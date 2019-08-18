«Атлетико» — «Хетафе». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз Атлетико — Хетафе (18.08.19), ставки и коэффициенты

Атлетико Мадрид

В Атлетико летом прошла революция: команду покинуло сразу два ключевых игрока — Антуан Гризманн и Родриго. Также из клуба ушли Диего Годин, Хуанфран и Фелипе Луис, но их уход казался вполне логичным и неотвратимым, ведь все трое уже в возрасте и у них есть определённый спад. Также команду покинул Желсон Мартинш и Лусиано Вьетто — таким образом (учитывая трансфер Лукаса Эрнандеса в Баварию), Атлетико получил в своё распоряжение более 300 млн евро — можно купить крутых игроков.

Не секрет, что у Атлетико были проблемы с позиционной атакой, поэтому Симеоне воспользовался таким вынужденным обновлением, и Атлетико стал покупать достаточно атакующих футболистов. Самым ярким примером такой политики стал трансфер Кирана Триппьера из Тоттенхэма — там он был худшим фланговым защитником при обороне и лучшим — при атаке (в Атлетико при обороне Кирана будет страховать система игры). Он делает отличные подачи — в Англии их сравнивают с кроссами от Дэвида Бэкхэма. Это очень сильно поможет при стандартах — у Атлетико с ними проблемы. Атлетико приобрёл Триппьера за смешные, по сегодняшним меркам, 23 млн евро.

Также очень выделяется трансфер Жоао Фелиша — многие говорят, что Атлетико переплатил, но есть сразу три «НО»: 1) инфляция; 2) ситуация Атлетико — Жоао является прямой заменой Гризманну, Атлетико просто не мог купить кого-либо ещё, поэтому Бенфика с лёгкостью выручила максимум от этой продажи; 3) талант Жоао (Ювентус и Реал его на себе сполна почувствовали).

Были и другие трансферы, за которые можно похвалить Атлетико: Маркос Льоренте (призван заменить ушедшего в Манчестер Сити Родри), Марио Эрмосо (центральный защитник с очень хорошим пасом, плюс он может сыграть и левого защитника), Фелипе (отличный центральный защитник — был важной частью Порту), Лоди (левый защитник, который способен проделывать огромный объём работы, чего не хватало постаревшему Фелипе Луису в пролом сезоне). Даже трансфер Ивана Шапоньича способен принести Атлетико дивиденды на дистанции сезона. Также хочу сделать поправку — в момент написания материала Анхель Корреа всё ещё в Атлетико, а Родриго Морено — в Валенсии.

У Атлетико прямо сейчас просматриваются три основных варианта системы игры: 1) 4-4-2 ромб с двумя классическими нападающими на острие и с Фелишем на вершине ромба; 2) 4-4-2 с возможным переходом на 4-3-3, где Фелиш стартует на фланге, на острие по-прежнему два классических форварда; 3) 4-4-2 с нападением «Фелиш-классический форвард», где Жоао будет исполнять функции Гризманна (оттягиваться назад и атаковать из опорной зоны соперника). Как можно заметить, система игры Атлетико, по сравнению с прошлыми сезонами, стала намного более гибкой.

Хетафе

Хетафе по результатам в прошлом сезоне удивил очень многих: команда ещё пару сезонов назад играла в Сегунде, а совсем недавно смогла попасть в Лигу Европы.

Тут большую роль сыграла фигура главного тренера клуба из пригорода Мадрида — Пепе Бордаласа. Бордалас — фанат игры от обороны, его даже можно назвать оборонительным догматиком — Бордалас неоднократно говорил, что один вертикальный пас кажется ему более эффективным, чем долгое владение. Отсюда у него и возникали конфликты с тем же Кике Сетьеном (тогда Бордалас тренировал Алькоркон, а Сетьен — Луго).

Систему игры Хетафе при Бордаласе частенько называют 4-4-2-0 — команда почти всегда обороняется в низком блоке и прижимается к своим воротам. Конечно, такой вариант не очень нравится системе xG — если верить xPTS, Хетафе в прошлом сезоне должен был быть середняком. Есть другой интересный показатель, который многое говорит о стиле игры команды — процент логнгболлов от общего количества передач команды (далее — %ДП). Так вот, у Хетафе %ДП самый большой в топ-5 чемпионатах Европы — 26,4. Хетафе играет в очень прямолинейный футбол.

Из трансферов Хетафе можно отметить аренду с правом выкупа защитника Барселоны Марка Кукурельи — он был очень важной частью Эйбара Хосе Луиса Мендилибара, но там он, увы, не задержался. Посмотрим, как сложится его карьера в Хетафе Бордаласа.

Прогноз

Вернёмся к одному из моих суждений — Атлетико купил отличных игроков, которые нацелены на взламывание команд, которые любят играть низким блоком при обороне — Триппьер, Фелиш, Льоренте (возможно, и Хамес с Морено) — все они сильно помогут в играх, где нужно взламывать глубокую оборону.

