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«Ренн» — «ПСЖ». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Совершит ли «Ренн» реванш против ПСЖ?

«Ренн»

В воскресенье, 18 августа, «Ренн» на своем поле примет ПСЖ в рамках второго тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Роажон Парк», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на



«Ренн» финишировал в минувшем розыгрыше Лиги 1 на десятой позиции. «Черно-красные» в 38 играх чемпионата добыли по 13 побед и ничейных результатов, а также 12 встреч проиграли.





А вот в Кубке Франции «Ренн» добился наивысшего результата, одолев в финале турнира ПСЖ, обыграв своего оппонента по пенальти. А уже этим летом бретонцы уступили парижанам в матче за Супекубок Франции со счетом 1:2.









Летом у «Торино» за 15 миллионов евро был куплен сенегальский форвард Мбай Ньянг и у «Анже» хавбек Флавьен Тэ за 9 миллионов. Продали «Аугсбургу» за 7,5 миллионов чешского голкипера Томаша Коубека и полузащитника Бенджамина Андре в «Лилль» за 7 млн.









В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 коллектив победи на выезде крепкий «Монпелье» (1:0).







ПСЖ



В этом году Томасу Тухелю придется что-то сделать, чтобы исправить недочеты, которые проявились в том сезоне. Парижане начали с победы в Суперкубке Франции со счетом 2:1, отомстив тому самому «Ренну», которому они проиграли в финале Кубка Франции.





Предсезонная подготовка ПСЖ выдалась не очень насыщенной. Клуб отыграл всего 4 поединка. Хозяева выиграли у «Динамо» Дрезден 1:6, обыграли «Сидней» 3:0, однако неожиданно расписали мировую с «Нюрнбергом» (2:2) и уступили «Интеру» (5:6 по пенальти).





Отметим, что из команды ушли Буффон, Алвес, Мусса Диаби и Ло Чельсо. Непонятна ситуация с Неймаром. Скорее всего, футболист покинет клуб. В то же время «Принцы» неплохо усилились, купив Сарабию, Эрерру, Диалло и Гуйе.





В стартовом туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» разгромил на своем поле «Ним» (3:0).







Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,0, а ничья — в 5,25.









Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,37.





Ренн

Похоже для клуба Ренн столичный Пари Сен Жермен становится уже любимым противником, ведь столь часто за последнее время парижане ещё ни с кем не встречались. Причём «красно-чёрные» каждый раз подбирают ключи к воротам столичного гранда, к примеру, прорывая оборонительные порядки ПСЖ уже на протяжении аж 8-ми матчей кряду (лучший результат по стабильности в этом отношении из всех участников французской Лиги 1).

При этом уважаемый Париж далеко не всегда выходил победителем в вышеупомянутых поединках, к слову, уступив не так давно (27 апреля этого года) в скандальной финальной схватке за Кубок Франции Ренну по пенальти (2:2 в основное время). Где у ПСЖ был удалён Мбаппе, а также Неймар посмел ударить болельщика!

ПСЖ

Продолжились выяснения чувств на самом высоком уровне ПСЖ + Ренна и в недавнем французском Суперкубке, где Пари Сен Жермен чуть было опять не отдал очередной трофей в руки своего уже надоедливого и неудобного недруга. Сумев перетянуть одеяло на себя только во второй половине встречи, забив 2 мяча усилиями Мбаппе и Ди Марии (виктория 2:1).

Прогноз

Жду и на этот раз дежурный спортивный триллер в исполнении этих принципиальных соперников, в завершении которого нападению Ренна будет опять не стыдно за проделанную работу…Кстати, хозяева стадиона неплохо стартанули в новой регулярке, переиграв на выезде очень крепкий Монпелье со счётом 1:0!

Лига 1. Ренн — ПСЖ. Прогнозы на матч

Ренн — ПСЖ. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (18.08.2019)

Ренн — ПСЖ. Прогноз на матч французской Лиги 1 (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Ренн — ПСЖ, который состоится на стадионе Роазон Парк (Roazhon Park) в воскресенье 18 августа, начало в 22:00 (МСК).

Ренн — ПСЖ. Кто фаворит матча?

