхайма с нулевой форой можно с котировкой 2.13.

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