Хетафе — ярчайший представить команд, стиль игры которых многие называют «автобусом». Очевидно, что в этом матче Атлетико победит по владению мячом, нанесёт много ударов по воротам Хетафе и наберёт больше xG. Этот матч — первое столкновение Атлетико с командой оборонительного догматика. Класс игроков, а также класс Симеоне как тренера дают мне уверенность в том, что Атлетико сможет победить в этом матче. Поэтому мой прогноз — Победа Атлетико.

Атлетико Мадрид – Хетафе. Прогнозы статистики (18.08.2019)

Атлетико Мадрид – Хетафе. Прогнозы статистики (18.08.2019)



В воскресенье 18.08.2019 пройдет матч чемпионата Испании между Атлетико Мадрид и Хетафе. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в испанской Примере.

Атлетико Мадрид – Хетафе. Прогноз в пользу победы Атлетико:

Атлетико не проиграл ни одного из 13 предыдущих матчей Ла Лиги против Хетафе (+12=1).

За семь предыдущих сезонов в Ла Лиге, которые Атлетико начинал с домашнего матча, он ни разу не проигрывал в первом туре (+4=3). В последний раз он уступал в первом туре в домашней игре в 1999 году — Райо Вальекано со счетом 0:2.

Хетафе за восемь предыдущих сезонов в Ла Лиге ни разу не начинал чемпионат с победы (=2-6). В последний раз он выиграл матч первого тура в 2009 году — у Расинга со счетом 4:1.

Атлетико не выиграл ни одного из трех предыдущих матчей в Ла Лиге (=2-1) и теперь впервые с мая 2015 года его безвыигрышная серия в турнире может достичь четырех поединков.

Атлетико Мадрид – Хетафе. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что Атлетико оправдает статус фаворита и одержит в этой игре победу.

1.496П1

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Атлетико Мадрид – Хетафе. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 13 последних матчей против Хетафе в Ла Лиге Атлетико не пропустил ни одного гола. Для Хетафе это худшая серия в истории клуба — ни с одним другим соперником он никогда не проводил так много кряду матчей без забитых голов.

Хетафе пропускал в каждом из 24 предыдущих гостевых матчей Ла Лиги против других команд из Мадрида (+3=1-20). В последний раз он сыграл в такой встрече на ноль в мае 2010 года, когда разгромил со счетом 3:0 Атлетико.

Атлетико Мадрид – Хетафе. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Атлетико не пропустит ни одного мяча.

1.75Атлетико не пропустит

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Атлетико Мадрид – Хетафе. Прогнозы по остальным линиям:

Атлетико и Хетафе впервые сыграют друг с другом в первом туре чемпионата Ла Лиги.

Атлетико пять раз начинал сезон в Ла Лиге с матчей против других команд из Мадрида и одержал лишь одну победу (=2-2). А Хетафе лишь раз играл в первом туре Ла Лиги с другим столичным клубом — в прошлом сезоне он уступил со счетом 0:2 Реалу.

Сауль может стать седьмым футболистом Атлетико, который проведет 250 официальных матчей за этот клуб под руководством Диего Симеоне.

Хорхе Молина из Хетафе провел против Атлетико уже девять матчей в Ла Лиге и не забил в них ни одного гола. Ни с одной другой командой он не провел так много поединков без забитых мячей.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне выиграл 12 из 13 матчей Ла Лиги против Хетафе, не проиграв ни разу. Ни у одного другого соперника он не выиграл так много поединков.

Атлетико Мадрид – Хетафе. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что преимущество Атлетико превысит один мяч.

2.54П1 (-1.5)

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Атлетико Мадрид — Хетафе 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Мадридские команды – «Реал» и «Атлетико», в прошлом сезоне второй год подряд боролись между собой за серебряные медали Ла Лиги. И второй раз кряду успешнее оказался «Атлетико», который постепенно перехватывает звание главного клуба из Мадрида у «Реала». Вполне ожидаемо букмекеры считают подопечных Диего Симеоне явными фаворитами предстоящего противостояния – коэффициент на победу мадридцев около 1,4. «Хетафе» тоже провел неплохой сезон и занял 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании, которая обеспечила команде участие в групповом этапе Лиги Европы в этом году. Котировки на победу гостей в районе 8,5.

Статистика для ставок

В 3 из 4 предыдущих очных матчах В Ла Лиге «Атлетико» удавалось забить в ворота «Хетафе» 2 безответных мяча. Пари на такую же результативность мадридской команды в ближайшей встрече оценивается букмекерами коэффициентом около 1,7.

«Хетафе» не может забить «Атлетико» уже 13 очных противостояний подряд в Ла Лиге. Вероятно, и эта встреча не станет исключением, а котировки на безголевой матч гостей в районе 1,9.

Кроме того, в этих же 13 матчах между командами футболисты «Атлетико» становились авторами первого гола в матче. Пари на то, что в ближайшей встрече хозяева откроют счет можно взять за примерные 1,4.

Важные новости

Лучший бомбардир «Атлетико» в каждом из предыдущих 5 сезонов, а также 5-й в списке лучших бомбардиров в истории клуба – Антуан Гризманн (133 гола за 5 лет в команде), перешел летом в «Барселону». Также мадридцев покинул капитан и один из основных защитников команды – Диего Годин («Интер»), который защищал цвета «Атлетико» в течение 9 сезонов. А наиболее ярким приобретением Диего Симеоне можно назвать 19-ти летнего португальца — Жоау Феликса, который забил 20 мячей в составе «Бенфики» во всех турнирах, где участвовала команда в прошлом сезоне.