Явным фаворитом в этой игре является ПСЖ, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне столичный клуб очень легко выиграл национальное первенство, на 16 очков опередив своего ближайшего преследователя — Лилль. В первом туре нового розыгрыша турнира он принимал на своем поле Ним и добился победы с крупным счетом 3:0 — по голу забили Кавани, Мбаппе и Ди Мария. В конце прошлого сезона ПСЖ заметно сбавил, но и мотивации играть на победу в каждом матче у него не было. Так что не стоит акцентировать внимание на том факте, что победа над Нимом стала для подопечных Томаса Тухеля лишь четвертой за десять последних матчей в Лиге 1. Год назад они, как и сейчас, стартовали с победы 3:0 — тогда в соперниках был Кан. Первые очки ПСЖ потерял только в 15 туре, когда сыграл вничью с Бордо. Есть основания полагать, что его старт в этом сезоне будет не менее мощным.

Ренн в прошлом розыгрыше чемпионата Франции занял десятое место. В прошлую субботу он обыграл на выезде Монпелье со счетом 1:0, забив единственный мяч на 6-й минуте. Это была его третья подряд победа в чемпионате. А не проигрывает он в Лиге 1 в шести матчах кряду. На своем поле Ренн проиграл только один раз за 12 последних матчей, одержав шесть побед и пять раз сыграв вничью. В половине поединков на данном отрезке он не пропускал ни одного гола.

Ренн — ПСЖ. Ставки на матч:

Ренн — ПСЖ. Как играли между собой?

В прошлом сезоне ПСЖ выиграл у Ренна оба матча чемпионата — 3:1 в гостях и 4:1 дома. При этом столичный клуб проиграл Ренну в финале Кубка Франции по пенальти. В этом сезоне ПСЖ и Ренн уже провели один матч — за Суперкубок страны, и он завершился волевой победой парижан 2:1. В восьми из девяти последних официальных матчей между этими соперниками забивалось больше двух голов, а в семи из них — больше трех мячей. Кроме того, в семи из восьми последних матчей противостояния забивали обе команды.

>Забивает за игру

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Ренн — ПСЖ. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу ПСЖ и ставят на то, что забивать будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу ПСЖ со счетом 2:1 или 2:0 (коэффициенты 7.50 и 8.00 соответственно). Поставить на то, что забивать будут обе команды, можно с котировкой 1.70.

Ренн — ПСЖ 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Обе команды на старте сезона добились «сухих» побед. «Ренн» обыграл в гостях «Монпелье» со счетом 1:0. ПСЖ дома смог уверенно победить «Ним» со счетом 3:0. В предстоящем матче явным фаворитом встречи являются подопечные Томаса Тухеля – котировки на победу гостей в районе 1,4. В то время как вероятность триумфа хозяев оценивается коэффициентом около 7,7.

Статистика для ставок

В 8 предыдущих очных матчах во всех французских турнирах «Ренну» удавалось забить гол в ворота ПСЖ. Предстоящая игра тоже может не стать исключением, а котировки на гол хозяев в районе 1,5.

Кроме того, в ближайшем матче команд может сыграть ставка «Обе забьют — да». Пари было успешным в 7 из 8 последних личных встреч команд во всех турнирах Франции. Вероятность такого события букмекеры оценивают коэффициентом около 1,7.

Ставки на игроков

Интересным выглядит пари на гол полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии. Аргентинский игрок сумел отличиться в первой игре парижан в этом сезоне Лиги 1. Кроме того, полузащитник забивал «Ренну» в матче за Суперкубок Франции и в двух последних очных встречах команд во французском первенстве. Гол аргентинца в этой игре можно взять за примерный кэф 2,3.

Прогноз на

матч

«Ренн» — «ПСЖ» 18 августа

18 августа в 22:00 (мск) в Ренне состоится матч второго тура французской Лиги 1.

Прогноз на матч «Ренн» — «ПСЖ»

Парижане отцепили Неймара от тренировок, убрали из магазина футболки с фамилией бразильца, и атмосфера в клубе только улучшилась. Без главной звезды «ПСЖ» провёл идеальный матч против «Нима» и легко победил 3:0: все 90 минут владели инициативой, создали миллион опасных моментов и могли выигрывать гораздо крупнее, если бы не бросили играть в концовке. Верратти и Маркиньос царили в центре поля, успевали отрабатывать в обе стороны, а Кавани и Мбаппе привычно забили по мячу. В обороне полное спокойствие: соперник отыграл без единого шанса.