«Атлетико» — «Хетафе». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Ла Лига. 1-тур.

«Атлетико» — «Хетафе».

Стадион: «Ванда Метрополитано», Мадрид.

18.08.2019. 23:00 (МСК).

Прямо сейчас «Атлетико» в состоянии победить любую команду в мире. На сегодня «Хетафе» не соперник «матрасникам».

«Атлетико»: лучше чем когда-либо

Назовете хотя бы один коллектив, который сейчас более в порядке, чем мадридцы? Так круто предсезонку еще давно никто не проводил. «Реал», «Ювентус», «Сан-Луис», «Гвадарахара», «Нумансия» и даже звезды MLS опробовали на себе, что такое «Атлетико». В особенности «Реал», проигравший 3:7. Клуб летом потратил рекордные 250 миллионов евро. За сумасшедшие деньги был куплен 19-летний Жоау Фелиш. Значит это только одно — «Атлетико» надоело быть вечно третей силой испанского футбола. Ему надоело быть клубом, который продает. Пришло время показать, что в Примере существует не только «Барселона» и «Реал», а Мадрид может быть окрашен и в красно-белые цвета. Симеоне, верим!

«Хетафе»: на голову ниже

Команда-открытие прошлого сезона. Была большая вероятность, что именно «Хатафе», а не «Валенсия», будет представлять Испанию в Лиге чемпионов. Не срослось. Клуб из пригорода Мадрида будет играть в Лиге Европы. Наверное, так правильнее, учитывая что «Хетафе» очень нестабильная команда и в самый решающий момент может на ровном месте оступиться. Ведь если бы в последнем туре прошлого сезона «Хетафе» обыграл кризисный «Вильярреал», уже осенью на «Колозеум Альфонсо Перес» звучал бы гимн Лиги чемпионов. «Хетафе» провел классную предсезонку, обыгрывая таких соперников как «Аталанта», и делая ничью с очень неплохим «Спортингом». Однако «Атлетико» — это совершенно другой уровень. Недосягаемый для «Хетафе».

Травмированные

Не сыграют: Шиме Врсалько, Диего Коста (оба — «Атлетико»), Виторину Антунеш, Филип Манойлович (оба — «Хетафе»).

Под вопросом: Борха Гарсес («Атлетико»), Амат Дидье («Хетафе»).

«Атлетико» — «Хетафе»: история личных встреч

31 раз играли друг с другом команды. 19 побед у «Атлетико», 3 — у «Хетафе», 9 ничьих. Подавляющее преимущество «матрасников».

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки





Ла Лига. Атлетико Мадрид — Хетафе. Прогнозы на матч

Атлетико Мадрид — Хетафе. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (18.08.2019)

Атлетико Мадрид — Хетафе. Прогноз на матч испанской Примеры (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Атлетико Мадрид — Хетафе, который состоится на стадионе Ванда Метрополитано (Wanda Metropolitano) в воскресенье 18 августа, начало в 23:00 (МСК).

Атлетико Мадрид — Хетафе. Кто фаворит матча?

Явным фаворитом в этой игре является Атлетико, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. В прошлом сезоне подопечные Диего Симеоне заняли второе место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги, на 11 очков отстав от чемпиона — Барселоны. В конце чемпионата они провели три подряд матча без побед, хотя перед этим выигрывали в четырех кряду поединках. В то же время продолжается домашняя беспроигрышная серия Атлетико, насчитывающая семь матчей — шесть побед и одна ничья. В этих семи поединках он пропустил всего три гола и пять раз оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

Хетафе в прошлом сезоне имел отличные шансы на попадание в Лигу чемпионов, но смазал концовку чемпионата и финишировал на пятой позиции, отстав от ставшей четвертой Валенсии на два очка. Из пяти последних матчей он выиграл только один, а из 11 последних поединков — лишь три. В гостях Хетафе провел пять кряду матчей без побед, набрав в них три очка, а за 14 предыдущих встреч вдали от дома ему удалось выиграть только два раза. Отдельно стоит сказать, что Хетафе проиграл два последних гостевых матча — столько же, сколько за 21 матч на чужом поле перед этим.

Атлетико Мадрид — Хетафе. Ставки на матч:

Атлетико Мадрид — Хетафе. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Атлетико выиграл у Хетафе оба матча с одинаковым счетом 2:0. Его победная серия в этом противостоянии достигла десяти поединков, в которых Атлетико забил 22 гола и не пропустил ни одного. Он не проигрывает Хетафе с ноября 2011 года или 15 матчей кряду, выиграв 13 из них. Причем в том матче Атлетико уступил со счетом 2:3, после чего не пропустил от Хетафе ни одного гола за 15 следующих поединков.

>Забивает за игру

0

Атлетико Мадрид — Хетафе. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Атлетико в этой игре и ставят на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Атлетико со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициент 5.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.77.

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